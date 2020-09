Grevesmühlen/Wismar

Der genaue Wahltermin für die Landratswahl in Nordwestmecklenburg steht zwar noch nicht fest, aber soviel ist klar: Die Wahl findet auf jeden Fall im Frühjahr statt. Das Schweriner Innenministerium lehnte einen Antrag der CDU aus dem Nordwestkreis ab, den der Kreistag mehrheitlich beschlossen hatte. Darin ging es darum, die Wahl zusammen mit der Landtags- und Bundestagswahl im September durchzuführen. Dafür gab es mehrere Gründe: So ist es deutlich einfacher, eine einzige und gemeinsame Wahl durchzuführen, da nur einmal ehrenamtliche Wahlvorstände und Helfer engagiert werden müssten. Auf der anderen Seite hätten die Gegenkandidaten von Amtsinhaberin Kerstin Weiss ( SPD) so die Möglichkeit, den Schwung aus dem Wahlkampf auf Landes- und Bundesebene mit zu nutzen. Und: Die Wähler in Nordwestmecklenburg müssen sich im ungünstigsten Fall auf vier Wahlen im nächsten Jahr einstellen.

Kritik aus den Reihen der CDU

Thomas Grote, CDU: Ich finde es sehr, sehr schade, dass das Innenministerium das abgelehnt hat. Quelle: Archiv

„Ich finde es sehr sehr schade, dass das Innenministerium das abgelehnt hat“, sagt Thomas Grote, Fraktionschef der CDU im Kreistag. „Wir strapazieren das Ehrenamt mit dem Superwahljahr 2021.“ Denn bei den bislang zwei anvisierten Terminen dürfte es nicht bleiben. Laut Grote gibt es durchaus Überlegungen, auch die Landtagswahl separat durchzuführen. „Das wären dann, wenn wir von einer Stichwahl bei der Landratswahl ausgehen, vier Wahlen im nächsten Jahre.“ Der Wahlbeteiligung dürfte das nicht unbedingt zuträglich sein. Denn gerade die Wahl der Landrätin beziehungsweise des Landrats lockt erfahrungsgemäß kaum genügend Wähler an die Urnen. „Das war bei der letzten Wahl mit rund 30 Prozent schon nicht wirklich gut. Und wenn am Ende 20 Prozent der Wähler darüber abstimmen, wer Landrat oder Landrätin wird, dann kann das nicht wirklich gewollt sein.“ Tatsächlich waren bei der letzten Stichwahl am 15. Juni 2014, als sich Kerstin Weiss gegen Gerhard Rappen ( CDU) durchgesetzt hatte, nur 22,5 Prozent der Wähler zur Urne gegangen. Bei Bundes- und Landtagswahlen hingegen liegt die Wahlbeteiligung zwischen 40 und 50 Prozent.

So lief die Nominierung von Kerstin Weiss Anfang September wählte der SPD Kreisverband Kerstin Weiss zur Kandidatin für die kommende Landratswahl. Einen Gegenkandadaten aus den eigenen Reihen gab es nicht. Bei der Abstimmung der insgesamt 76 Mitglieder, die in Grevesmühlen anwesend waren, darunter nur 23 Frauen, stimmten in geheimer Wahl 61 für Kerstin Weiss, 13 Mitglieder stimmten gegen ihre Nominierung, dazu kamen zwei Stimmenthaltungen.

Wie eine Anfrage bei der Kreisverwaltung ergab, gibt es bisher noch keinen genauen Termin für die Landratswahl. Laut Wahlgesetz muss die Nachfolge des/der Amtsinhaber/in innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor Ablauf der Amtszeit geregelt werden. Die Amtszeit von Kerstin Weiss endet am 8. Juli, demnach müsste die Wahl um den April herum stattfinden. Die Stichwahl könnte Anfang Mai durchgeführt werden.

Jörg Bendiks als bislang einziger Gegenkandidat

Bislang haben nur die Linken einen Kandidaten für die Landratswahl aufgestellt, der Grevesmühlener Lehrer Jörg Bendiks ist der erste Gegenkandidat für die Amtsinhaberin. Die CDU hat angekündigt, sich bis Ende des Jahres Zeit zu lassen, um einen Bewerber aufzustellen. Aussichtsreicher Kandidat ist nach OZ-Informationen der stellvertretende Landrat Matthias Diederich. Auch die AfD beschäftigt sich mit der Thematik. Wie der Kreisvorsitzende Christoph Grimm mitteilte, habe man sich jedoch noch nicht festgelegt. Gleiches gilt für Bündnis 90/die Grünen, auch dort ist noch keine Entscheidung gefallen. Die Piratenpartei könnte sich auch an dem Rennen um die Spitze in der Kreisverwaltung beteiligen. Vor wenigen Tagen gab es Gespräche zu den bevorstehenden Wahlen. Vorstandsmitglied Dennis Klüver dazu: „Die Beratung hat ergeben, dass wir jetzt Gespräche führen mit ein, zwei Kandidaten.“

Von Michael Prochnow