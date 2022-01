Wismar/Neukloster

Passanten bleiben stehen und staunen: Die komplette Fassadenverkleidung vom Nordgiebel des Wohnblocks in der Rudolf-Breitscheid-Straße 136 bis 140 hat sich gelöst. Große Styroporplatten liegen auf der Wiese am Haus. Zum Teil ist Putzmörtel dran. „Das hat man auch noch nicht gesehen“, sagt eine junge Frau, die an dem Haufen vorbeikommt. Einige Passanten machen sogar Fotos. Hier hat der Wintersturm in der Nacht zum Montag ganze Arbeit geleistet.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) als Hauseigentümerin hat die Fläche mit dem heruntergekrachten Dämmmaterial abgesperrt. Rot-weißes Plastikband flattert im Wind. Kleinere Fetzen des leichten Styropors hält das natürlich nicht zurück. Sie haben sich auf der Grünfläche vor dem Wohngebäude verteilt.

Balkon sah aus, wie mit Hagelkörnern übersät

„Ich dachte heute Morgen im ersten Moment, es hat geschneit, als ich auf den Balkon sah“, erzählt Renate Runow. Er befindet sich unmittelbar neben dem Giebel. „Als ich rausschaute, war der Balkon weiß. Es sah aus wie liegen gebliebene Hagelkörner“, schildert die 79-jährige Bewohnerin. Ehemann Horst hatte ihr erzählt, dass er komische Geräusche in der Nacht gehört habe. „Wie ein Rasseln, meinte er.“ Die Eheleute haben ihr Schlafzimmer direkt am Giebel. Sie wohnen fast 50 Jahre lang in dem Mehrfamilienhaus.

Es ist das letzte entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße, die im Seebad Wendorf endet. Auf der Straßenseite gegenüber befindet sich die Seeblick-Kindertagesstätte. Besagter Hausgiebel, den der Sturm „entblättert“ hat, ist jedem Wetter ausgesetzt. Er hat den Windböen eine Angriffsfläche geboten. „Auch die großen Mülltonnen auf unserem Müllplatz hat der Sturm umgeweht“, berichtet Renate Runow.

Wobau: Schaden kann erst im Frühjahr behoben werden

Der Schreck ist auch Joachim Brinckmann, Prokurist bei der Wobau, anzumerken. Der Hauswart hat die Chefetage am Morgen über die Sachlage informiert. „Ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nie gesehen“, gibt Joachim Brinckmann zu. Den Schaden, den der Sturm mit seiner Kraft anrichtete, schätzt er auf etwa 30 000 Euro. „Wir haben mit der Versicherung Kontakt aufgenommen, die nun alles regelt“, erklärt er. In den nächsten Tagen wird ein sogenannter Hubsteiger anrollen. „Zunächst werden die noch verbliebenen losen Teile an der Fassade entfernt und die Fläche davor beräumt“, kündigt Joachim Brinckmann an. Schon die Entsorgung wird nicht günstig, da es sich bei der Dämmung um Sondermüll handelt.

Wann die neue Dämmung an den betroffenen Giebel angebracht werden kann, ist witterungsabhängig. „Wir gehen davon aus, dass es vor April oder Mai nicht möglich ist“, schätzt der Prokurist. Das sogenannte Armierungsgewebe, das dem Putz einen stabileren Halt verschafft, muss eingespachtelt werden. Bei den derzeitigen Temperaturen sei das nicht möglich.

Mit Sturmschäden am Gebäude hat auch das Wismarer Klinikum seine Erfahrung gemacht. Sturmtief Daniel fegte Anfang Dezember über die Hansestadt und deckte seinerzeit Teile des Klinikdachs ab. Dieses Mal ist das Krankenhaus verschont geblieben. Repariert ist der alte Schaden noch nicht vollständig, erklärt Geschäftsführer Michael Jürgensen. Auch hier hat sich die Versicherung der Sache angenommen und schickt noch einen Gutachter in die Spur. Hat der seine Arbeit erledigt, kann der Schaden behoben werden. Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb gibt es aber nicht.

Während der Fahrt kracht Baum auf Straße

Glück im Unglück hatte am Vormittag ein Lkw-Fahrer in der Gemeinde Züsow. Während der Fahrt stürzte vor ihm ein Baum auf die Straße. Er selbst scheint einen Schutzengel gehabt zu haben. Er wurde nicht verletzt, sein Fahrzeug trug leichte Beschädigungen davon. Lars Krasemann zählt in seiner Funktion als Amtswehrführer und Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster insgesamt sechs Einsätze für den Amtsbereich Neukloster-Warin. Einige Bäume hielten dem Sturm nicht stand – unter anderem in Neukloster in der Straße Ravensruh. Auch in der Gemeinde Lübberstorf versperrte ein Baum die Fahrbahn. Die Neuklosteraner Kameraden waren alles in allem zwei Stunden im Einsatz.

Im Amtsbereich Neukloster-Warin hielten mehrere Bäumen dem Sturm nicht stand. Quelle: Feuerwehr Neukloster

Überall in Nordwestmecklenburg gab es in der Nacht zu Montag Feuerwehreinsätze, weil Bäume oder Äste auf die Straße stürzten oder zu stürzen drohten. „Nennenswerte Schäden“ gab es aber nach Auskunft der Rettungsleitstelle in Schwerin nicht. Noch am Montagvormittag verzeichnete diese in eineinhalb Stunden zehn Einsätze von freiwilligen Feuerwehren.

Von Haike Werfel und Jana Franke