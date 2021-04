Teurer Brandschutz für Kita in Dreveskirchen

Dreveskirchen

Eine Rutsche haben viele Kitas, doch die in Dreveskirchen ist etwas Besonderes: Auf ihr können die Kinder aus dem Haus schnell nach draußen gelangen. Geübt wird das regelmäßig. Denn die Rutsche ist ein Notausgang – wenn auch ein ungewöhnlicher. Doch der ist nötig, weil sich die Kita in einem denkmalgeschützten Gutshaus befindet. Deshalb sind noch weitere Brandschutzmaßnahmen nötig. Die sollen in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Bürgermeister Tino Schomann (CDU) steht vor der Rutsche, die bereits als Notausgang angebracht worden ist. Quelle: Kerstin Schröder

„Die Brandschutzmaßnahmen beschäftigen uns schon seit langem“, berichtet Bürgermeister Tino Schomann (CDU). Doch die Dauer nehme die Gemeinde in Kauf, denn das Gebäude soll unbedingt erhalten werden. Mit ein Grund ist die Lage: Die Kita befindet sich weitab der Straße an einem Waldesrand.

Umzug vor 41 Jahren

41 Jahre ist es jetzt her, dass der Kindergarten von Heidekaten nach Dreveskirchen in das idyllisch gelegene Gutshaus gezogen ist. Anfang der 1990er Jahre hat die Gemeinde als Trägerin der Kindertagesstätte das Gutshaus umgebaut, vor drei Jahren sind Dach und Fassade saniert worden. Vor einiger Zeit stand die Gemeinde dann vor der Frage: Soll ein Neubau errichtet oder in den Brandschutz investiert werden? Letzteres ist bereits in der Schule Dreveskirchen geschehen mit rund 45 000 Euro. In diesem Jahr sind weitere 80 000 Euro nötig.

Teurer Fluchtweg nötig

Auch die Kita hat schon eine Brandschutztür sowie die Notrutsche auf der einen sowie eine Treppe auf der anderen Gebäudeseite. Doch das reicht nicht aus und die Arbeiten werden teuer – zwischen 270 000 und 350 000 Euro. „Für eine kleine Gemeinde wie unsere ist das viel Geld“, betont Tino Schomann. Auch wenn Fördermittel in Höhe von 200 000 Euro miteingeplant sind, müsste immer noch der restliche Betrag als Eigenanteil aufgebracht werden.

Trotzdem wird nach derzeitigem Plan die 350 000-Euro-Variante bevorzugt. Die sieht einen Fluchtweg vor, der von jeder Etage aus zu erreichen ist – auch vom Dachgeschoss. Das wird zwar noch nicht von den Kindern genutzt, doch das soll sich in Zukunft mit einem Ausbau ändern, kündigt der Bürgermeister an. Er rechnet mit dem Start der weiteren Brandschutzmaßnahmen in diesem Jahr – wenn die Gemeindevertretung zustimmt. Eile ist geboten. Denn die Kita mit Namen „Ostseekrabben“ erfreut sich großer Beliebtheit: 15 Krippen-, 45 Kita- und 44 Hort-Kinder werden zurzeit von den Erzieherinnen in Dreveskirchen betreut. Sogar Eltern aus anderen Gemeinden bringen ihren Nachwuchs in die Kita.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder