111 Kilometer stehen am Ende des Tages auf dem Fahrradcomputer, die Beine sind schwer, die Trinkflaschen leer. Einmal mit dem Fahrrad von Grevesmühlen über Wismar, das Salzhaff, Neubukow, Bad Doberan bis nach Rostock. Teils auf dem Ostsee-Radfernweg, teils auf der B 105, teils auf den Radwegen parallel zur Bundesstraße. Die Frage, die die Redaktion beantworten wollte: Wie sicher kommen Radfahrer durch Mecklenburg? Ist das Radwegenetz ausgebaut? Wo gibt es Lücken?

Gleich zu Beginn fehlt der Radweg an der B 105

B 105 am Abzweig nach Hamberg, hier kam 2015 der ehemalige Landrat Erhard Bräunig bei einem Unfall ums Leben, er war auf dem Rad unterwegs, bis heute fehlt der Radweg in Richtung Gressow. Quelle: Prochnow

Die erste Lücke gibt es gleich nach dem Start, in den vergangenen Wochen hat das Land die Fahrbahn auf der B 105 zwischen Grevesmühlen und Gressow sanieren lassen. Der Asphalt ist so glatt, dass man die Reifen kaum hört. Schönes Fahren, wenn ich denn nicht auf der Bundesstraße fahren müsste. Einen Radweg gibt es nicht, seit Jahren laufen die Planungen, um die knapp acht Kilometer bis Gressow an das Radwegenetz anzuschließen.

Dabei gibt es gute Gründe, um die Sicherheit zu erhöhen. Im Sommer 2015 starb der ehemalige Landrat Erhard Bräunig auf diesem Abschnitt, er war mit dem Rennrad unterwegs, ein Autofahrer übersah ihn. Passiert ist seitdem nichts.

Wunderbare Stimmung am Wismarer Hafen

Nach acht Kilometern auf der B 105 von Neu Degtow bis Gressow gibt es hier einen Radweg, der bis nach Wismar führt. Quelle: Michael Prochnow

Dafür gibt es nach acht Kilometern ab Gressow in Richtung Wismar endlich einen Radweg, weg von der B 105 geht es über Barnekow (warum gibt es eigentlich innerhalb des Orts keinen Radweg?) in die Hansestadt. Was auffällt: Breite Bürgersteige mit farblich abgetrennten Radwegen, abgesenkte Bordsteine. Wismar ist im Gegensatz zu vielen anderen Städten wie Grevesmühlen durchaus auf Radfahrer eingestellt.

Allein das direkte Stadtzentrum mit dem Kopfsteinpflaster auf dem Markt ist für Radfahrer ungeeignet. Deshalb fahre ich zum Hafen. Es ist kurz vor 9 Uhr, die Fischkutter haben die ersten Fischbrötchen in den Auslagen, die Sonne sorgt für eine wunderbare Stimmung, nur wenige Menschen sind hier unterwegs. 23 Kilometer habe ich erst geschafft.

Entlang der Küste durch Blowatz und Boiensdorf

Von Wismar aus geht es Richtung Insel Poel, kurz bevor es auf die Insel geht. Tipp am Rande: Für Radfahrer ist Poel auf immer einen Ausflug wert, tolle Radwege, wunderschöne Gegend. Der Radweg führt parallel zur Küste, die Hügel sorgen dafür, dass es immer wieder fantastische Aussichten über den Breitling gibt. Nur wenige Autos sind hier unterwegs, in den Orten entlang der Strecke gibt es immer wieder Cafés, Radlerpensionen und kleine Läden. Die Radwege sind gut ausgebaut, die Strecke gehört zum Ostsee-Radweg, immer wieder gibt es Hinweistafeln, die die Sehenswürdigkeiten der Region erklären und zur Pause einladen. Denn auch wenn wir hier an der Küste sind, die Hügel haben es in sich.

Fantastischer Blick übers Salzhaff

Was für eine Aussicht: Der schönste Punkt des Ostsee-Radwegs bietet einen fantastischen Blick über das Salzhaff. Quelle: Michael Prochnow

Der schönste Punkt der ganzen Tour ist der Aussichtspunkt mit dem Blick über das Salzhaff, nach fast 40 Kilometern die erste größere Pause. Einfach nur aufs Wasser blicken, ein Seeadler zieht seine Kreise über der Bucht. Allein dafür lohnt sich die Tour. Halbzeitbilanz: Bis auf das Stück B 105 gibt es gute Radwege, eine nachvollziehbare Beschilderung und genügend Rastplätze. Aber der Ostsee-Radweg ist nicht die einzige Möglichkeit, um bis nach Rostock zu kommen. Der offizielle Radweg führt über Rerik an der Küste entlang nach Rostock, ich nehme den kürzeren Weg über Neubukow.

