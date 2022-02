Unwetter - Liveticker zum Sturm: Einsätze, Schäden – So ist die Lage am Freitag in MV

Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“: Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitagabend erneut einen starken Sturm für Mecklenburg-Vorpommern vorhergesagt. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet im Liveticker von der Wetterlage rund um das Sturmtief und von Einsätzen und Schäden im ganzen Land.