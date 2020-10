Tessiner Anwalt kämpft für mehr Gerechtigkeit beim Schmerzensgeld für Unfallopfer

Tessin

Der damals 50-jährige Biker hatte keine Chance. Der Pkw kam ihm auf seiner Fahrspur entgegen. Es folgte ein Frontalcrash. Die Folge: Dem schwer verletzten Roland H. musste unter anderem der linke Unterschenkel amputiert werden. Innerhalb von Sekunden stand das Leben des Vorpommern kopf. Als Berufskraftfahrer konnte er nicht mehr arbeiten. Roland H. ist einer von etwa 390 000 Bundesbürgern, die alljährlich bei Verkehrsunfällen verletzt werden. Allein in MV trugen 2019 fast 7000 Frauen und Männer mitunter bleibende Schäden davon.

Extremer Verlust an Lebensqualität

Roland H. quälen seelische Schmerzen und vor allem Phantomschmerzen. Obwohl ein Stück des Beines fehlt, meint er dieses noch zu besitzen. „Den Verlust an Lebensqualität beziffert mein Mandant mit 90 Prozent“, verdeutlicht Michel Schah Sedi (54). Der Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Tessin ( Landkreis Rostock) betont, dass man die körperlichen und seelischen Torturen der Unfallopfer nicht mit Geld ersetzen kann. Das Schmerzensgeld aber sei zumindest ein gewisser Ausgleich.

Anzeige

Renommierte Kanzlei Die seit 1996 in Tessin ( Landkreis Rostock) tätige Kanzlei Schah Sedi und Schah Sedi wurde von der Zeitschrift „Stern“ als eine der besten Anwaltskanzleien in Deutschland im Bereich Verkehrsrecht ausgezeichnet. Michel Schah Sedi wird zudem seit fünf Jahren hintereinander von der Zeitschrift „ Focus“ zu Deutschlands Top-Rechtsanwälten im Bereich Verkehrsrecht gezählt. In der aktuellen „Focus-Liste“ sind 1000 Top-Anwälte und -Wirtschaftskanzleien aus ganz Deutschland vermerkt, die einen hervorragenden Ruf genießen. Die Auswahl basiert auf umfangreichen deutschlandweiten Befragungen von Fachanwälten durch das Marktforschungsinstitut Statista.

Ein unglaublich geringer Tagessatz

Von der gegnerischen Haftpflichtversicherung erhielt der Motorradfahrer 80 000 Euro. „Das entspricht – bezogen auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von rund 78 Jahren bei Männern in Deutschland – gerade mal einem Tagessatz von 7,40 Euro“, so Schah Sedi. Dies sei menschenunwürdig. Zumal es nicht sein könne, dass es bei einem Streit vor Gericht vom Zufall abhängt, ob der Geschädigte 50 000 , 100 000 oder 150 000 Euro Schmerzensgeld erhält. Denn der konkrete Fall wird immer in dem Gerichtsbezirk verhandelt, in dem sich der Crash ereignet hat. Und dem jeweiligen Richter obliegt es, aus einer Urteilssammlung, die die doppelte Stärke alter Telefonbücher aufweist, entsprechende Vergleichsfälle zu berücksichtigen. Oder eben auch nicht. „Die Bemessung der Höhe des Schmerzensgeldes liegt im Bereich der richterlichen Unabhängigkeit“, verlautet dazu aus dem Schweriner Justizministerium. Verpflichtet zur Beachtung der Schmerzensgeldtabellen sei das Gericht nicht.

Die Unfallanalyse ist für die Klärung der Schuldfrage extrem wichtig: Hier erläutert der Stralsunder Dekra-Sachverständige Dr. Frank Mauroschat (r.) beim Dekra-Crashtesttag in Demen (Ludwigslust-Parchim) Staats- und Rechtsanwälten aus MV die Folgen einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Quelle: Martin Börner

„Es braucht eine gerechtere Lösung!“

„Roulette beim Schmerzensgeld – das ist ein Unding. Es braucht eine gerechtere Lösung, die vor allem die Geschädigten besserstellt“, verdeutlicht Schah Sedi. Gemeinsam mit seiner Frau Cordula Schah Sedi, beide Anwälte sind in der Kanzlei seit mehr als 20 Jahren aktiv, und Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski von der Humboldt-Universität Berlin entwickelte er das sogenannte taggenaue Schmerzensgeld. Dieses basiert auf dem monatlichen Durchschnittseinkommen aller Bundesbürger. Daraus bildeten die drei Juristen einen Tagessatz. Und zwar unabhängig davon, ob das Unfallopfer viel oder wenig verdient.

