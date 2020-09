Wismar

In diesem Jahr jährt sich der Todestag von David Mevius zum 350. Mal. „Er war der erste Direktor des 1653 gegründeten Wismarer Tribunals“, erklärt Wismars Stadtarchivar Nils Jörn. Das Tribunal im Fürstenhof war das höchste Gericht für die schwedischen Besitzungen im Deutschen Reich.

Europäischer Jurist

„ Mevius war“, erzählt Nils Jörn, „einer der bedeutendsten europäischen Juristen.“ Der Historiker ist Vorsitzender der David-Mevius-Gesellschaft mit Sitz in Greifswald. Dem Verein gehören Archivare, Historiker, Rechtshistoriker und andere Interessierte aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Polen, Schweden und der Schweiz an.

Anzeige

Nils Jörn: „Ziel der Gesellschaft ist die Erforschung und Popularisierung der gemeinsamen deutsch-schwedischen Geschichte in all ihren Facetten.“ Und natürlich die Erforschung des Lebens und Wirkens von David Mevius. Mevius, am 6. Dezember 1609 in Greifswald geboren, war dort Juraprofessor.

Weitere OZ+ Artikel

Erfolgreicher Schriftsteller

Nach Einschätzung von Nils Jörn war Mevius für die damalige Zeit ein erfolgreicher Schriftsteller. „Als er 1670 starb, hatte er mit der zehnbändigen kommentierten Urteilssammlung des Tribunals, seinem Kommentar zum Lübischen Recht und einigen anderen Büchern mehrere europäische Bestseller verfasst.“

Sein Kommentar zum Lübschen Recht war über Jahrhunderte in ganz Europa von Bedeutung. Oder anders herum gesagt, mit dem Buch des Wismarers in der Hand wurde in vielen Ländern Recht gesprochen. Mevius wurde in Wismar bestattet, sein prachtvolles Epitaph in St. Nikolai konnte auch dank der David-Mevius-Gesellschaft restauriert werden.

Öffentliche Vorträge

Am 19. und 20. September treffen sich Mitglieder der David-Mevius-Gesellschaft im Wismarer Archiv zu Vorträgen, die für interessierte Gäste öffentlich sind. Bei großer Nachfrage kann vom Lesesaal in den Archivgarten ausgewichen werden, um den Abstand zu wahren.

Über Mevius 1642/43 erschienenen „Commentarius in Jus Lubecense“, also eben diese Kommentare zum Lübschen Recht, spricht Albrecht Cordes ( Frankfurt am Main) zum Auftakt der Tagung am 19. September um 14 Uhr. Danach folgt Peter Oestmann ( Münster) über „ Mevius’ Entwurf eines Mecklenburgischen Landrechts“.

Lokalgeschichte

Um 16 Uhr stellt Antje Laasch aus Wismar das Programm „Transkribus“ vor, eine neue Plattform zur Texterkennung, Layout-Analyse und Strukturerkennung von historischen Daten, mit dem sie seit zwei Jahren im Wismarer Archiv alte Texte knackt.

Wismargeschichte liefert Anja Rasche ( Speyer) mit ihrem Vortrag „Die Wismarer Marienkirche zur Zeit der Beerdigung von David Mevius“.

Landesgeschichte und mehr

Am 20. September beginnen die Vorträge um 10 Uhr mit dem Stralsunder Dirk Schleinert zum Thema „Bauern, Pächter und Landesverfassung. Mevius’ Schriften als Quelle für die pommersche Landesgeschichte“. Es folgt Christoph Stollwerck ( Berlin) mit seinem Vortrag „ David Mevius als Exponent der deutschen Statutenlehre neben Benedikt Carpzov und Samuel Stryk – eine Skizze“.

Nils Jörn wird danach die „Gemeinen Bescheide am Wismarer Tribunal“ vorstellen, den Abschluss der Tagung macht Stefan Stodolkowitz ( Celle) mit seinem Vortrag zu den „Gemeinen Bescheide am Oberappellationsgericht in Celle“.

Konzert mit zwei Mevius-Nachfahren

Ein Höhepunkt des Mevius-Wochenendes wird das Konzert in St. Nikolai sein. „Die beiden Musiker sind direkte Mevius-Nachfahren und haben schon 2009 zu seinem 350. Geburtstag ein schönes Konzert in der Aula der Greifswalder Uni gespielt“, berichtet Nils Jörn.

Die Brüder Alexandre Feye (Geige) und Raphaël Feye (Violoncello) spielen – natürlich – Musik aus der Zeit von David Mevius. Am 19. September erklingen um 19.30 Uhr in St. Nikolai Werke von Johann Sebastian Bach (1685–1750): Goldberg Variation VII, Partita E-dur für Geige solo, Inventio A-moll, Suite G-dur für Violoncello solo und das Präludium VI D-moll (aus dem Wohltemperierten Klavier I).

Der Eintritt zum Konzert und zur Tagung der David-Mevius-Gesellschaft ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Nicole Hollatz