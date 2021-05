Taucher im Einsatz auf Wismars größter Baustelle: Das ist der Grund

Wismar

Wasser, Taucher und kleine Arbeitsboote zählen zu den Hinguckern auf Wismars größter Baustelle in der Poeler Straße. Bei einem OZ-Video vor wenigen Tagen fühlte sich so mancher Betrachter an Venedig erinnert.

Doch von italienischem Flair kann in der Poeler Straße keine Rede sein. Berufstaucher steigen in das acht bis zehn Grad kalte Wasser und helfen beim Bau der Straßenunterführung. Das Tauchunternehmen Leunert aus Bad Saarow (Brandenburg) ist auf Kraftwerks-, Klärwerks- und Talsperrentauchen spezialisiert. Auch Baustellen, wie die in Wismar, gehören dazu.

Schwere Ausrüstung

Taucher Frenk Andreß steigt die Leiter hinab ins Wasser. 50 bis 60 Kilo wiegt seine Ausrüstung. Unter dem Gummianzug trägt er Skiunterwäsche und noch einen weiteren Anzug. „Er bleibt jetzt zwei, drei Stunden unten“, sagt Christian Bülow.

Der Einsatzleiter bildet zusammen mit Ingolf Böttcher das Team an Land. Sie sind jetzt für die Sicherheit des Kollegen, für den Sauerstoff und die Kommunikation verantwortlich.

Keine Sicht unter Wasser

Die Sicht ist unter Wasser fast null. Frenk Andreß, Berufstaucher beim Tauchunternehmen Leunert GmbH Bad Saarow Quelle: Heiko Hoffmann

Denn die Sicht ist nahezu null. Die Hand sei noch vor der Scheibe erkennbar, dann ist Schluss. „Die Wände geben die Orientierung. Wir tasten uns unter Wasser voran“, erklärt Christian Bülow, was sich in acht bis zehn Metern Tiefe abspielt. Er selbst hat einen handwerklichen Beruf gelernt, ehe er eine zweijährige Weiterbildung zum Berufstaucher absolviert hat. Er war im Einsatz in Norwegen, Malta, in der Schweiz und natürlich in Deutschland. Bei Talsperren, wie in Pöhl (Vogtland), wird bis zu 45 Meter tief getaucht.

Tauchen in Baudocks

Auf der Baustelle der Deutschen Bahn in der Poeler Straße spricht sich das Tauchunternehmen aus Bad Saarow mit dem Generalauftragnehmer Züblin ab. Im Einsatz sind die Männer in den einzelnen Baudocks und in einem Regenrückhaltebecken.

„Aufgrund der Nähe zur Ostsee und des hohen Grundwasserstands muss ein Großteil des Baugrubenaushubs unter Wasser erfolgen. Das ist keineswegs ein Problem, denn das ist alles genau so geplant. Deshalb wurden vorher auch 20 Meter tiefe Betonschlitzwände hergestellt. Das Wasser dient beim Nassaushub auch als Gegengewicht gegen den Erddruck und wird bei Bedarf auch noch etwas aufgefüllt“, erklärt ein Bahnsprecher und sagt weiter: „Wegen dieser Besonderheit kommen in dieser Phase Taucher zum Einsatz. Sie kontrollieren unter anderem die Aushubtiefe und reinigen die Schlitzwände von Erdresten, damit später der Beton für die Unterwasserbeton-Sohle an allen Flächen richtig gut anhaftet und keine Fehlstellen entstehen.“

Im Baudock zwischen den Häusern in der Poeler Straße saugt ein Schneidkopfbagger den Schlamm vom Boden ab. Quelle: Heiko Hoffmann

Zusätzlich werden von den Tauchern zwischen Wand und Betonsohle sogenannte Verpressschläuche eingebaut. Diese verhindern, dass später Wasser in die Baugrube eindringt.

Man muss sich verlassen können

Weil unter Wasser reichlich Schlamm aufgewirbelt wird, kann die Orientierung schnell verloren gehen. „Die fehlende Sicht ist die größte Herausforderung. Darum müssen wir uns aufeinander verlassen können“, sagt Taucher Christian Bülow. Wie lange ein Tauchgang dauert, hängt nicht zuletzt von der Intensität der Arbeiten und den Wassertemperaturen ab. Als es im Januar und Februar knackig kalt war, dauerte ein Tauchgang etwa ein- bis eineinhalb Stunden. Jetzt, im Mai, spiele die Temperatur eine untergeordnete Rolle.

Vorbereitung für die Unterführung

Herzstück der Baustelle ist das Trogbauwerk für die Unterführung, die später Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer nutzen. Dieser etwa 180 Meter lange Abschnitt wird in vier Baudocks unterteilt.

Zwischen den Häusern in der Poeler Straße ist ein Schwimmponton im Einsatz. Hier befindet sich das letzte der vier Baudocks. Der große Bagger für den Erdaushub hat seine Arbeit getan, ein Schneidkopfbagger saugt den Schlamm vom Boden ab. Wahrscheinlich im Juni wird dann die drei Meter starke Unterwasserbeton-Sohle gegossen. „Auf die Unterwasserbeton-Sohle kommt vereinfacht gesagt eine u-förmige Badewanne aus Beton für die Straße und für den Fuß- und Radweg“, sagt Projektingenieur Matthias Münster von der Deutschen Bahn.

Bauarbeiten bis 2022

In der Poeler Straße wird seit Mai 2020 an der Bahnüberführung gearbeitet. Bis etwa Mitte kommenden Jahres soll die Poeler Straße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein, bis Ende September 2022 sollen die Arbeiten im Idealfall beendet sein. Am Ende wird der Fahrzeugverkehr unter drei neuen Gleisen verlaufen. Den verkürzten Tunnel nutzen dann auch Fußgänger und Radfahrer. Das Vorhaben der Bahn kostet 52 Millionen Euro.

Von Heiko Hoffmann