Nadelöhr Neubukow

Nadelöhr Neubukow: Hier quälen sich die Fahrzeuge durch das enge Zentrum, für Radfahrer alles andere als ein Vergnügen. Quelle: Michael Prochnow

Die kleine Stadt ist ein Nadelöhr, um den Markt herum quetschen sich Autos, Busse, Lastwagen und Radfahrer durch die enge Hauptstraße. Spaßfaktor: null. Und es wird nicht besser. Weil es zwischen Neubukow und Kröpelin keinen Radweg gibt, fahre ich sechs Kilometer auf der B 105, rechts neben mir die Leitplanke, links der Verkehr, nicht alle Fahrer halten die zwei Meter Abstand beim Überholen. Dass das Zentrum von Kröpelin auf dem höchsten Berg der ganzen Tour liegt, ist das kleinere Übel, Hauptsache weg von der Straße.

Besuch im Doberaner Münster

Das Doberaner Münster, für den Abstecher muss man den Ostsee-Radweg allerdings verlassen und auf den Weg an der B 105 ausweichen. Quelle: Michael Prochnow

Bis Bad Doberan gibt es zum Glück wieder einen gut ausgebauten Radweg. Dass ich den Ostsee-Radweg nicht nehme, sondern die Strecke entlang der B 105, hat einen Grund: das Doberaner Münster. Eine Mauer trennt das beeindruckende Gebäude von der Straße, etliche Radfahrer machen hier Pause.

Zum Glück ist das Münster derzeit wieder für die Besucher geöffnet, ein Blick hinein, drei Euro Eintritt ist es allemal wert. Und eine entspannte Vorbereitung auf die letzte Etappe nach Rostock, bis ins Stadtzentrum sind es 16 Kilometer. Der Radweg ist gut ausgebaut, Ampeln an den Kreuzungen und immer wieder finde ich Hinweise für Radfahrer, die auf den Ostsee-Radweg hinweisen.

Rostock nach 86 Kilometern erreicht

Nach 86 Kilometern in Rostock angekommen. Quelle: Michael Prochnow

Die Hansestadt ist dann noch einmal eine Herausforderung, ja, es gibt etliche Radwege. Aber wenn ich eines gelernt habe auf diesem Ausflug, dann dass schmale Rennradreifen sich mit Straßenbahnschienen überhaupt nicht vertragen. Nach knapp fünf Stunden stehe ich vor dem OZ-Gebäude in der Richard-Wagner-Straße.

Fazit: Das Radwegenetz hat einige Lücken, aber wer sich vorher informiert, kann nicht nur wunderbare Landschaften sehen und erleben, sondern auch entspannt durch Mecklenburg radeln. Und wer Kilometer machen will, muss auch damit leben, dass einige Strecken auf der Straße zu absolvieren sind.

Zurück bis Wismar mit dem Zug

Zurück nach Grevesmühlen geht es entspannt mit dem Zug, 86 Kilometer auf dem Rad reichen für heute. Leider fährt der Zug nur bis Wismar, aber ich habe ja ein Fahrrad dabei und am Ende 111 Kilometer auf dem Zähler.

Neuklosters Bürgermeister Frank Meier ist begeisterter Radsportler. Quelle: Haike Werfel

Auf dem Rückweg holt mich in Barnekow plötzlich ein Fahrer auf einem Rennrad ein. „Moin, Feierabendrunde?“ Zugegeben, nach 100 Kilometern in den Beinen ist meine Geschwindigkeit eher gemütlich. Der Mann auf dem Rennrad ist Frank Meier, Bürgermeister von Neukloster und begeisterter Radfahrer. Er ist auf dem Weg zur Sitzung des Finanzausschusses des Kreises. Natürlich mit dem Fahrrad. Was sagt er zu den Radwegen? „Könnte besser sein, aber wir sind schon in vielen Teilen auf einem guten Weg.“ Dann tritt er in die Pedale, keine Chance dranzubleiben.

Von Michael Prochnow