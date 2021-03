Wismar

Niedergelassene Ärzte in MV bieten deutlich mehr Videosprechstunden an. Das hat die Techniker Krankenkasse (TK) bei der Auswertung eigener Daten festgestellt. „Die Telemedizin hat durch Corona einen enormen Schub erfahren“, sagt Manon Austenat-Wied, Leiterin der TK-Landesvertretung.

Im ersten Quartal 2020 wurden 528 TK-Versicherte in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich per Video behandelt. Aber schon im zweiten Quartal des gleichen Jahres stieg die Zahl auf 1119. Die Vorteile: Patienten würden sich lange Anfahrtswege und Wartezeiten ersparen. Ärzte seien flexibler und könnten ihren Praxisalltag leichter organisieren.

Gute Alternative bei leichten Erkrankungen

Dr. Ralf von Seckendorff hat bereits 2018, als er noch in Berlin tätig war, die Videosprechstunde für sich entdeckt. „Als Familienvater von zwei kleinen Kindern, meine Frau hat studiert, konnte ich von zu Hause arbeiten. Außerdem habe ich mir etwas dazuverdient.“

Seinerzeit hatte der Allgemeinmediziner 20 Patienten im Monat, das habe sich inzwischen verzehnfacht. „Mittlerweile habe ich Tausende positive Rückmeldungen. Die Patienten sind sehr dankbar, wie gut und unkompliziert ihnen mittels Videosprechstunde geholfen werden kann, was natürlich auch viel Spaß macht.“

Vor allem jüngere Patienten würden die Videosprechstunde nutzen. Sie stellen sich mit Erkrankungen bei ihm vor, die er auch in seiner Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Sana Hanse-Klinikum behandelt: mit Erkältung, Magen-Darm-Beschwerden, Rücken- und Kopfschmerzen, stressige, psychische Krisen. Weil die körperliche Untersuchung fehlt, müsse man mehr die eine oder andere geschickte Frage stellen, um bestimmte Dinge auszuschließen. „Ich kann ein Rezept und eine Krankschreibung ausstellen. Mehr geht noch nicht.“

Schwierige Fälle werden in die Praxis bestellt

„Bei den unkomplizierten Dingen, wenn das Wartezimmer voll ist und man es eilig hat, untersucht der Allgemeinarzt in der Praxis auch nicht jeden Infekt körperlich. Die Zeit hat man ja heutzutage oft leider gar nicht. Bei schwierigen, komplexeren Fällen hat das alles seine Grenzen“, sagt der 39-Jährige. Patienten aus dem Umkreis würde er dann in seine Sprechstunde bestellen. Patienten, die er deutschlandweit per Telemedizin behandelt, schickt er zu deren Hausarzt vor Ort oder zum Facharzt.

Kranke Menschen aus Wismar und Umgebung würden sein Angebot der Videosprechstunde eher selten nutzen. Es sind vor allem Patienten bundesweit, die ihren Hausarzt gerade nicht erreichen, weil er krank oder im Urlaub ist, oder die keinen Hausarzt haben und vor Ort auch keinen finden. Oder die sich wegen Corona nicht in die Praxis trauen. „Da gibt es viele Gründe“, sagt von Seckendorff, der mit seiner Familie in der Nähe von Schwerin wohnt.

So klappt’s mit dem Termin für die Videobehandlung

Wie bekommt der Patient Kontakt zum Telemediziner? „Mein lokaler Patient aus Wismar und Umgebung ruft in der Sprechstunde an und dann gehen wir in die Videosprechstunde über die Software Clickdoc, die mir Sana zur Verfügung gestellt hat. Der Patient bekommt einen Link aufs Handy und ich kann ihn dann anrufen“, erläutert der Arzt.

„Bundesweit rufen die Patienten beispielsweise über Teleclinic an oder laden sich die App herunter und machen da einen Termin. Dann kommen sie bei mir an oder bei einem anderen Allgemeinmediziner. Beispielsweise geht es um eine Krankschreibung wegen einer Erkältung.“ Andere Videodienstanbieter seien etwa Kry, Zava oder Fernarzt. Aus Sicht des Allgemeinmediziners habe aber Teleclinic als Vorreiter das bislang am besten funktionierende System.

