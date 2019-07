Wismar

Das kommende Wochenende wird kreativ. Auf der jährlichen DIA – die Abkürzung steht für „Design, Innenarchitektur und Architektur“ – zeigen Studierende der Fakultät Gestaltung der Wismarer Hochschule, was sie in den letzten Monaten geschaffen haben.

Creolen und Gerippe

Tom Theilig (28) ist einer von ihnen. Er studiert im 8. Semester Schmuckdesign. Seine Creolen mit Emaille sind schlicht und gleichzeitig verspielt. Der Dresdner hat sich bewusst für die Hochschule Wismar entschieden: kleine Stadt und übersichtlicher Studienkreis, dazu im Sommer nicht zu heiß.

Weit größer ist das, was Nayanika Bahia (25) entworfen und gebaut hat. Sie studiert im dritten Semester Innenarchitektur und hat mit der Programmiersprache Javascript eine zufällige Form entstehen lassen, die nun per Laser ausgeschnitten zum dekorativen Blickfang geworden ist. „Ein Gerippe“, erklärt die Studentin.

Studentisches Wismarer Wohnen

Masterstudenten der Architektur und Innenarchitektur hatten ihren Fokus auf studentisches Wohnen in Wismar. Im Entwurfsprojekt „37 m³ … !outOFTHEBOX“ sind Studentenwohnheime an prominenter Stelle im Westhafen der Hansestadt Wismar mit dem Fokus auf das Material Holz geplant worden.

Der Fokus beim Entwurf hat dabei auf zeitgemäße Möglichkeiten und Anwendungen des Bauens mit Holz und im „Design to Production“ gelegen. Holzmodulbau und computergesteuerte Holzstoffbearbeitung, digitale Prozesse, Planung und Steuerung von Produktionsabläufen sind thematisiert und durch Besuche von Holzbaubetrieben und in Kompaktveranstaltungen vertieft worden.

Freitag, Samstag, Sonntag

„Sonst fing die DIA immer schon am Donnerstag an, jetzt beginnen wir am Freitag und haben dafür den Sonntag zusätzlich“, erklärt Silke Holtmann von der Fakultät Gestaltung. So können vielleicht auch Absolventen wieder an ihre Hochschule kommen und gucken, was der kreative Nachwuchs macht.

Fotos vom Lichtcampus in Wismar, Diplom- und Semesterarbeiten, Schnupperworkshops, Fußballturnier, Sommerfest, Konzerte und Präsentationen – die Gäste können sich auf einiges freuen. Studierende aus den Fachbereichen Lichtdesign, Architektur, Innenarchitektur, Kommunikationsdesign und Medien sowie Produkt- und Schmuckdesign zeigen ihre Arbeiten.

Die feierliche Eröffnung der DIA findet am Freitag, dem 5. Juli, um 18 Uhr auf der Dachterrasse des Hauses 7 a auf dem Wismarer Campus statt. Im Anschluss daran können die Ausstellungen im Haus 7 und Haus 10 besucht werden. Am Wochenende sind Besucher ab 10 Uhr herzlich willkommen. Ateliers, Flure und Seminarräume der Fakultät Gestaltung werden zu Ausstellungsräumen.

Sommerfest und Familientag

Der Sonnabend, 6. Juli, steht ganz im Zeichen des Sommers. Ab 14 Uhr lädt Professorin Andrea Wippermann zu einem geführten Ausstellungsrundgang ein. Treffpunkt ist der Eingang vom Haus 7 a. Gleichzeitig beginnt das Sommerfest mit Livemusik auf der Wiese zwischen den Gebäuden, gefeiert werden kann bis in die Nacht.

Der Sonntag ist als Familientag überschrieben. 11 Uhr gibt es „Musikalisches mit Fischers Fru“, Kubb-Spiele und mehr. Ab 14 Uhr können die Gäste sich auf das Konzert von Sebastian Block und Moritz Ecker freuen. Gleichzeitig findet auch ein Vortrag mit Schmuckdesign-Studentin Monica Diamond über „Das Kenia-Projekt – Schmuck und Malerei mit traumatisierten Kindern“ statt, Treffpunkt ist Raum 1.418 im 3. Obergeschoss im Haus 7 a.

Hochschulcampus, Schabbell, Schwerin Die DIA im Haus 7 hat am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Offizielle DIA-Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr auf der Dachterrasse von Haus 7 a mit anschließendem Rundgang. Die Studierenden zeigen auch außerhalb des Hochschulcampus ihre Arbeiten. Mit der Ausstellung „PARADIES TRAUM | TRAUM PARADIES“ im Stadtgeschichtlichen Museum „Schabbell“ werden Ergebnisse aus zwei verschiedenen Seminaren zu den Themen „Paradiese“ und „Träume“ zusammengeführt. Für diese Ausstellung gelten die Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Museums, die Ausstellung wird am 5. Juli um 16 Uhr eröffnet und ist bis zum 28. Juli zu sehen. Die Ausstellung zu Carl Malchin mit der multimedialen Inszenierung Wismarer Studierender im Staatlichen Museum Schwerin wird bereits am Donnerstag, dem 4. Juli, um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 6. Oktober zu sehen. Im Zugangsraum zur Ausstellung „Barbizon bis ans Meer. Carl Malchin und die Entdeckung Mecklenburgs“ können die Besucher eine multimediale Inszenierung Studierender des Diplomstudienganges Kommunikationsdesign und Medien erleben. Für diese Ausstellung gelten ebenfalls die Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Museums.

Nicole Hollatz