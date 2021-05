Seine Lebensgeschichte polarisiert: Philip Schlaffer, Ex-Neonazi und Aussteiger, dokumentiert in seinen Videos und Auftritten, wie extremistische Strukturen entstehen und wie sie funktionieren. Am Dienstag zeigt ProSieben in der neuen Serie „Jenke. Crime“ mit Jenke von Wilmsdorff die Geschichte des ehemaligen Anführers der Schwarzen Schar aus Gägelow.