Telemedizin seit Ende 2019 in MV erlaubt Die Ärztekammer in Mecklenburg-Vorpommern hat im November 2019 die Berufsordnung des Fernbehandlungsverbots geändert und damit den Weg für die Telemediziun frei gemacht. Um eine Videosprechstunde durchzuführen, benötigen Ärzte einen zertifizierten Videodienstanbieter. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führt aktuell eine Liste mit rund 45 zugelassenen Anbietern.

Das sind Argumente der Skeptiker

Patienten, die vor Ort einen Arzt finden wollen, der auch Videosprechstunde macht, könnten auf der Plattform Doctolib suchen, empfiehlt von Seckendorff. Kritiker der Telemedizin argumentieren, man könne in der Videosprechstunde körperlich nicht untersuchen, das sei zu gefährlich und rechtlich zu unsicher, da könnte der Arzt was übersehen oder die Patienten könnten ihm irgendwas erzählen oder ihn sogar belügen. „Das können sie in der Praxis genauso“, hält der Allgemeinmediziner entgegen.

Zum Argument der fehlenden körperlichen Untersuchung bleibt er dabei: „Bei unkomplizierten Dingen kann ich mit geschickten Fragen die richtige Diagnose stellen. Wenn’s schlimmer wird oder dem Patienten etwas komisch vorkommt, muss er sich einem Arzt vor Ort vorstellen. Ich finde, beide Systeme können nebeneinander bestehen und sich ergänzen. Wenn der Online-Arzt bundesweit ein paar unkomplizierte Fälle krankschreibt, dann kann er die Sprechstunde vor Ort entlasten und im besten Fall hat der Arzt vor Ort mehr Zeit für die schlimmer erkrankten Patienten.“

Gynäkologin: Am Bildschirm ist es persönlicher als am Telefon

Von Seckendorff ist nicht der einzige Facharzt in Wismar, der seinen Patienten die Möglichkeit der Videosprechstunde einräumt. Frauenärztin Saskia Günther schreibt Saskia Günther auf ihrer Internetseite: „Die Gynäkologie ist ein interessantes, vielseitiges, sehr intimes, aber auch gelegentlich scham- und angstbesetztes Fachgebiet“, schreibt Saskia Günther auf ihrer Internetseite. Ihr Anspruch sei es, die Frauen und Mädchen in freundlicher und vertrauter Atmosphäre optimal zu betreuen, Sorgen und Probleme individuell zu lösen und ihnen in jeder Lebensphase medizinisch und menschlich zur Seite zu stehen.

„Manches kann man sehr gut in der Videosprechstunde besprechen, beispielsweise Blutungsstörungen oder Probleme mit der Pille. Man sieht sich am Bildschirm, das ist persönlicher, als wenn man nur telefoniert“, sagt die Ärztin.

Als die Corona-Infektionen im vergangenen Jahr stark anstiegen, wollte sie auch gar nicht so viele Patientinnen in ihrer Praxis haben. „Das, was geht, machen wir jetzt in der Videosprechstunde“, hat sie ihren Mitarbeiterinnen erklärt. Im November haben auch deutlich mehr Patientinnen als sonst von dem Angebot Gebrauch gemacht. Sie rufen in der Praxis an, nennen ihr Problem und die Sprechstundenhilfe macht einen Termin für die virtuelle Sprechstunde, erklärt die Gynäkologin.

Hautarzt: Videosprechstunde wird sich durchsetzen

Auch Hautarzt Dr. Thomas Forssman entschied sich im vergangenen Frühjahr für die Videosprechstunde, um die Kontakte einzuschränken und sich und sein Praxisteam vor Ansteckung zu schützen. Gerade in einem visuell geprägten Fach wie der Dermatologie, die sich mit Erkrankungen der Haut beschäftigt, sei die Telemedizin eine sichere Möglichkeit, eine Diagnose zu bekommen, erklärt er. „Wir haben sie für alle Patienten, die nur eine Frage oder zum Beispiel einen Hautausschlag haben oder etwas präsentieren möchten, eingerichtet.“

Hautarzt Dr. Thomas Forssman aus Wismar Quelle: privat

Aber nicht nur für die Diagnose können telemedizinische Leistungen eine sinnvolle Hilfe sein, der Hautarzt könne auch die weitere Behandlung am Bildschirm erläutern oder den Heilungsprozess einer Operationswunde begutachten. Dr. Forssman äußerte sich schon vor einem Jahr sehr zuversichtlich, dass sich die Videosprechstunde durchsetzen wird.

Von Haike Werfel