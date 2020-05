Tag der Befreiung in Wismar: Mit Autos und Rädern auf Erinnerungstour

Wismar

Die Polizei rollt auf den Parkplatz am Weidendamm. Das grün-weiße Fahrzeug zieht sofort die Blicke auf sich. Darüber freut sich Burkhard Schulz. Er sitzt hinterm Lenkrad des alten Ladas. Von dem werden erst einmal Fotos gemacht. Vor allem die männlichen Autofahrer sind begeistert und sagen erstaunt: „Das ist ja die Vopo.“

Tatsächlich: Die Volkspolizei ist wieder da. Auf dem Dach sind Blaulicht-Balken und Lautsprecher befestigt. An der Seite prangen Hammer und Zirkel im Ährenkranz. Das coole DDR-Auto besitzt Burkhard Schulz seit zwei Jahren. „Bis 1981 ist er in Berlin gelaufen“, erzählt er. Der Wismarer ist stolz auf seinen Lada – er sei ein Stück Geschichte.

Historischer Meilenstein

Auch der 8. Mai, der Tag der Befreiung, kennzeichnet einen wichtigen historischen Meilenstein: Die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 hat den Zweiten Weltkrieg in Europa beendet. Dessen wird in jedem Jahr gedacht und somit auch der Millionen Opfer, die von den Nationalsozialisten getötet wurden.

Normalerweise werden zur Erinnerung gemeinsam Kränze auf Gräbern von Opfern niedergelegt oder auf denen gefallener Soldaten. Wegen der Corona-Pandemie ist das ausgerechnet zum 75. Gedenktag nicht möglich. Deswegen wird umdisponiert. Der Kreisverband von Die Linke hat einen Autokorso durch Wismar organisiert, an dem sich 15 Fahrzeuge beteiligen – unter anderem Burkhard Schulz mit seinem Lada. Er will Flagge zeigen – damit die Erinnerung an das, was sich vor mehr als sieben Jahrzehnten zugetragen hat, nicht verblasst.

Es soll ein Feiertag werden

Aus dem gleichen Grund ist auch Hanjo Lucassen dabei. Er ist mit einem roten Trabant Kübel vorgefahren. Auf der Motorhaube klebt eine weiße Friedenstaube. „Die Gräueltaten, die sich im Zweiten Weltkrieg ereignet haben, dürfen sich nicht wiederholen“, sagt der Wismarer. Die Nazis hätten viele Menschen verfolgt – Juden, Kommunisten, Gewerkschafter, Andersdenkende. Die meisten seien getötet und ermordet worden.

Er selbst gehöre seit vielen Jahren einer Gewerkschaft an und möchte nicht, dass sich noch mal ein solches Leid zuträgt. „Außerdem möchte ich, dass der 8. Mai ein gesetzlicher Feiertag wird“, sagt er. Mit dieser Forderung ist Hanjo Lucassen nicht allein. Auch Horst Krumpen, Vorsitzender des Kreisverbandes von Die Linke, findet, dass ein Feiertag ein wirksames Instrument sei, dem Vergessen entgegenzuwirken.

Friedenslieder aus dem Auto

In Berlin ist der 8. Mai 2020 ein Feiertag gewesen – allerdings nur zu diesem 75. Jubiläum. In Wismar hat es einen Autokorso mit Gedenkminute und Friedensliedern durch die Stadt gegeben und anschließend eine Kranzniederlegung zu zweit am sowjetischen Ehrenmal.

Johannes und Felix Türmer sind mit ihrem Großvater den ehemaligen Grenzweg abgeradelt. Quelle: Klaus-Peter Türmer

Einige Wismarer haben des Ereignisses auf andere Weise gedacht. Klaus-Peter Türmer hat mit seinen beiden Enkeln Felix (14) und Johannes (12) eine Fahrradtour um den Dassower See unternommen und ihnen dabei einiges über die Bedeutung dieses Tages bis in die heutige Zeit erzählt.

„Das Ende des Zweiten Weltkrieges, der Tag der Befreiung, die Teilung Deutschlands – all das wird hier an der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West sichtbar“, erzählt er. Die gleiche Tour habe er mit seinem Sohn unternommen, als der 14 Jahre alt war. Die habe ihm so viel Spaß gemacht, dass er seinen Vater gebeten hat, auch mit den Enkeln die 50 Kilometer lange Strecke abzuradeln. „Die Jungs waren begeistert“, freut sich Klaus-Peter Türmer.

Tragödien auf See Auch auf See haben sich zum Endes des Zweiten Weltkrieges Tragödien ereignet: Neben dem Untergang der „ Wilhelm Gustloff“ gilt die Versenkung der „Cap Arcona“ am 3. Mai durch britische Kampfflugzeuge als eine der schlimmsten Katastrophen. Die Briten hatten angenommen, dass deutsche Truppenverbände an Bord sind. Doch unter den 7000 Toten sind fast 6000 Häftlinge des KZ Neuengamme. An den Stränden der Insel Poel bei Wismar werden in den folgenden Tagen Hunderte Leichen angespült. In Rostock wird ein Kapitän, der sich weigert, statt Flüchtlingen Nazi-Bonzen an Bord zu nehmen, von der SS erschossen.

Von Kerstin Schröder