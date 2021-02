TSG Wismar wird 60 Jahre alt: Schneemann zum Jubiläum statt Feier

Wismar

Solche Fans liebt jeder Verein: Die 13-jährige Luisa hat zusammen mit ihrer Mutti Dana zur Nedden eine Schneefrau für Sarah Dürl, ihre Lieblingsspielerin bei den Handballfrauen der TSG Wismar, gebaut. „Wir hoffen so, dass die TSG wieder spielen darf und erfolgreich ist“, schreiben die beiden Wismarerinnen. Wann immer es geht, feuern Mutter und Tochter seit Jahren die Mannschaft bei den Heimspielen an, häufig auch auswärts.

Für den Verein ist die Grußbotschaft mit Fanschal und TSG-Mütze im Schnee Balsam für die Seele. Am heutigen Mittwoch feiert die Turn- und Sportgemeinschaft ihren 60. Geburtstag. Wobei, von Feiern kann keine Rede sein.

Corona hat Sport zum Erliegen gebracht

Corona und die Beschränkungen haben den Sport zum Erliegen gebracht. „Das letzte Jahr fand unter erheblich erschwerten Bedingungen statt. Alle sehnen den Neustart herbei. Wir merken alle, wie sehr uns der Sport fehlt“, sagt TSG-Präsident Torsten Wehr.

Den Schneemann im TSG-Outfit haben Dana zur Nedden und ihre Tochter Luisa gebaut. Damit drücken sie den Handballerinnen um ihre Lieblingsspielerin Sarah Dürl die Daumen, dass es mit dem Sport bald wieder weitergeht. Quelle: Dana zur Nedden

Vereinsfest im Sommer

Sollten Veranstaltungen im Laufe des Jahres wieder möglich sein, will der Verein ein Sommerfest veranstalten und so die Geburtstagsfeier nachholen. Zum 50. Jubiläum hatte es ein rauschendes Fest in der Mehrzweckhalle gegeben. Im Foyer präsentierten sich alle Abteilungen, 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport kamen zum Festempfang, vor 1300 Zuschauern gab es einen umjubelten 43:29-Sieg gegen Werder Bremen in der 2. Bundesliga der Handballfrauen.

Die Handballfrauen der TSG Wismar spielten in der Saison 1991/92 in der 1. Bundesliga. Zum Team zählten (oben v. l.): Ligaobmann Thomas Mensinger, Kathrin Steinhagen, Sandra Johannisson, Jana Marten, Beatrice Reichel, Doris Danner, Katrin Herold, Physiotherapeutin Regina Schost, Trainer Udo Höller; (unten v. l.): Dana Czichy, Anke Koop, Ute Beeckmann, Malgorzata Chmielewska, Kerstin Martens, Dietlana Nehring, Mirka Obst. Es fehlen: Maren Wagner, Katrin Gaede. Quelle: privat

Erfolgreiche Sportler

Rolf Klewe, damaliger Vize-Präsident, skizzierte die Entwicklung des Vereins und sagte: „Aus Breitensportlern wurden Spitzensportler.“ Mit Leichtathletik-Olympiasiegerin Marita Meier-Koch, den Fußballern Joachim Streich und Carsten Jancker sowie mit Holger Röpke (Akrobatik-Nationalmannschaft und heute noch Trainer) zählte er einige prominente Beispiele auf.

Einige Rückschläge

Zehn Jahre später muss der stolze Verein einige Einschnitte verkraften. Auf der einen Seite sind die Corona-Einschränkungen und die über Jahre wegen Bauarbeiten gesperrte Mehrzweckhalle, die ansonsten Trainings- und Wettkampfstätte für Handballer, Akrobaten und Turner ist.

Auf der anderen Seite schmerzt es viele Fans, dass die Handballerinnen, viele Jahre das Aushängeschild des Vereins, heute zwei Ligen tiefer in der Oberliga Ostsee-Spree spielen. Die Zahl der Mitglieder ist von 650 in zehn Abteilungen vor zehn Jahren auf 571 in sechs Abteilungen geschrumpft. Ende 2020 wurden Kegeln und Radsport aufgelöst.

