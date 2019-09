Mittwoch geht’s wieder los - TV-Krimi aus der Hansestadt: 23 neue Folgen „Soko Wismar“ zu sehen Von der Krimiserie „Soko Wismar“ wurden bisher 345 Folgen ausgestrahlt. Ab Mittwoch kommen 23 neue hinzu. Das ZDF äußert sich zur Zuschauerresonanz.

Szene aus der neuen Folge, die am Mittwoch um 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, 2. v. l.), Karoline Joost (Nike Fuhrmann, M.) und Kai Timmermann (Mathias Junge, r.) können nur mit geballten Kräften Alex (Alexander Martschewski, 2. v. r.) und Marvin Lohmann (Oskar Belton, l.) voneinander fernhalten. Was hat die beiden so gegeneinander aufgebracht? Quelle: ZDF/ Marc Meyerbröker