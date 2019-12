Wismar

Eigentlich sollte der Geschäftsführer der TSG Wismar und sportlicher Leiter der Abteilung Handball, Christian Lander (33), noch bis zum Jahresende die Geschäfte des Traditionsvereins leiten. Doch in der vergangenen Woche wurde ihm fristlos gekündigt. TSG-Präsident Torsten Wehr bestätigte die Trennung von Lander. Zu den Gründen wollte er sich noch nicht äußern. „Darüber verständigen wir uns am Dienstagabend im Präsidium. Vorher geben wir keinen Kommentar ab“, begründete der TSG-Präsident.

Sponsorengeld in fünfstelliger Höhe unterschlagen?

Nach OZ-Informationen soll Lander über einen Zeitraum von etwa einem Jahr Sponsorengelder in fünfstelliger Höhe unterschlagen haben. Dazu habe er extra ein Privatkonto bei einer Bank angelegt. Lander soll Sponsoren aufgefordert haben, ihre Gelder dorthin zu überweisen.

Aufgeflogen ist der Fall von Untreue – es soll um 20 000 Euro gehen –, als der Verein Sponsoren kontaktierte und darum bat, die vereinbarten Zahlungen zu leisten. Die Unterstützer der TSG hatten jedoch offenbar bereits überwiesen – auf Landers Konto.

Geschäftsführer wurde fristlos gekündigt

Wie die OZ erfuhr, hat die TSG ihren Geschäftsführer zur Rede gestellt. Lander soll alles zugegeben haben. Er wurde daraufhin fristlos entlassen. Sämtliche Schlüssel zu Vereinsgebäude und Büros sowie seinen Dienstwagen musste er abgeben. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt.

Christian Lander war seit Mai 2018 bei der TSG Wismar angestellt. Damals löste er den ehemaligen Bundesliga-Profi Sven Thormann (37) ab. Anfang Oktober diesen Jahres kam es zum Zerwürfnis zwischen Lander und der TSG. Der Vertrag, der bis Ende des Jahres datiert war, sollte nicht verlängert werden. Die Chemie stimmte nicht mehr, heißt es.

Von Handball-Größen Sigurdsson und Hanning ausgebildet

Der 33-Jährige wurde in Pasewalk geboren, besitzt die B-Trainerlizenz und ist dem Handball seit mehr als 20 Jahren verbunden. Lange Zeit lebte Lander auch in Berlin und hat dort unter dem ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson und Manager Bob Hanning die C- und B-Lizenz erworben. Anschließend war er zwei Jahre lang hauptamtlich beim HC Empor Rostock beschäftigt und kümmerte sich um den männlichen Nachwuchs. Bei der TSG Wismar betreute er die Mädchen und konnte mit zwei Teams die Bezirksmeisterschaft West gewinnen. Als Interimstrainer der damaligen Drittliga-Frauenmannschaft konnte er den Ligaabstieg nicht verhindern.

Kein Kommentar zu den Vorwürfen

Überraschend tauchte Lander am Wochenende beim VfL Blau-Weiß Neukloster auf. Dort saß er am Sonnabend auf der Trainerbank der Frauenmannschaft, die sich im Punktspiel der Landesliga West von der HSG Uni Rostock 31:31 trennte. Von Landers Vergangenheit will in Neukloster niemand etwas gewusst haben. Er habe sich am 19. Oktober nach dem Spiel der TSG Wismar gegen den VfL Blau-Weiß Neukloster selbst als Trainer in Neukloster angeboten.

Christian Lander wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern: „Dazu sage ich nichts“, reagierte er auf eine telefonische Anfrage.

Von Peter Preuß