Wismar/Nordwestmecklenburg

92 Töpferinnen und Töpfer machen mit beim 17. Tag der offenen Töpferei in Mecklenburg-Vorpommern am 12. und 13. März. Darunter sind auch Kunsthandwerker aus Nordwestmecklenburg, die jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Galerien und Werkstätten öffnen.

Erste Verkaufsveranstaltung seit einem halben Jahr

„Ja, es ist die erste Verkaufsveranstaltung seit September für mich“, kommentiert Lena Biesalski. Zum Glück hatte sie vor Weihnachten einige wenige treue Kunden in der Werkstatt. „Wir hoffen, dass der Frühling den Leuten Lust macht, rauszufahren und unsere schönen Werkstätten zu besuchen“, erzählt sie.

In Hohen Viecheln (Waldweg 1) öffnet sie ihr Atelier für Keramik, Plastik und Fotografik. Sie bietet Objekte und besondere Einzelstücke mit Bemalung. „Ich nenne das gerne Geschirr mit Geschichten, weil immer Zeichnungen wie kleine Anekdoten oder Zitate drauf sind.“

Klabauterfraukeramik

Auf Poel öffnet die „Klabauterfrau“ Anne Karpa erstmals ihren kleinen Keramikladen am Schwarzen Busch (Zum Reetmoor 83, direkt am Hundestrand). „Nach langer Durststrecke, weil das Weihnachtgeschäft komplett ausgefallen ist, geht es nun endlich wieder los“, freut die Töpferin sich.

Sie erzählt, dass sonst die Monate November und Dezember die mit den guten Umsätzen sind. „Die sind uns komplett weggebrochen. Alle Kunsthandwerkermärkte wurden abgesagt.“ Januar und Februar sind „tote Monate“, auch so, „aber so früh schon keinen Umsatz, das war hart!“

Guter Sommer

Der gute Sommer im Vorfeld hat Anne Karpa über die Runden kommen lassen. Ihre „Klabauterfraukeramik“ ist Gebrauchsgeschirr mit maritimen und floralen Dekoren, dazu bietet sie Gartenkeramik und anderes Kunsthandwerk. Auch Töpferin Christiane Gregorowius von der Dambecker Töpferei (Töpferweg 1) erzählt vom guten Sommer, der sich gerade im Gemeinschaftstöpferladen „Die Tongrube“ in Schwerin (Buschstraße 17) positiv bemerkbar gemacht hat.

„Wir haben nicht unter den abgesagten Märkten gelitten, der Sommer war schon gut, dank der Urlauber im Land.“ Und die kommen nun nach Mecklenburg-Vorpommern, weil ihnen das Risiko einer Flugreise zu groß ist, vermutet sie. Zum Tag der offenen Töpferei können bei ihr Teelichthalter, Becher und Tassen beispielsweise bemalt werden. Sie ist für Mecklenburg-Vorpommern die Organisatorin des Töpfertages. Als der „Tag der offenen Töpferei“ hier erstmals stattfand, machten 45 Kolleginnen und Kollegen mit. Nun sind es 92. Die „blauen Punkte“, die auf der Deutschlandkarte unter www.tag-der-offenen-toepferei.de die Orte zeigen, sind hier im Bundesland besonders dicht angesiedelt.

Friedenstauben für die Ukraine

In der „Tonperle“ von Karoline Höppner in Ventschow (Hauptstraße 8) können die Besucherinnen und Besucher Drehversuche an der Töpferscheibe machen, am Samstag wird die gebürtige Wismarerin um 11 Uhr den Ofen öffnen.

Anne Jahn vom „Keramik Laden“ in Wismar (Breite Straße 20) hat sich spontan etwas Besonderes ausgedacht. Ihre Gäste können aus Ton kleine Friedenstauben formen, als hoffnungsvolles Symbol. „Wem das zu eng ist in der aktuellen Situation, der bekommt etwas Ton mit für zu Hause zum Formen“, erzählt sie. Ebenfalls in Wismar öffnet Karin Auerbach ihr Atelier „Kunst zum Gebrauch“ in der Kleinschmiedestraße 5.

Rakubrand

Astrid Rohmer bietet in Kalsow (Kalsow 7) ihre „Strandgutkeramik“, dazu Kaffee, Tee und Kuchen. Am Sonntag ab 14 Uhr zeigt und erklärt sie den Rakubrand. Bei dieser Technik wird der Ofen geöffnet, die glühend heißen Keramiken werden aus dem Ofen genommen. Durch den Temperaturschock entsteht das typische Craquelé, das durch das Abräuchern der Keramik in einer verschlossenen Sägemehltonne sichtbar wird.

Dörte Michaelis öffnet ihre „Keramikwerkstatt Vogelsang“ in Neuburg OT Vogelsang (Vogelsang 10) und führt durch die Ausstellungsräume, über Hof und Garten. Sie zeigt ihre Keramiken, Bilder und Skulpturen „für Innen und Außen“.

Von Nicole Hollatz