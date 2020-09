Wismar

Er wollte moderne Technik vorstellen, doch die funktioniert gerade nicht. Der Roadshow-Bus in Sachen Digitalisierung wird am heutigen Donnerstag nicht in Wismar Station machen. „Wie wir vom Veranstalter erfahren haben, mussten alle Termine der Roadshow bis auf Weiteres aus technischen Gründen abgesagt werden“, teilte die Kreisverwaltung mit.

Die mobile Fabrik sollte von 17 bis 19 Uhr am Hafen den Nutzen der Digitalisierung und Vernetzung aufzeigen. Besucher sollten dabei in die Rolle des Produzenten einer Kugelschreiberfabrik schlüpfen und im Roadshow-Bus ihr individuelles Produkt fertigen. 15 unterschiedliche Technologien unterstützen die Produzenten bei der Fertigung – wenn sie funktioniert.

Ob es Ersatztermine geben wird, steht noch nicht fest.

Von OZ