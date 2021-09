TSG Wismar äußert sich zu Betrugsvorwürfen gegen früheren Mitarbeiter

Wismar

Die Aufarbeitung der Geschehnisse von 2019 im Zusammenhang mit der fristlosen Kündigung des damaligen Geschäftsstellenleiters und die Neuwahl des Präsidiums standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der TSG Wismar am Mittwochabend im Phantechnikum.

Nach der coronabedingten Verschiebung der Sitzung äußerte sich der Verein erstmals gegenüber den Mitgliedern zu den Hintergründen und dem aktuellen Stand des Verfahrens.

TSG-Präsident: Unrühmliche Zeit für uns

Präsident Torsten Wehr sagte rückblickend, dass sich die TSG 2019 nach der Verabschiedung von Klaus-Dieter Soldat als Geschäftsführer auf die Suche nach einem neuen sportlichen Leiter und einem Geschäftsstellenleiter begeben hatte. Wehr: „Den hofften wir, in der Person von Christian Lander gefunden zu haben. Das Gegenteil war der Fall und es begann eine unrühmliche Zeit für uns. Nach schwerem Betrug durch die Unterschlagung von Spendengeldern und Sponsorengeldern folgte im Dezember 2019 die fristlose Kündigung.“

Es geht um rund 32 000 Euro

Es soll um rund 32 000 Euro gehen. 10 000 Euro hat der Verein aus einer Haftpflichtversicherung erhalten. Die ausstehenden rund 22 000 Euro wurden durch drei Firmen ausgeglichen. Die Summe soll aber eingeklagt werden. Das Verfahren läuft noch.

Rechtsanwalt vertritt Interessen der TSG

Vertreten wird die Turn- und Sportgemeinschaft vom Wismarer Rechtsanwalt Birger Schade. Er sprach gegenüber den 58 Delegierten von „sehr hoher krimineller Energie“ beim Beschuldigten. So seien unter anderem drei Sponsorenrechnungen auf sein Privatkonto umgeleitet worden. In der Folge sei am 14. Dezember 2019 die fristlose Kündigung erfolgt und bei der Staatsanwaltschaft Schwerin Anzeige erstattet worden.

Der Wismarer Rechtsanwalt Birger Schade vertritt die TSG Wismar. Quelle: Heiko Hoffmann

Beschuldigter könnte vor Strafrichter landen

„Mein Eindruck ist, dass die Strafanzeige, die von der Staatsanwaltschaft auch zu den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin weitergeleitet wurde, sehr, sehr ernst genommen wird“, so der Rechtsanwalt. Unterlagen seien geprüft und Zeugen gehört worden. Schade vermutet, dass der Beschuldigte aller Voraussicht nach vor dem Strafrichter landen werde.

Die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen könnte sich schwierig gestalten. Der Beschuldigte lässt sich von einem Rostocker Anwalt vertreten. Eine einvernehmliche Einigung, die Vorteile im Strafverfahren bewirken würde, hat die TSG abgelehnt, so Birger Schade.

Versicherung zahlt eine Teilsumme

Die Veruntreuung von Sponsorengeldern in Höhe von rund 10 000 Euro habe der Beschuldigte laut Rechtsanwalt zugegeben. Zur Zahlung dieser Summe sei er rechtskräftig verurteilt. Daraufhin sei die Zwangsvollstreckung in die Wege geleitet worden. Der Gerichtsvollzieher habe aber feststellen müssen, dass nichts zu holen ist. Die 10 000 Euro sind inzwischen durch eine Haftpflichtversicherung kompensiert.

Beschuldigter wolle Geld von der TSG

Offen seien nach wie vor Fehlbestände in Konten und in der Kasse. Darüber, so der Rechtsanwalt, werde weiter gerichtlich gestritten. Lander selbst habe nach Angaben von Birger Schade nach der fristlosen Kündigung eine Rechnung gegenüber der TSG aufgemacht. Das betreffe die anteilige Lohnzahlung im Dezember und eine Urlaubabfindung.

Auch im Bericht des Schatzmeisters und im Revisionsbericht spielten die Vorkommnisse von 2019 eine Rolle. In der Diskussion wollten Maik Dittberner und Holger Steinhagen (beide Abteilung Kanu) wissen, warum Warnsignale vor der Einstellung nicht beachtet wurden und ob sich die TSG das polizeiliche Führungszeugnis vorab hatte zeigen lassen. Dazu sagte Torsten Wehr, dass es keine stichhaltigen Beweise gegeben habe. Als Konsequenz lasse man sich jetzt bei Neueinstellungen das polizeiliche Führungszeugnis zeigen.

Neues Mitglied im Präsidium

Bei der anschließenden Wahl wurde Torsten Wehr von den Delegierten als Präsident im Amt bestätigt. Dem Präsidium gehören weiterhin Thomas Beyer, Manuel Krastel, Roland Taflo und Schatzmeister Oliver Körner an. Neu dabei ist Martin Nowack. Ein Vizepräsident wurde nicht gewählt.

Der Präsident bedankte sich bei Sportlern, Übungsleitern, Trainern, Eltern, Sponsoren und Spendern für den Zusammenhalt in der Corona-Zeit. Auch das 60. Vereinsjubiläum, die TSG wurde am 3. Februar 1961 gegründet, fiel in diese Zeit. Die Feier soll 2022 auf dem Kanu-Gelände nachgeholt werden.

Sechs Abteilungen bei der TSG Wismar

Heute verkörpern Handball mit 247 Mitgliedern, Turnen (112), Kanu (105), Akrobatik (58), der Allgemeine Sport (36) und Tischtennis mit 13 Mitgliedern den Verein. Positiv sei für die TSG, so Wehr, dass Matthias Däubler seit Januar 2020 als Geschäftsstellenleiter wirke. Aktuell versucht die TSG einen Vereinssportlehrer gewinnen. „So möchten wir zum Beispiel wieder aktiver mit den Schulen und Kitas zusammenarbeiten, um Nachwuchs für uns zu gewinnen, auf uns aufmerksam zu machen und Neugierde zu wecken“, so der Präsident.

Turner beklagen Zustand der Blechhalle

Riesige Probleme bereiten die Trainingsbedingungen für die Turner in der Blechhalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße, weil es dort durchregnet.

Eine Jahreszahl zur Fertigstellung der Mehrzweckhalle, in der die Turner eigentlich trainieren, ließ sich Bürgermeister und Präsidiumsmitglied Thomas Beyer nicht entlocken.

Von Heiko Hoffmann