Die Tessiner Rechtsanwälte Cordula und Michel Schah Sedi haben mit dem Berliner Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski ein taggenaues Berechnungsmodell für Schmerzensgeld entwickelt. Quelle: Martin Börner

Neuberechnung mittels Stufensystem

Die neue Methode, die unter anderem vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main bereits berücksichtigt wurde, enthält ein Stufensystem. „Dabei wird berücksichtigt, wie intensiv die Lebensbeeinträchtigung durch die Verletzungen ausfällt“, erläutert Michel Schah Sedi. Folglich erhalte der Verletzte, wenn er auf der Intensivstation liegt, einen höheren Tagessatz, als wenn er schon wieder daheim aufhält. Erlitt er einen Dauerschaden, steht ihm nach dem neuen Modell ein bestimmter Betrag pro Tag bis an sein Lebensende zu. Ein weiterer Vorteil: Dieses Schmerzensgeld wird jedes Jahr dynamisch an das Durchschnittseinkommen aller Bundesbürger angepasst.

Monatlicher Beitrag für Versicherte leicht erhöht

Im Ergebnis hätte Roland H. statt des jetzigen „ Tagessatzes“ von 7,40 immerhin 149 Euro bekommen. „Für die Versichertengemeinschaft würde unser taggenaues Modell eine Erhöhung der monatlichen Beiträge von ein bis zwei Euro bedeuten. Das halten wir für machbar“, verdeutlicht der Fachanwalt. Er vertritt gemeinsam mit seiner Frau bundesweit jährlich etwa 100 Mandanten bei sogenannten Personengroßschäden.

Vorsicht vor Abfindungserklärung! Was für die Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall wichtig ist: 1. Möglichst Beweismittel frühzeitig sichern oder sichern lassen: Dazu gehören unter anderem Zeugenaussagen und Fotos. Bei Aufnahmen möglichst verschiedene Perspektiven wählen! 2. Daten der Ersthelfer aufnehmen – Feuerwehrleute, Ärzte, Sanitäter, Abschleppunternehmer. Diese Akteure fragen, wo im oder außerhalb des Fahrzeuges die verletzte Person gefunden wurde und ob diese angeschnallt war. Bei Motorrad- und Fahrradunfällen klären, ob die Betreffenden einen Helm trugen und wer ihn gelöst hat. „Diese Infos ersparen Ihnen später eine langjährige Diskussion über ein mögliches Mitverschulden und mit dem Versicherer. Zudem geben sie Rechtssicherheit für die sogenannte Haftungsquote“, rät Fachanwalt Michel Schah Sedi. 3. Nach einem Kfz-Unfall unverzüglich die eigene und die gegnerische Krafthaftpflichtversicherung über den Crash informieren. 4. Den Arbeitgeber schnellstmöglich über den Unfall in Kenntnis setzen, damit dieser die Entgeltfortzahlung vornimmt. 5. Niemals ungeprüft eine sogenannte Abfindungserklärung des Versicherers unterschreiben. 6. Ein beschädigtes Zweirad, Bekleidung und Helm nicht verkaufen oder verschrotten lassen. Es sind möglicherweise die wichtigsten Beweismittel. Sachverständige können zum Beispiel Kollisionspunkte auch nachträglich feststellen. 7. In Streitfällen ist ein Rechtsbeistand absolut sinnvoll. Dies gilt auch möglicherweise für ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, deren Kosten man erst einmal selbst trägt. 8. Schwer verletzte Unfallopfer haben einen Anspruch auf den Ersatz des Haushaltsführungsschadens, da sie häufig den Haushalt nicht mehr in der gewohnten Form führen können. 9. Geschädigte haben Anspruch auf häusliche Pflege. In schweren Fällen können monatliche Kosten zwischen 15 000 und 25 000 Euro für die häusliche Pflege auflaufen. 10. Es gilt der Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“. Zunächst soll ein Unfallopfer rehabilitiert werden und auf den Arbeitsmarkt zurückkehren können, bevor ein Rentenanspruch bei der Sozialversicherung entsteht. Kranken- und Verletztengeld werden für einen Zeitraum von 78 Wochen geleistet.

Die Versicherer lehnen eine solche Schmerzensgeldbemessung hingegen ab. „Sie läuft dem Grundsatz der konkreten Schadensberechnung zuwider und würde die Bemessung zudem komplexer machen“, erklärte eine Sprecherin des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft. Vielmehr müsse man für die Ermittlung der Höhe eines angemessenen Schmerzensgeldes eine wertende Gesamtschau des konkreten Falls zugrunde legen. Mit Spannung verfolgen deshalb nicht nur die Tessiner Anwälte, sondern beispielsweise auch der Automobilclub ADAC die anstehende Prüfung der neuen Berechnungsweise des Schmerzensgeldes durch den Bundesgerichtshof.

Von Volker Penne