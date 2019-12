Teures Pflaster Nordwestmecklenburg: So rasant steigen die Immobilienpreise

Wismar/Grevesmühlen

Keine einfachen Zeiten für junge Familien, die sich den Traum vom Eigenheim in Nordwestmecklenburg erfüllen möchten. Denn auch wenn die Zinsen derzeit niedrig sind, die Banken mit attraktiven Konditionen locken, die Preise für Bauland und auch für Bauleistungen sind extrem gestiegen.

Ein Beispiel: Wohnen auf der Insel Poel wird immer teurer. Binnen eines Jahres sind die Preise für Immobilien in der Region Wismar und auf Poel um 4,2 Prozent auf durchschnittlich 2586 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Das berichtet der Immobiliendienstleister McMakler. Der hat die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt an der Ostseeküste zwischen dem ersten Quartal 2018 und dem ersten Quartal 2019 analysiert.

Die teuersten Ecken im Landkreis

Die teuersten Ecken im Landkreis sind neben der Insel Poel und dem Ostseebad Boltenhagen vor allem die Wismarer Innenstadt. Die Bodenrichtwerte in Boltenhagen lagen 2018 je nach Lage zwischen 260 und 485 Euro pro Quadratmeter für unbebautes Bauland (2017: 230 bis 430 Euro), in Grevesmühlen zwischen 70 und 100 Euro (2017: 65 bis 95 Euro), in Selmsdorf zwischen 90 und 130 Euro (2017: 80 bis 125 Euro), in Schönberg zwischen 70 und 85 Euro (2017: 65 bis 80 Euro) und in Herrnburg zwischen 110 und 220 Euro (2017: 100 bis 200 Euro). In Wismars Innenstadt zeigte sich eine noch extremere Tendenz. Hier kostete 2018 Bauland 135 bis 275 Euro pro Quadratmeter (2017: 130 bis 260 Euro).

Das Problem an der Entwicklung: Trotz großer Nachfrage nach Bauland vor allem von jungen Familien wird es immer schwieriger, sich den Traum auch zu erfüllen. Jüngstes Beispiel ist das neue Baugebiet in Neu Degtow, einem Stadtteil von Grevesmühlen. Dort hat die Kommune acht Baugrundstücke erschließen lassen, auf denen hätte längst gebaut werden können. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sei es nur noch eine Frage der Zeit, die Verträge lägen bereits beim Notar.

Kooperation mit Scanhaus Marlow

Passiert ist allerdings bis heute nichts. Die Preise für die zwischen 800 und 1300 Quadratmeter großen Grundstücke liegen bei mehr als 100 Euro. Zusammen mit einem Eigenheim kommen die Bauherren beim Gesamtpreis schnell über die 300 000-Euro-Grenze.

Ein stolzer Preis, vor allem für eine Kleinstadt wie Grevesmühlen. Deshalb gibt es inzwischen Ideen, um die Preisspirale aufzuhalten. So hat die Stadt Kontakt zu Scanhaus in Marlow aufgenommen. Für das neue Wohngebiet West I am Börzower Weg könnte ein Modell zum Tragen kommen, das eine Deckelung der Preise vorsieht. Die Grundstücke sollen kleiner und damit preisgünstiger werden,

Scanhaus bietet mit einem Komplettpaket ebenfalls eine günstige Alternative an, Fernwärme würde die Energiekosten senken, gemeinsame Carport-Anlagen zusätzlichen Service schaffen. So will die Stadt das rund 17 Hektar große Areal, auf dem auch betreutes Wohnen umgesetzt werden soll, vermarkten – wenn aus der Idee denn ein Konzept wird.

