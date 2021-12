Teststäbchen statt Torte: Das ist Wismars gemütlichstes Testzentrum

Wismar

“Mit 2G plus haben wir erst einmal geguckt, ob das funktioniert. Aber die Menschen lassen sich nicht für einen Kaffee testen, gleichzeitig habe ich gesehen, wie vor den Testzentren die Schlangen immer so lang waren. Also haben wir kurzerhand umgesattelt“, erzählt Anke Hoffmann und freut sich über das durchweg positive Feedback. Damit hat das neunte Testzentrum in Wismar eröffnet.

„Es sind so viele, die sich jeden Tag testen lassen müssen und dann in der Kälte irgendwo anstehen“, erzählt Anke Hoffmann von den teils langen Schlangen. „Und wir sitzen sonst hier im Café und haben nichts zu tun! Wir wollten nicht noch einmal eine Schließung mitmachen. Das wäre dann unser drittes Mal! Und wir sind erst eineinhalb Jahre am Start!“ Sonst hätte Anke Hoffmann ihr Team wieder in Kurzarbeit schicken müssen, auf unbestimmte Zeit und mit dem Optimismus, dass die im Frühjahr wieder anfangen würden im Café.

Im Lockdown eröffnet

Ihr Café Sisters in der Dankwartstraße steht irgendwie unter dem Corona-Stern. Eröffnet hat sie mitten im ersten Lockdown, als alle dachten, Corona sei schnell Geschichte. Sie hat ihren Kuchen und ihre beliebten Torten daraufhin aus dem Fenster verkauft und so schnell Fans und Stammkunden gewonnen.

Über die Fachleute im Katastrophenschutz hat Anke Hoffmann sich erst einmal schlau gemacht, ob die Räumlichkeiten des Cafés sich als Testzentrum eignen – geht! Der entsprechende Antrag wurde genehmigt, Anke Hoffmann hat sich selbst und ihre beiden Kolleginnen Simone Pundt und Melanie Larek beim DRK, dem Deutschen Roten Kreuz, zum Thema Hygiene, Selbstschutz, Testdurchführung und mehr ausbilden lassen.

Teststäbchen statt Torte

Am Montag testete das engagierte Trio die ersten Zufallsgäste, die über das Schild in der Dankwartstraße gestolpert sind. Ganz ohne Wartezeiten vor dem Test, ganz gemütlich im Warmen, mit Weihnachtsmusik und entsprechender Dekoration im Café. Nur Kaffee und Kuchen gibt es nicht für die Getesteten, aus hygienischen Gründen. Sprich die Getesteten gehen im Zweifelsfalle zur Konkurrenz – vorausgesetzt, der Test ist negativ.

Anke Hoffmann und ihr Team wollen den Teufelskreis durchbrechen – im Kleinen und mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln. Sie wollen den Menschen, die ungetestet beispielsweise nicht ins Restaurant dürfen, etwas mehr Normalität möglich machen und gleichzeitig das Überleben der eigenen Branche ermöglichen. Dazu das Überleben im eigentlichen Wortsinne – sie wollen selbst dazu beitragen, mit vielen Tests Infizierte ausfindig zu machen und so der Pandemie Herr zu werden. „Wer weiß, wie lange uns das sonst noch begleitet.“ Die Chefin wundert sich, dass nicht andere Gastronomen oder Kultureinrichtungen auf die Idee gekommen sind.

Analog und digital

Noch arbeiten die Testerinnen analog, die digitale Technik war am Montag zur Eröffnung noch nicht einsatzbereit. Genauso kommt der offizielle Stempel erst am Dienstag. Also füllen die Testerinnen fleißig Zettel aus. Die Menschen müssen die 15 Minuten bis zum Ergebnis warten und bekommen ihr Testzeugnis handschriftlich mit.

„Das ist auch für die Menschen interessant, die mit Smartphone und E-Mail nicht so zurechtkommen“, macht Anke Hoffmann vielen älteren Menschen Hoffnung. In den kommenden Tagen werden die Testerinnen beides anbieten können – Zettel mit dem Testergebnis und das digitale Testat. Dann brauchen die Menschen auch nicht auf ihr Ergebnis warten.

Lange Öffnungszeiten

Günther Patzig gehörte zu den ersten im Café-Testzentrum – er ist durch Zufall vorbeigekommen und braucht den Test für ein Mittagessen im Restaurant. Melanie Larek testete ihn im Vollschutz. „Setzen Sie sich bequem hin, ich stütze Ihren Kopf etwas“, bereitete sie ihn auf den Abstrich in der Nase vor. Nicht angenehm, aber auch nicht schlimm, insbesondere in der gemütlichen Atmosphäre.

Die Öffnungszeiten sind so, wie Anke Hoffmann sonst ihr Café zur Hauptsaison öffnet: Montags bis Samstags hat das Testzentrum von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Auch Weihnachten will das Team öffnen: am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 26. Dezember von 12 bis 19 Uhr. „Viele brauchen den Test dann ja wieder für die Arbeit“, weiß sie.

Übrigens: ihre Torten und insbesondere die Motivtorten zu besonderen Anlässen fertigt Anke Hoffmann auch weiterhin auf Bestellung, ganz ohne Teststäbchen.

Von Nicole Hollatz