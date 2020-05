Tagespflege geschlossen: Das fordert eine Wismarerin von der Bundesregierung

Wismar

Die Tagespflegen für alte und pflegebedürftige Menschen, die noch zu Hause leben, sind wegen der Corona-Situation seit Mitte März geschlossen. Seitdem kümmern sich Familienangehörige um sie. Von heute auf morgen mussten sie die 24-Stunden-Pflege übernehmen.

Was das für die oft ebenfalls betagten und gesundheitlich beeinträchtigten Partner oder die berufstätigen Angehörigen der Pflegebedürftigen bedeutet, hat eine Wismarerin an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) geschrieben. „Dieses Thema interessiert niemanden“, beklagt Jana S. Sie möchte aus Rücksicht auf ihren pflegebedürftigen Ehemann nicht mit vollem Namen genannt werden.

Homeoffice und 24-Stunde-Pflege – das funktioniert nicht

Ihr Mann ist schwer erkrankt und hat mit Pflegegrad 4 (von möglichen fünf Pflegegraden) einen sehr hohen Pflegebedarf. Normalerweise besucht der 71-Jährige eine Tagespflege, so dass die selbstständige Buchhalterin arbeiten gehen kann. Dazu sucht sie ihre Kunden in ihren Büros auf. Nach Schließung der Tagespflege ist das nicht möglich.

„Natürlich versuche ich im Homeoffice, die Arbeit für meine Kunden zu erledigen. Aber die Pflege meines Mannes und Homeoffice vertragen sich nicht. Die Arbeit bleibt auf der Strecke, so dass ich eindeutig Verdienstausfall zu verkraften habe“, schildert die 51-Jährige. „So wie mir geht es mit Sicherheit vielen anderen pflegenden Angehörigen. Denn die Tagespflegen waren ja voll vor Corona mit langen Wartelisten.“

Die Pflegekassen sparen derzeit viel Geld ein, weil sie die Tagespflege nicht bezahlen müssen. „Aber ich, die ich den Verdienstausfall durch nun 24-Stunden-Pflege habe, bekomme zum Ausgleich nicht einen Cent mehr Pflegegeld. Warum nicht? Wie kann das richtig und gerecht sein?“, fragt Jana S. die beiden Bundesminister in ihren Briefen.

Politik lässt pflegende Angehörige im Stich

Sie fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. „Es wird von erhöhten Leistungen für Eltern gesprochen, die wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten können. Nicht aber von pflegenden Angehörigen, die wegen der Pflege ihrer Angehörigen nicht oder nur wesentlich weniger arbeiten können. Herr Heil sagt, dass niemand darunter leiden darf, weil die Kinder nicht betreut werden. Aber es ist völlig in Ordnung, dass die pflegenden Angehörigen darunter leiden, weil ihre pflegebedürftigen Angehörigen nicht betreut werden?“

Wann darf Tagespflege wieder öffnen?

Für die Pflegekräfte werde geklatscht, aber nicht für die pflegenden Angehörigen. Auch sie würden derzeit Unglaubliches leisten, denn sie sind keine professionellen Pflegekräfte, sondern nur Angehörige, die seit Wochen die Arbeit der Pflegekräfte in den Tagespflegen übernehmen.

„Uns pflegende Angehörige beachtet niemand – weder finanziell noch mit Aufmerksamkeit noch mit Perspektiven. Wir existieren in den Überlegungen der Politiker gar nicht“, so der Vorwurf der Wismarerin. „Dabei sind genau wir es, die auch dafür sorgen, dass die so zu schützenden Alten und Kranken zu Hause bleiben können, wo sie gut aufgehoben sind.“

Pflegekasse soll mehr Pflegegeld zahlen

Deshalb fordert sie, dass die Pflegekassen ein Pflegegeld an die pflegenden Angehörigen rückwirkend zum Schließungstermin der Tagespflegen zahlen. „Das halte ich für zwingend erforderlich, um die finanziellen Einbußen abzumildern, die Ungerechtigkeit in der Behandlung zu beheben und den Respekt vor der Leistung der pflegenden Angehörigen zu zeigen“, erklärt Jana S.

Pflegender Partner oft schon alt und überfordert

Ein weiteres Problem bringt die pflegende Ehefrau zur Sprache: Nicht alle Pflegebedürftigen, die bis Mitte März eine Tagespflege besuchten, haben einen dauerhaft präsenten Angehörigen, der sie jetzt pflegt. Oftmals handelt es sich um ebenfalls alte und gesundheitlich beeinträchtigte Partner, die einer monatelangen 24-Stunden-Pflege nicht gewachsen sind. „Auch ich bin durch die Dauerpflege meines Mannes körperlich bereits so geschädigt und von Schmerzen geplagt, dass ich vor den kommenden Wochen ohne Tagespflege regelrecht Angst habe“, gesteht Jana S.

Wie geht es allein lebenden Pflegebedürftigen ?

Und sie verweist auf die katastrophale Situation der Pflegebedürftigen, die keinen Angehörigen zu Hause oder vor Ort haben. Ein mobiler Pflegedienst könne die Betreuung in der Tagespflege nicht ansatzweise ersetzen. Daher gehe es diesen Pflegebedürftigen derzeit sehr schlecht, weil ihnen nicht ausreichend bei der Bewegung geholfen werde und sie nicht ausreichend oft zum Trinken animiert würden. „Sie erleiden gravierende körperliche Schäden, sind ohne Beschäftigung und Kontakte in ihren Wohnungen isoliert, verfallen geistig und verkümmern emotional.“

Notbetreuung wie in den Kitas dringend nötig

Deshalb erhebt Jana S. eine zweite Forderung: Wie in den Kindertagesstätten hält sie Notgruppen in der Tagespflege für dringend erforderlich. „Dies ist sogar leichter mit den Hygieneregeln vereinbar als bei Grundschulen und Kitas, da es sich hier um Erwachsene handelt“, erklärt sie.

Die Wismarerin bittet die beiden Bundesminister, das Problem der geschlossenen Tagespflegen für Pflegebedürftige nicht länger zu ignorieren und der sich daraus folgenden Notsituationen anzunehmen.

Von Haike Werfel