TSG-Präsident Torsten Wehr (r.) und Geschäftsstellenleiter Matthias Däubler wollen trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen optimistisch in die Zukunft blicken. Quelle: Heiko Hoffmann

Noch sechs Abteilungen

Heute verkörpern Handball mit 247 Mitgliedern, Turnen (112), Kanu (105), Akrobatik (58), Allgemeiner Sport (36) und Tischtennis (13) den Verein. Wegen Corona befinden sich einige Anträge für neue Mitglieder in der Warteschleife, die Zahl der Kündigungen, weil kein Sport möglich ist, sei gering.

„In dieser schweren Zeit freuen wir uns sehr über die Treue zum Verein. Ich möchte mich besonders bei allen Übungsleitern bedanken, die mit Engagement, mit Durchhaltevermögen und ihrer Kreativität das Beste aus der Situation machen“, so Torsten Wehr. Positiv stimme ihn, dass sich „die Neuausrichtung der Geschäftsstelle mit Matthias Däubler auf einem guten Weg befindet.“

Kreissportbund gratuliert

Grüße zum Jubiläum für einen der größten Vereine in Nordwestmecklenburg kommen von Sönke Hagel, Vorsitzender des Kreissportbundes: „Neben dem Präsidium leisten fast 90 Trainer Woche für Woche eine hervorragende ehrenamtliche Arbeit für den Kinder- und Seniorensportbereich. Viele Sportler der TSG sind seit Bestehen des Vereins erfolgreich bei Wettkämpfen und Meisterschaften mit Titeln und Ehrungen ausgezeichnet worden. Auch bei der Verleihung der Sport-Oscars auf unserer traditionellen Sportgala haben die Kandidaten der TSG immer wieder erfolgreich abgeschnitten.“

Prominente Sportler und Abteilungen Aus der TSG sind eine Reihe namhafter Sportler hervorgegangen. Marita Meier-Koch, Olympiasiegerin von 1980 über 400 Meter und Weltrekordhalterin über 400 Meter, hatte als Kind unzählige Runden im Kurt-Bürger-Stadion gedreht. Zu den bekannten Fußballern zählen Joachim Streich, Carsten Jancker, Heino Kleiminger, Peter Sykora und Klaus-Peter Stein. Für die Handballhochburg Wismar stehen eine Reihe von Namen: Helma Bombowsky, Andrea Stein (Bölck), Heike Dombrowski (Axmann), Janett Ohlmann, Jimmi Prüsse, Rüdiger Borchardt, Jessica Oldenburg. Bei den Akrobaten wurden Holger Röpke, Doris Liedtke, Hannes Schenk und Albert Befus ins Nationalteam berufen, bei den Turnern Bärbel Röhrich. Sechs Abteilungen zählt der Verein heute: Handball, Kanu, Akrobatik, Turnen, Tischtennis und Allgemeiner Sport. Die Liste früherer Abteilungen ist lang. Zum Teil wurden sie mangels Mitgliedern aufgelöst, zum Teil sind eigene Vereine entstanden oder es wurde sich anderen Vereinen angeschlossen. Zu den jüngsten Abgängen zählen Radsport, Kegeln, Skisport und der Spielmannszug. 2003 wechselten die Fußballer zum FC Anker Wismar. Die Segler, seit der Vereinsgründung dabei, verließen 1997 die TSG (heute Wismarer Segelverein 1911). Die Tennisspieler gingen 1990 nach 30 Jahren eigene Wege (heute TC Weiß-Rot). Schachspieler gehörten bis 2003 für 35 Jahre der TSG an (heute ASV Grün-Weiß). Außerdem gab es Reiten, Volleyball, Basketball und Leichtathletik.

Sönke Hagel bedauert, dass pandemiebedingt auch bei der TSG der Sportbetrieb ruhen muss. „Aber die große Mehrheit der Sportler zeigt eine großartige Solidarität mit ihrem Sport und hält ihrem Verein die Treue. Sportler haben einen langen Atem und Durchhaltevermögen“, ist der KSB-Chef zuversichtlich.

Zusammenschluss vor 60 Jahren

Rückblick: Die TSG Wismar war ein Zusammenschluss der BSG (Betriebssportgemeinschaft) Motor und der BSG Einheit. Träger des Vereins waren Betriebe wie die Werft und Alubau.

Im Gründungsjahr zählte die TSG 1725 Mitglieder, im Jahr 1981 waren es 3016. Mit der Wende waren Einschnitte verbunden, die Mitgliederzahl sank auf 991 im Jahr 1991.

Von Heiko Hoffmann