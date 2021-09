Wismar

Spurensuche nach über 40 Jahren: „Wir haben in diesem Haus gewohnt und geheiratet“, erzählen Bärbel und Manfred Gerecht beim Blick in die riesige Diele des Hauses in der Scheuerstraße 15, dem „Brauhaus Konsulat Häussler“. Die Wismarerin ist 1972 in das altehrwürdige Haus einzogen, er 1974. Die Heirat war ein Jahr später. 1978/79 bekam die Familie eine Wohnung am Friedenshof – mit ordentlichem Bad, Heizung und dichtem Dach – eine enorme Verbesserung zum unsanierten Altbau.

Frieren und fließend Wasser (vom Dach)

Sie erinnert sich. Die Diele – gut 5 Meter Deckenhöhe – war leer und eiskalt. Wie im Zweifelsfalle auch der Rest des Hauses: „Wir mussten das Kinderbettchen vor dem Ofen stellen, weil es sonst zu kalt war“, erzählt Bärbel Gerecht vom damaligen Leben. „Es regnete rein, die Fenster waren undicht“, berichtete Manfred Gerecht weiter. Einmal, so berichtet er weiter, fiel bei Regen die Lampe laut laut klirrend von der Decke. „In den Trichtern hatte sich das Wasser gesammelt!“

Diese kalten und gefährlichen Zeiten sind für das schöne Haus und seine Bewohner – zum Glück! – vorbei. Das Haus wurde 1994 saniert, einiges wurde umgebaut. Manch eine Tür oder Holzverkleidung stammt aus dieser Umbauzeit, auch wenn sie auf den ersten Blick wie alter, restaurierter Bestand aus den vorherigen Jahrhunderten aussieht. Bärbel und Manfred Gerecht wollen zu Hause alte Fotos für die neuen Besitzer des Hauses raus suchen, zum Vergleich. „Die Gardinen sind noch von uns von damals“, erzählte Bärbel Gerecht lachend. Immer, wenn sie draußen am Haus vorbei ging und „ihre“ alten, immer noch schönen Gardinen sah, kam die Frage auf, wie es nun wohl drinnen aussehen würde.

Lebensaufgabe Altbau

Virginie und Lars Frahm konnten das Interesse befriedigen. Seit Anfang 2020 gehört dem Paar das Haus, vier Jahre vorher hatten sie sich in das ungewöhnliche Objekt verliebt. „Das ist eine Herzensangelegenheit“, erzählt Lars Frahm, wohl wissend, dass so ein altes Haus auch eine Lebensaufgabe ist, die eben auch nur gut werden kann, wenn man mit dem Herzen dabei ist. Aber: Das Haus war saniert und in einem sehr guten Zustand.

„Wir wurden vorgewarnt, dass viele Menschen kommen würden“, lachte Lars Frahm über die Resonanz beim Tag des offenen Denkmals. „Ist in dem Zimmer noch der alte Tresor?“, fragt Manfred Gerecht die neuen Hauseigentümer. Lars Frahm nickt. „Haben Sie den mal aufbekommen?“ „Nein. Sie?“ „Nein, der Tresor soll seit 100 Jahren verschlossen sein!“ Spannend, so ein spätmittelalterliches Haus mit seiner Geschichte. „Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten, aber auf dem alten Grunde, Neues schaffen jede Stunde“, steht auf der Empore in der Hausdiele. Ein schöner Gedanke.

Modernes und altes Hallenhaus

Inhaltlich könnte er genauso ins Haus von Steffi und Sönke Reimann passen. Seit 2009 gehört den beiden das Hallenhaus in Hoben, 2011 haben sie mit der Sanierung angefangen. „Wir hatten viel Zeit zum Überlegen, was man mit so einem Haus machen kann und was nicht, bis die Finanzierung stand“, schmunzelte Sönke Reimann. Er weiß, die Liste mit den Dingen, die man lassen sollte bei solch einer Sanierung, ist lang. Als sie das Haus übernommen hatten, gab es nur den Misthaufen als Toilette und eine Stromleitung für die Nachtspeicheröfen.

Dazu kam die Frage, wie man solch ein Denkmal auf dem schmalen Pfad zwischen zeitgemäßer Nutzung mit seinen modernen Einbauten und der Liebe zur historischen Substanz sanieren könnte. Die Zeit zum Planen tat dem Haus offensichtlich gut, dazu das Herzblut vom Familie Reimann mit ihrem Gespür für zeitgemäße Denkmalpflege. Alt und neu treffen stilvoll und zeitlos aufeinander, das Ergebnis ist ein schöner Ort zum Leben. Sönke Reimann: „Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich in einem ganz modernen Haus leben. Durch die Ständer ist es eine Art Modulbauweise.“ Die zwei Reihen mit „Ständern“ – dicke Eichenpfähle – sorgen für die Statik. Die Wände dazwischen können je nach Nutzung angepasst werden – was für ein moderner Ansatz im ältesten erhaltenen Hallenhaus in Hoben.

Von Nicole Hollatz