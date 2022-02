Warin/Wismar

Hochwasseralarm und Vollsperrung in Warin: Durch den vielen Regen in den vergangenen Wochen sind der Neuklostersee und der Große Wariner See übervoll und laufen unaufhörlich in den Mühlenbach in Warin. 40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Wismar haben deshalb am Sonntag an der Brücke mit der Bundesstraße 192 vier Hochleistungspumpen aufgebaut, um das provisorische Wehr am Mühlenbach zu entlasten. Mit Hilfe von Schläuchen werden seither im Dauerbetrieb rund 60 000 Liter pro Minute am Wehr vorbeigeleitet. Das war 2020 an der Stelle installiert worden, reicht aber bei den aktuellen Wasserständen nicht mehr aus.

Bundesstraße wurde gesperrt

Das Wehr über den Mühlenbach wird gesichtert. Quelle: Gregor-Johannes Winkler

Wegen des Pumpwerks musste die viel befahrene Bundesstraße kurzfristig vollgesperrt werden. Autofahrer und Schulbusse müssen jetzt einen rund 25 Kilometer langen Umweg nutzen – wie lange, ist noch unklar. Aber die Pumpen zeigen erste Wirkung: Wie Conny Blut vom THW Wismar berichtet, ist der Pegel bereits um drei Zentimeter gesunken. Neun Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort, um den Betrieb abzusichern. Sie füllen Kraftstoffe in die mit Diesel angetriebenen Pumpen, überwachen die Schläuche und kontrollieren die gesamte Konstruktion. Das Team ist in der Feuerwehrzentrale Warin einquartiert worden. Nach Aussage von Conny Blut hat der Neuklostersee seinen bisherigen Höchststand von 1970 erreicht und einige angrenzende Grundstücke überflutet. Dass die Wassermassen nun in den Glamsee gespült werden, würde dort momentan nicht zu größeren Problemen führen. „Am Glamsee sind größere Auslaufflächen, also Wiesen, vorhanden“, erklärt er.

Für den Einsatz in Warin ist die zurzeit leistungsstärkste Pumpe des THW von Rügen angefordert worden. Eine weitere stammt aus Schwerin, die anderen zwei sind aus Wismar. Vermutlich noch die ganze Woche sollen sie am Wehr in Betrieb sein. „Es muss aber eine andere Lösung her, wir können hier nicht dauerhaft im Einsatz sein“, so Conny Blut. Eine Möglichkeit wäre, einen größeren Durchlass am Wehr zu schaffen. Doch das geht momentan nicht. Dafür muss das Wasser niedrig sein und am Montag hat es wieder geregnet.

Seit 2020 gibt es ein Provisorium

Im Sommer 2020 hat das THW Wismar schon einmal am Wehr der Wariner Brücke gearbeitet. Eine Holzkonstruktion wurde als Provisorium errichtet, nachdem die Sohle gebrochen war. Doch wegen der starken Niederschläge läuft das Wasser über die provisorisch eingerichtete Wand in die defekte Sohle. Der Druck auf die Wand steigt, sie droht zu brechen und die angrenzenden Grundstücke zu überfluten. Mit den Pumpen wird der Druck gemindert. Werden die vom THW abgezogen, kommen kleinere vom Wasser- und Bodenverband (vermutlich am Wochenende). Bis dahin bleibt die Straße für den Verkehr gesperrt, nur Rettungsfahrzeuge dürfen sie benutzen.

Die Brücke teilt die Stadt in zwei Teile, die Bundesstraße wird von vielen Pendlern und Schulbussen benutzt. Bürgermeister Björn Griese (Die Linke) ist um eine dauerhafte Lösung bemüht. Die gebrochene Sohle muss repariert werden. Doch Planung und Ausschreibung haben sich verzögert. Das dafür nötige Gutachten vom Wasser- und Bodenverband liegt erst seit vier Wochen vor. In den kommenden Wochen soll deshalb ein weiteres Provisorium errichtet werden – die bisherigen Kunststoffrohren sollen durch welche aus Stahl ersetzt werden. Die eigentliche Wehrsanierung startet voraussichtlich 2023.

Von Kerstin Schröder