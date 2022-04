„Superstar Libra“ hat Wismar verlassen – dahin soll die Reise gehen

Wismar

Das Kapitel „Superstar Libra“ ist für Wismar beendet. Das frühere Kreuzfahrtschiff hat am Montag die Hansestadt in Richtung Griechenland verlassen. Etwa vier Wochen soll die Überfahrt nach Piräus dauern. Ein Hochseeschlepper zieht das unbemannte Schiff. Sein Name passt. Er heißt „Pegasus“ wie das geflügelte Pferd in der griechischen Mythologie.

Beim Wegziehen der 216 Meter langen und 28 Meter breiten „Superstar Libra“ ist am frühen Vormittag viel Geschick erforderlich. Das manövrierunfähige Schiff muss sicher aus der Wismarbrucht geschleppt werden. Um 8 Uhr beraten Lotsen, Nautiker und Mitarbeiter der Tecklenborg Kegel GmbH Wismar, ein maritimer Dienstleister, das Vorgehen. Es ist frisch, aber der Wind weht nicht mehr so heftig wie in den vergangenen Tagen. Deshalb kann es losgehen.

Seit August 2018 ist das Schiff in Wismar

Oberstes Ziel: Das 35 Jahre alte Kreuzfahrtschiff darf keine Grundberührung haben. Im Niedrigwasser wäre das möglich. Auch das hat neben dem Wind einen früheren Abtransport verhindert. Die Schlepper brauchen mindestens einen Tiefgang von etwa 9,60 Metern in der Fahrrinne. Fünf sind insgesamt vor Ort – vier sind zur Unterstützung gekommen. Nach und nach werden die Leinen an der Kaikante vor der Dockhalle der Werft gelöst.

Die „Superstar Libra“ war im August 2018 nach Wismar gekommen, um ein Jahr später Werftarbeitern eine Unterkunft zu bieten. Die MV Werften hatten damals viele Mitarbeiter eingestellt, um Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt zu bauen. Und Wohnraum ist knapp in Wismar. Das Schiff sollte dieses Problem lösen und hat deshalb einen Landstromanschluss erhalten. Doch nur wenige Monate später brachte die Corona-Pandemie den Schiffbau zum Erliegen.

Noch ein Kreuzliner liegt auf dem Werftgelände

So wurde die „Superstar Libra“ in den letzten Monaten zu einem sichtbaren Symbol für die Insolvenz der MV Werften. „Das Schiff liegt im Weg, wir kommen mit der ‚Global Dream‘ nicht raus“, sagt ein Werftarbeiter. Der Kreuzliner liegt zu 75 Prozent fertig in der Halle – ihn wollen die Werftarbeiter unbedingt fertig bauen, doch ob das gelingt, ist unklar. Kaufinteressenten soll es aber geben – auch für das Werftgelände.

Der ausgemusterte Urlauberschiff „Superstar Libra“ könnte beim Verkauf der Werft stören. Ein Grundstück ohne ein altes Schiff am Kai dürfte vermutlich leichter und besser zu präsentieren sein.

Meter für Meter von der Kaikante weggezogen

Um 9.53 Uhr sind alle Leinen gelöst. Nun hängt die „Superstar Libra“ an zwei dicken Ketten, die mit dem Hauptschlepper „Pegasus“ verbunden sind. Der fängt an, das Schiff sachte von der Kaikante wegzuziehen. Das Schauspiel schaut sich auch der neue Eigentümer an. Sprechen möchte der Türke mit der Presse aber nicht. Einige Werftarbeiter sind auch vor Ort, machen Fotos und Videos zur Erinnerung. Auch die Werft-Feuerwehr ist gekommen, um im Notfall, eingreifen zu können.

Meter für Meter wird das Wohnschiff, auf dem sich 709 Passagierkabinen befinden, gezogen. Die vier kleineren Schlepper drücken es in diese passende Richtung. Auf den ersten rund 28 Kilometern – durch die Fahrrinne der Wismarbucht – befinden sich auf der „Superstar Libra“ zwei Lotsen, sieben Mann Besatzung und zehn Männer für das Lösen der Leinen zu den Schleppern an Bord.

Viele Schaulustige sind auf die Seebrücke gekommen

„Der Hauptschlepper und die ‚Superstar‘ müssen jederzeit parallel in der Fahrrinne bleiben.“ Steffen Herz, nautischer Berater für das Wegschleppen der Superstar Libra. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Wismarer Steffen Herz berät als nautischer Berater sowohl den Kapitän vom Hauptschlepper „Pegasus“ als auch den neuen Schiffseigner. Er erklärt: „Der Hauptschlepper hat zu viel Tiefgang, um in der Fahrrinne das Schiff allein zu manövrieren zu können.“ Das Kraftpaket zieht deshalb die „Superstar Libra“, kann aber nicht dirigieren, weil die „Pegasus“ selber in der Mitte der Fahrrinne bleiben muss. „Deshalb brauchen wir vorne zwei Assistenzschlepper, die dann den Bug dirigieren. Der Hauptschlepper und die Superstar müssen parallel in der Fahrrinne bleiben“, so Steffen Herz.

Heike Thieme findet es traurig, dass das Wohnschiff Wismar wieder verlässt und würde gerne wissen, wie es für die "Superstar Libra" weitergeht. Quelle: Kerstin Schröder

Weiter geht es am Haffeld und an der Hochbrücke in Wismar-Wendorf vorbei. Dort lassen sich Zuschauer das Spektakel nicht entgehen. Unter ihnen ist Heike Thieme. Sie ist extra gekommen, um dabei zu sein, wenn die „Superstar Libra“ Wismar verlässt. „Das wollte ich gerne sehen“, sagt sie. Die Insolvenz der MV Werften mit weiteren Standorten in Rostock-Warnemünde und Stralsund sei ein schweres Schicksal für die vielen Schiffbauer und mache Menschen traurig, die in Wismar wohnen – auch sie.

Erhard Schmidt (72) hofft, dass der neue Werftbesitzer so viele Jobs wie möglich schafft. Quelle: Kerstin Schröder

Wehmütig blickt Erhard Schmidt (72) dem Schlepper-Konvoi hinterher. Die „Superstar Libra“ sei ein Stück Werftgeschichte gewesen, sagt er. 43 Jahre hat der Rentner für die Werft gearbeitet – in der Vorbereitung der Konstruktion. Ihm ist es wichtig, dass die Schiffbauer von heute eine Zukunft haben. Das gehe nur mit einem neuen Besitzer, der so viele Jobs wie möglich schafft. „Dafür drücke ich ganz fest die Daumen“, betont Erhard Schmidt.

Schleppleine ist etwa 600 Meter lang

Gegen 10.45 Uhr passiert die „Superstar Libra“ die Seebrücke. Wenige Minuten später ist nur noch ihr Heck zu sehen. In Höhe der Ansteuerungstonne „Wismar“, nördlich von Gollwitz auf der Insel Poel, endet das Fahrwasser. Hier endet auch der Job für die vier Assistenzschlepper. Jetzt heißt es alle Mann von Deck. Schlepper und Lotsenboot nehmen die Crew auf. Ab jetzt hat allein die „Pegasus“ die „Superstar Libra“ an der langen Leine. Diese misst etwa 600 Meter, damit das frühere Kreuzfahrtschiff nicht aufläuft, sollte der Abschlepper stoppen müssen.

Scheinbar noch nicht entschieden ist, wie es mit der „Superstar Libra“ weitergehen soll. Im November 2021, als das Wohnschiff vom Westhafen an die Kaikante der Werft gezogen und dort für den Abtransport fertig gemacht wurde, war von der letzten Reise zu einem Schiffsfriedhof in der Türkei die Rede.

Jetzt werden nach OZ-Informationen drei Optionen geprüft. Eventuell soll das Schiff wieder in Fahrt gebracht werden. Das dürfte allerdings aufwendig werden. Die zweite Option lautet, die „Superstar Libra“ als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen – so etwas wird zurzeit vielerorts gebraucht. Die dritte Möglichkeit ist, es könnte als Wohnschiff dienen, wenn zum Beispiel Projekte in der Nähe realisiert werden. So oder so: Das Schiff soll zunächst in eine Werft gehen, ehe eine Entscheidung fällt.

Die Schlepper ziehen die Superstar Libra von der Kaikante weg. Quelle: Heiko Hoffmann

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder