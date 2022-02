Die MV Werften Wismar haben nicht nur ein Kreuzfahrtschiff im Baudock, sondern ein weiteres an der Kaikante: die „Superstar Libra“. Der Mieter gehört zum Firmennetz des Genting-Konzerns und ist mittlerweile ebenfalls insolvent. Was das für die Beschäftigten bedeutet – die sich noch an Bord des Schiffes befinden.