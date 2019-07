Dorf Mecklenburg

Rainer Wolk bekommt permanent kleine Nadelstiche in den Oberarm. Trotzdem verzieht der Wismarer keine Mine. Denn er weiß, was ihn erwartet. Es ist schließlich nicht das erste Tattoo, dass sich der 51-Jährige stechen lässt. Wie viele er schon hat? „Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht genug“, sagt er. Diesmal lässt sich Rainer Wolk mit schwarzer Farbe einen Anker unter die Haut malen.

Zur Galerie Tätowierte gegen Krebs

Der Tätowierer, der bei ihm zur Nadel greift, ist Erik Max, ebenfalls aus Wismar. Er arbeitet heute im „KA“ in Dorf Mecklenburg für den guten Zweck – genau wie 28 weitere Tätowierer. Ihre Einnahmen spenden alle für krebskranke Kinder und Erwachsene. „Ich unterstütze die Aktion, weil das Geld direkt zu den Betroffenen kommt“, erklärt der Nadelkünstler. Deshalb leiste er gerne mal Fließband-Arbeit. Denn die Kunden – vor allem Frauen – stehen Schlange. Viele Tätowierer sind am Mittag schon ausgebucht, obwohl die Termine erst nach der Eröffnung vor zwei Stunden vergeben wurden. „Das liegt natürlich auch daran, dass es etwas dauert, bis ein Tattoo fertig ist“, ergänzt der Wismarer.

Viele Kunden haben extra auf die Veranstaltung gewartet

Bevor Erik Max loslegt, kommt zunächst eine Papier-Schablone zum Einsatz. Blaupapierfarbe druckt das Motiv auf die Haut, das Ganze funktioniert wie ein Abziehbild. Wer noch keine Idee hat, was er lange Zeit auf dem Körper mit sich umhertragen möchte, kann in dicken Heftern blättern und sich Anregungen holen.

Katharina Behlke (22) aus Grevesmühlen hat sich für ihr inzwischen drittes Tattoo entschieden – diesmal soll es eine Blume sein. Die kommt auf ihren Oberarm. In Schwarz-Weiß. Eine Stunde hält die junge Frau schon still. Statt ins nächstgelegene Studio zu gehen, hat auch sie extra auf die Jahresveranstaltung des Vereins „Tätowierte gegen Krebs“ gewartet. „Ich finde es gut, was der Verein tut“, betont sie.

Firmen aus Wismar und der Region unterstützen die Aktion

Erst im April hat der Wismarer Verein einer Studentin finanziell geholfen, die im Oktober vergangenen Jahres an Brustkrebs erkrankt ist und ihre dritte Chemotherapie bekommen hat. Es sah nicht sehr gut aus für die 28-Jährige – auch finanziell nicht. Gerade einmal 1000 Euro hat sie von der Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen. Doch ihre Medikamente und Behandlungen haben eine Menge Geld gekostet – hinzu kamen Miete und Essen. Deshalb hat der Verein eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die mit mehr als 33 000 Euro erfolgreich verlaufen ist.

Gegründet hat „Tätowierte gegen Krebs“ Sebastian Kairies. Seine Mutter ist an Krebs gestorben. Nach ihrem Tod möchte er anderen Betroffenen helfen. Seither besucht er regelmäßig die Kinderkrebsstationen in Rostock und Greifswald, beschenkt krebskranke Kinder, unterstützt finanziell die Eltern, damit die so oft es geht bei ihren Töchtern und Söhnen bleiben können. Um dafür Geld zu sammeln, gibt es im Sommer ein Wochenende, bei dem Tätowierer arbeiten und ihren Lohn spenden. Auch fast 80 Firmen aus Wismar und der Umgebung sind als Unterstützer dabei. Drumherum gibt es ein buntes Fest mit Musik und Ständen für Jung und Alt.

In diesem Jahr findet die Aktion zum sechsten Mal in Dorf Mecklenburg statt – mit „so vielen Tätowierern wie noch nie“, freut sich Sebastian Kairies. Auch er greift zu Nadeln und Farben. Für seinen Kollegen Alex Hedrich aus Bützow ist die Premiere in Dorf Mecklenburg. „Letztes Jahr waren schon alle Tätowierer-Plätze besetzt“, erzählt er und sticht weiter.

Am Sonntag, 7. Juli, wird weiter tätowiert und gefeiert – von 10 bis 15 Uhr.

Mehr Infos:

5000 Euro kommen für Hospiz zusammen

Kleine Krebspatienten als Superhelden

Kerstin Schröder