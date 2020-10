Dorf Mecklenburg/Jarmen

Was für ein unbeschreibliches Glück! Die Suche nach einem Stammzellspender für den schwer kranken Theo war erfolgreich. Die berühmte Nadel im Heuhaufen ist gefunden.

Der Vierjährige leidet an einer seltenen Immunerkrankung. Seine Eltern sind voller Hoffnung, dass ihr Sohn nun gesund werden kann. Doch bis dahin ist es für die Familie, die in einem Dorf bei Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu Hause ist, noch ein weiter Weg.

Anzeige

Patenonkel freut sich über Aktionserfolg

„Wir haben es geschafft!“ Auch der Patenonkel des kleinen Jungen freut sich riesig. Burkhard Biemel, Bürgermeister von Dorf Mecklenburg bei Wismar, bekommt eine Gänsehaut, wenn er von der guten Nachricht erzählt. Die hat er schon vor einer ganzen Weile erhalten. „Aber zunächst mussten alle Werte des potenziellen Spenders überprüft werden, ob sie auch tatsächlich eins zu eins mit denen von Theo übereinstimmen“, berichtet er. Bei Nichtverwandten ist dies äußerst selten, denn inzwischen sind über 17 000 verschiedene Gewebemerkmale bekannt. Sie können in zig Millionen Kombinationen auftreten.

Im DKMS-Labor wurde die Übereinstimmung nachgewiesen. „Die Eltern sind überglücklich“, sagt Burkhard Biemel. „Ihnen ist ein Stein vom Herzen gefallen, als die Nachricht von der DKMS kam.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Mutter bittet um Online-Registrierung

Sie hatte gemeinsam mit Theos Mutter Martina im Mai einen emotionalen Aufruf gestartet, ihre Mitmenschen mögen sich als Stammzellspender online registrieren lassen. Üblicherweise wird eine Registrierungsaktion als Großveranstaltung vor Ort durchgeführt. „Es ist bequemer für die Menschen. Man erreicht auch die älteren und die, die keinen Rechner haben. Ich hätte dazu unsere Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg genutzt“, sagt Bürgermeister Burkhard Biemel. Aber wegen der Corona-Pandemie war solch eine Großveranstaltung nicht möglich. Deshalb wurde die Online-Aktion ins Leben gerufen.

Bürgermeister wirbt in Mecklenburg um Teilnahme

Theos Patenonkel, der leider auch nicht als Spender infrage kommt, hat dafür im Mecklenburger Teil des Landes kräftig die Werbetrommel gerührt. „Die Aktion war für drei bis vier Monate geplant. In dieser Zeit wollten wir 1500 Personen erreichen, die sich registrieren lassen. Wir haben dann noch mal verlängert. Insgesamt haben sich mehr als 2000 Menschen an der Aktion beteiligt“, weiß der 54-Jährige.

Ärzte retten durch viele OPs Theos Leben

Mit dem Stammzellspender sei die Hoffnung größer geworden, dass der kleine Theo geheilt werden kann. Er leidet an einem sehr seltenen Defekt des blutbildenden Systems: der septischen Granulomatose. Der Körper des Kindes kann keine Bakterien und Pilze abwehren. Dringen sie in seinen Körper ein, sind schwere Komplikationen vorprogrammiert. Wie im vergangenen Herbst. Da konnten die Ärzte das Leben des Jungen dank zahlreicher Operationen retten. Eine Blutvergiftung, ausgelöst durch einen winzigen Splitter im Finger, dessen Wunde sich entzündet hatte, griff die inneren Organe an.

Diagnose seit Anfang des Jahres bekannt

Nach unzähligen Tests und Untersuchungen fanden die Ärzte Anfang des Jahres heraus, woran Theo leidet. Seit der Diagnose lebt die Familie zurückgezogen, um nicht zu riskieren, dass er sich Bakterien und Pilze einfängt. Der Knirps geht nicht in die Kita, darf nicht im Sand buddeln, wie es Kinder gerne tun, und muss beim Spielen Handschuhe tragen. „Alle ziehen sich jedes Mal um, sobald sie von draußen ins Haus kommen. Dort stehen überall Luftreiniger, weil reichlich Bakterien und Pilze in der Luft sind“, erzählt Burkhard Biemel. Er war Ende Juli zu Theos viertem Geburtstag zu Besuch.

Im November Stammzelltransplantation geplant

Sein Patenkind muss Medikamente zur Prophylaxe nehmen und regelmäßig nach Berlin in die Immunologie der Charité fahren. In dem Klinikum soll nun im November mit der Stammzelltransplantation begonnen werden. „Darauf wird Theo jetzt vorbereitet. Die Medikamente werden abgesetzt. Dann ist das Immunsystem fast unten und der Schutzmodus muss noch mal erhöht werden. Denn er darf sich ja nicht erkälten. Und das Ganze in der Zeit von Corona. Deshalb sind wir umso besorgter.“

Aussicht auf Heilung in drei Jahren

Eine Stammzelltherapie ist Theos einzige Chance auf eine normale Kindheit und ein normales Leben. Die Ärzte haben seinen Eltern versichert, dass es nach einer gelungenen Stammzellspende noch an die drei Jahre dauern wird, bis ihr Sohn komplett geheilt ist. Sie wissen, dass vorher für den Kleinen noch einmal eine Tortur ansteht.

Von Haike Werfel