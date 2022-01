Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 157 Stundenkilometern ist Sturm „Nadia“ über Nordwestmecklenburg gefegt und hat die Freiwilligen Feuerwehren in Atem gehalten. Ab dem späten Nachmittag am Sonnabend krachten Äste und ganze Bäume auf Straßen. Bis Sonntagnachmittag waren die Helfer im Einsatz. Eine erste Bilanz.

Sturm „Nadia“: Diese Schäden richtete das Orkantief in Nordwestmecklenburg an

