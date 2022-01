Wismar

Gegen 20.30 Uhr erreichte das Hochwasser von Sonntagabend mit 1,34 Meter über dem normalen mittleren Wasserstand seinen Höhepunkt. Am Hafen waren viele Spaziergänger unterwegs und beobachteten das steigende Wasser und die Wellen, die regelmäßig über die Kaikanten spritzten. Der Sturm hatte netterweise abgeflaut.

Zur Galerie Unsere Fotografin war mit Kamera und Stativ unterwegs, um Fotos vom Hochwasser zu machen. Die Langzeitbelichtungen zeigen, wie kräftig das Wasser unterwegs war, obwohl der Sturm abgeflaut hatte.

Durch die für Autos längst gesperrte weil überflutete Kreuzung zum Schiffbauerdamm wagte sich manch ein Spaziergänger mit Gummistiefel oder dem Fahrrad mit dem Ergebnis nasser Füße. Das Wasser dort stand höher als in jeder kleinen Pfütze! An den Sandsäcken am historischen Fachwerkhaus gegenüber vom Restaurant „New Orleans“ sprudelte das Wasser und konnte zum Glück noch in der Kanalisation ablaufen. Ab 21 Uhr ging das Hochwasser merklich zurück. Es schwappt aber in den nächsten Stunden immer noch hin und her – mal 90 Zentimeter über Normal, dann wieder nur 20, 30 Zentimeter – der so genannte Badewanneneffekt.

Von Nicole Hollatz