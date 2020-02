Supermarktkette kurz vor Verkauf: Was wird aus dem Wismarer Real-Markt?

Kritzow/Wismar

Gerade einmal zwei von insgesamt neun Kassen sind am Mittwochnachmittag im Real-Markt in Kritzow bei Wismar besetzt. Mäßig viele Kunden halten sich im Markt auf, die Schlangen an den Kassen sind eher kurz. Die Mitarbeiter wissen zu diesem Zeitpunkt schon, dass ihr Arbeitgeber – die Handelskette Real – kurz vor dem Verkauf steht.

Damit dürfte auch die Sorge bei den rund 1000 Beschäftigten in den acht Real-Standorten in MV wachsen. Deren Zukunft ist noch völlig offen: Metro, der Real-Mutterkonzert, wollte sich am Mittwoch auf OZ-Anfrage nicht zu möglichen Schließungen äußern. Auch die Gewerkschaft Verdi konnte dazu nichts sagen.

Mitarbeiter sollen bleiben Nach dem Verkauf soll die Supermarktkette Real mit 277 Märkten und rund 34 000 Beschäftigen zerschlagen werden. Zwar wollen die Käufer 50 Real-Märkte für mindestens 24 Monate weiter betreiben. Der größte Teil der Filialen soll jedoch an andere Händler wie Edeka oder Kaufland verkauft werden. Die neuen Betreiber würden laut Metro-Konzern, zu dem Real gehört, verpflichtet, die Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen.

Wismarer Kunden sorgen sich um ihren Einkaufsmarkt

Auch die Mitarbeiter im Real-Markt in Kritzow bei Wismar wollen sich nicht dazu äußern. Einige Kunden wissen aber inzwischen darum, dass die Zukunft ihres Einkaufsmarktes zurzeit noch ungewiss ist. „Das finden wir überhaupt nicht gut, dass der Markt vielleicht geschlossen werden könnte“, sagt eine Kundin, die gerade mit ihrer Mutter vom Einkaufen kommt. Die beiden Wismarerinnen würden immer zusammen dort einkaufen.

Ein weiterer Kunde aus Wismar sagt, ihm sei eigentlich egal, welcher Name in großen Lettern über dem Markt steht, solange er die Lebensmittel dort kaufen könne, die er haben möchte. Nur schließen solle der Markt nicht.

Handelskette ist in acht Orten in MV vertreten

In Medienberichten heißt es, dass nach jetzigem Stand nur etwa 30 der bundesweit 277 Filialen geschlossen werden. Zuvor war von 40 die Rede gewesen. Der Großteil der übrigen Standorte könnte von den Konkurrenten Edeka (87 Märkte) und Kaufland (100 Märkte) übernommen werden. 50 Real-Märkte werden für mindestens zwei Jahre unter dem alten Namen weitergeführt.

Der Real-Betriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus hatte vor kurzem davor gewarnt, dass durch den Verkauf bis zu 10 000 Stellen bei Real wegfallen könnten. Metro-Chef Olaf Koch hatte die Zahl jedoch als zu hoch zurückgewiesen. In MV ist Real neben Wismar auch in Rostock, Stralsund, Greifswald, Bergen auf Rügen, Parchim, Schwerin und Neubrandenburg vertreten. Die Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrages soll in den kommenden Tagen erfolgen, schrieb Metro-Chef Olaf Koch in einem Brief an die Mitarbeiter von Real. Die neuen Betreiber würden verpflichtet, die Real-Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen.

Konzern will Real-Märkte schon seit 2018 loswerden

Wo es betriebsbedingte Kündigungen geben wird, soll Koch zufolge eine bereits Ende vergangenen Jahres abgeschlossene Betriebsvereinbarung soziale Härten mildern. Sie sieht nach früheren Angaben des Betriebsrats Abfindungen von maximal 12 bis 14 Monatsgehältern vor.

Die Supermarktkette war zuletzt das Sorgenkind bei dem Düsseldorfer Handelsriesen und hatte im Geschäftsjahr 2018/19 für tiefrote Zahlen bei der Metro gesorgt. Die Metro hatte bereits 2018 angekündigt, die Supermarktkette abgeben zu wollen, um sich ganz auf das Großhandelsgeschäft mit Gastronomen und kleinen Händlern konzentrieren zu können. Doch erwies sich der Verkaufsprozess als deutlich schwieriger als erwartet. Mit großen Hoffnungen begonnene, exklusive Verhandlungen mit dem Immobilieninvestor Redos scheiterten.

Real hatte sich schon 2016 aus Gägelow zurückgezogen

Bei der nun in greifbare Nähe gerückten Einigung steht die Genehmigung durch die zuständigen Gremien auf beiden Seiten noch aus. Zudem müssten die Kartell- und Aufsichtsbehörden dem Vollzug noch zustimmen.

Bereits im September 2016 hatte sich Real aus dem MEZ in Gägelow bei Wismar zurückgezogen. Dafür eröffnete im Center damals eine Filiale der Supermarktkette Kaufland.

