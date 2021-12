Wismar

„Gut, dass sie ihn gefasst haben, bevor er etwas Schlimmes anrichten konnte.“ Eine Rentnerin spaziert im Nieselregen mit ihrem Hund durch den Wismarer Stadtteil Friedenshof. Die 68-Jährige, die ihren Namen nicht nennen möchte, hat aus den Nachrichten erfahren, dass ein junger Islamist mit Verbindungen zur Hansestadt einen Terroranschlag in Hamburg geplant hatte. Den konnte die Polizei verhindern und den 20-jährigen Abdurachman C. festnehmen. In Wismar hatte er sich auf ein Studium vorbereitet und auch eine Wohnung gehabt.

„Wenn man Wismar in solchen Meldungen hört, ist man erstmal erschrocken, mehr wäre man es wohl noch, wenn man den Mann gekannt hätte und er hier seine Pläne auch umsetzen wollte“, vermutet die Rentnerin. So nehme man die Nachricht zur Kenntnis und „lebe unaufgeregt weiter“. Glücklicherweise sei Wismar keine Großstadt wie Hamburg oder Berlin und deshalb wohl nicht so das Ziel von Terroranschlägen. „Aber sicher sein kann man sich heutzutage nirgends“, ergänzt sie. „Verrückte gibt es überall, und auch einige Deutsche haben radikale Ansichten.“

Abdurachman C. soll der Sohn eines bekannten Islamisten sein, einem Mitverantwortlichen der Al-Quds-Moschee, in der sich vor den Anschlägen vom 11. September 2001 die Angehörigen der Hamburger Terrorzelle um Mohammed Atta getroffen hatten. Laut Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) soll der 20-Jährige Substanzen besessen haben, mit denen man eine Bombe bauen könnte. „Eine, die bei einer Detonation tödliche Folgen für Umstehende hätte haben können.“ Die Materialien sind in einer von dem Beschuldigten genutzten Wohnung gefunden und sichergestellt worden. Außerdem wollte sich der Deutsch-Marokkaner im Darknet Waffen kaufen. Doch der vermeintliche Verkäufer war ein Polizist.

Eine Hochschulabsolventin, die ebenfalls nur anonym sprechen möchte, wohnt wie viele Studenten im Stadtteil Friedenshof. Sie kann nicht verstehen, warum ein junger Mann die Welt in Angst und Schrecken versetzen will, anstatt sie zu einem Ort des besseren Miteinanders zu machen. „Mit solchen Aktionen, bei denen im schlimmsten Fall Menschen sterben, wird die Ausländerfeindlichkeit immer wieder angefacht“, bedauert sie. Dabei würden die meisten Menschen mit ausländischen Wurzeln in Deutschland ein ganz normales Leben führen.

Von Kerstin Schröder