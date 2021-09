Tag des offenen Denkmals in Mecklenburg: Blick hinter geschützte Kulissen

Wismar / Groß Potrems

Die Tore werden geöffnet – am Tag des offenen Denkmals. Dort, wo sonst nur ein paar Enthusiasten puzzeln, hämmern, malern, schweißen oder schleifen, werden am 12. September viele Menschen das sehen können, was ansonsten der Ringlokschuppen in Wismar verbirgt. „Wir haben hier derzeit vier kleinere Lokomotiven, vier Waggons, Triebwagen oder Beiwagen und drei Gleisbaufahrzeuge mit einem Anhänger“, sagt Andreas Nielsen (63), Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Wismar e.V.

Extra für den Tag wird eine große Rangierlok im Lokschuppen parken und zu sehen sein. Außerdem steht im Lokschuppen ein leuchtend gelber Straßenbahnwagen aus dem Jahr 1926 inklusive offener Fahrstände und Holzbestuhlung. Seinerzeit wurde er in der Triebwagen- und Waggonfabrik Wismar AG montiert – in der Hansestadt wurden bis 1947 Waggons, Triebwagen, Straßen-, U- und S-Bahnen gebaut.

Wiederaufbau des Schloss Groß Potrems bei Rostock

Der bundesweit begangene Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung für die Denkmalpflege. Das Motto lautet in diesem Jahr: Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege. Wohnhäuser, Kirchen, Villen, Gutshäuser, Scheunen, Windmühlen, Palais oder Rathäuser werden ebenso ihr Innenleben zeigen wie das Traditionsschiff in Rostock oder das Schloss Groß Potrems, 20 Kilometer südlich von Rostock gelegen.

Das Haus auf dem gut vier Hektar großen Anwesen ist nach drei Jahren Aufräum- und Restaurierungsarbeiten beinahe wiederhergestellt. 2017 zerstörte ein Feuer den gesamten Dachstuhl und wurde von dem Rostocker Unternehmer Dr. Reiner Treise 2018 in einem desolaten Zustand übernommen.

„An vielen Stellen schimmelte es im Schloss und vom Rittersaal konnte ich in den Himmel sehen – das Haus war eine Ruine, eine eigentlich verlorene Immobilie“, erinnert sich der 65-Jährige. Jetzt sehen Gäste, wenn sie im Rittersaal nach oben schauen, eine restaurierte Decke mit Stuck und farbigen Wappen. Dennoch bleibt im Schloss noch einiges zu tun, der Innenausbau benötigt noch Monate.

Schloss Groß Potrems öffnet zum Tag des offenen Denkmals 2021 Quelle: Klaus Amberger

„Viele Leute kennen das Schloss von früher und möchten wissen, wie es heute hier kurz vor Ende der Sanierung aussieht“, sagt Treise, der im angrenzenden Marstall 50 Zimmer und bereits beziehbare Zimmer im Schloss, etwa im Souterrain, vor allem an Monteure vermietet. „Wir müssen wirtschaftlich denken, damit wir das Schloss finanzieren können“, erläutert Treises Sohn, Johannes Klawonn (26). Der angrenzende öffentliche Schlosspark ist in Groß Potrems wieder in einem ordentlichen Zustand. „Zehn Jahre lang wurde er nicht gepflegt und war eher ein Dschungel“, erzählt Klawonn.

Von 10 bis 18 Uhr werden am Sonntag in Groß Potrems Gäste erwartet. Dafür legen sich die beiden Männer und ihr Team mächtig ins Zeug. Neben Kaffee, Kuchen und Spanferkel zeigt eine Keramikerin ihre Arbeiten, ebenso ein Schmied. Die Malerinnen Beate Fritz und Diana Stutzke stellen je 20 Bilder aus. Führungen durchs Schloss gibt es bei Bedarf. So ist es an vielen Orten: Je nach Möglichkeiten gibt es Führungen, Bewirtungen oder Konzerte.

Auf historischer Wanderung in Althof

In Althof bei Bad Doberan steht sogar eine naturkundliche-historische Wanderung auf dem Plan, zu der „geeignetes Schuhwerk, gute Laune und gegebenenfalls Getränke“ mitzubringen sind. Die Hobbyhistorikerin und Biologin Ina Sakowski möchte auf der maximal sechs Kilometer langen Etappe regionale Geschichte vorstellen. „In Althof gab es zum Beispiel die erste Gründung eines Zisterzienserklosters in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt die Expertin.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nachbarschaft, in Bartenshagen, lebt Familie Reich in einem sogenannten Altenteilerkaten. „Wir sind seit Jahren beim Tag des offenen Denkmals mit dabei, um die Aufmerksamkeit auf diese alten Häuser zu lenken“, sagt Angelika Reich. Denn es würden viele solcher Häuser nach und nach verfallen oder abgerissen. Dabei erzählten die alten Häuser noch viel über die frühere, ursprünglichere Lebensweise der Bewohner.

In Rostock öffnet Schalterhalle des alten Telegraphenamtes

Die Rostocker Stadtkonservatorin Birgit Mannewitz sagt, wie wichtig der Tag des offenen Denkmals ist: „Es gibt ein großes Interesse, wie es in den Denkmalen, die sonst nicht so einfach zu besichtigen sind oder nur mit Führungen, aussieht.“ So ist in Rostock etwa die ehemalige Schalterhalle des ehemaligen Telegraphenamtes zu sehen, wo jetzt ein Architekturbüro seinen Sitz hat.

