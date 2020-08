Wismar

Zum zehnten Mal veranstaltet der Wismarer Verein Kaso seine beliebte Stuhlparade. Wegen Corona findet sie in diesem Jahr aber in alternativer Form statt. In der kommenden Woche bietet der Kunstverein täglich von 11 bis 17 Uhr rund 400 alte und restaurierte Sitzmöbel gegen eine Spende an – meist Einzelstücke, aber auch 2er-Sets und Sitzgruppen.

Ab Montag werden nur 30 Stühle auf dem Gehweg vor dem Vereinsgebäude in der ABC-Straße 17 stehen. Die übrigen können Interessierte auf dem Hof, in einer großen Halle und in der Holzwerkstatt anschauen – auf Abstand und mit Maske.

Ausschließlich Holzmöbel bei Stuhlparade in Wismar

Dort haben geschickte Frauen und Männer des Vereins alte, gespendete Sitzmöbel in den vergangenen Monaten repariert, abgeschliffen, gewachst, bemalt, die Polster mit neuen, teils gespendeten Stoffen bezogen. Denn es sind ausschließlich Holzstühle, die Kaso gespendet bekam und aufgearbeitet hat.

Der originellste, den Karin Auerbach als Leiterin der offenen Werkstatt zeigt, ist ein historischer mit Leder bezogener Friseurstuhl mit drehbarer Sitzfläche und einer Rückenlehne, die sich zurückklappen lässt. Die Stuhlparade dauert bis einschließlich 5. September, 17 Uhr.

Von Haike Werfel