Programm am 12. September (Auswahl) Althof: Naturkundlich-historische Wanderung, 10 bis 13 Uhr, Anmeldung: 03 82 95 / 72 46 69 Bad Doberan: Münster, Bibliothek im Münster, Beinhaus am Münster, 11 bis 17 Uhr, Führungen Bartenshagen: Am Stegebach 11, Altenteilerkaten mit Bauerngarten und Töpferei, 9 bis 18 Uhr, Besichtigung und Führungen bei Familie Reich Bützow: Stiftskirche, 11-17 Uhr, Führungen bis zum Turm Groß Potrems: Schloss und Schlosspark, 10 bis 18 Uhr, Besichtigung, Kunstmarkt, Gastronomie Heiligendamm: 13 bis 17 Uhr, Führungen „Grand Hotel“ Herrnburg: Kirche, 12 bis 18 Uhr, Führungen, Kaffee und Kuchen, 17 Uhr Orgelkonzert Klütz: Schloss Bothmer, 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei, Führungen, 13 Uhr Druckworkshop, Musik, lesung, digitale Schnitzeljagd für Kinder ab 10 Jahre, Gastronomie Kröpelin: Galerieholländer-Mühle, 10 bis 17 Uhr, Führungen Kühlungsborn: Ostsee-Grenzwachturm, 12 bis 18 Uhr, Besichtigung und Turmbesteigung Kurzen Trechow: Herrenhaus, 10 bis 18 Uhr, Innen- und Außenführungen Manderow: Gutshaus, 12 bis 18 Uhr, Führungen, Kaffee und Kuchen Moisall: Kirche, 10 bis 17 Uhr, Besichtigung, Kaffee und Kuchen Papendorf: Jugendstilvilla, 10 bis 15 Uhr, Führungen Retschow: Denkmalhof Pentzin sowie Dorfkirche, 13 bis 18 Uhr, Schauspinnen bzw. Führungen Rostock: Fünfgiebelhaus am Uni-Platz, 10 bis 17 Uhr, Blick hinter den Bauzaun, 12 Uhr Gespräch mit dem Künstler Wolfgang Friedrich Rostock: ehemaliges Telegraphenamt, Buchbinderstraße, 11 bis 17 Uhr, Besichtigung Rostock: Zeecksche Villa, August-Bebel-Str. 55, 11 bis 17 Uhr, Besichtigung Rostock: Iga-Park, Traditionsschiff, freier Eintritt, 13 bis 17 Uhr – ehemalige Seeleute führen übers Schiff, 13 bis 16 Uhr Treff mit Maschinen-Crew und Führungen auf historischer Bootswerft, maritimer Büchermarkt, Live-Musik mit „Saoco“ Rostock-Evershagen: Rundgang mit Prof. Peter Baumbach, 15.30 Uhr, Treff: Bertolt-Brecht-Str. 23 Wismar: Ringlokschuppen, 10 bis 17 Uhr, Führungen, Info über Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Wismar: Friedhof, Wiesenweg, 14 bis 17 Uhr, Führungen Wismar: Welt-Erbe-Haus, Lübsche Str. 23, 9 bis 17 Uhr, freier Eintritt Viecheln: Gutshaus, 14 bis 20 Uhr Führungen, Getränke Übersichten im Internet: Rostock: www.rathaus.rostock.de Landkreis Rostock: www.landkreis-rostock.de Wismar: www.wismar.de Deutschland: www.tag-des-offenen-denkmals.de

Spannend sei es, meint die Denkmalpflegerin, wenn Zeitzeugen zu Wort kämen. So wird Prof. Peter Baumbach in Rostock-Evershagen das architektonische Konzept des Plattenbau-Stadtteils erläutern, an dessen Konzeption er Anfang der 1970er-Jahre beteiligt war.

„Zucker-Susi“ wird in Wismarer Lokschuppen gedreht

In Wismar steht Andreas Nielsen auf der Drehscheibe vor dem Lokschuppen, wo bis in die 1990er Jahre hinein Lokomotiven gedreht wurden. 23 Meter misst die 1988 erbaute Scheibe im Durchmesser. Tragfähigkeit: 230 Tonnen. „Das ist alles noch originale Technik“, sagt Nielsen. Die Scheibe erzeugt beim Drehen laute Geräusche, die Drehgeschwindigkeit fühlt sich schneller an, als sie ist. Am Tag des offenen Denkmals wird auf ihr die „Zucker-Susi“ gedreht werden, eine kleinere, blaue Industrielok, die aus der Zuckerfabrik Anklam stammt.

Die „Süße Susi" im Lokschuppen Wismar Quelle: Klaus Amberger

Außerdem wird der „Museumseisenbahner“ Andreas Nielsen seinen Gästen erzählen, was es mit dem Weinfasswagen (Baujahr 1908) auf sich hat. „Auf diesem französischen Waggon lagen ursprünglich riesige Fässer der Winzer.“ Den Waggon fanden die Eisenbahner übrigens in Rostock, wo er jahrzehntelang im einstigen Dieselmotorenwerk, zum normalen Güterwagen umgebaut, innerbetrieblich verwendet wurde.

Von Klaus Amberger