Wismar

Die Polizei Wismar bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 35-jährigen Thomas Sültmann. Er verließ am Donnerstag, den 17. Oktober, gegen 16 Uhr das Sana-Hanse-Klinikum Wismar. Zuletzt wurde er um 16.30 Uhr im Bereich des Friedhofes in der Schweriner Straße in Wismar gesehen. Thomas Sülmann bedarf dringend ärztlicher Behandlung.

Thomas Sültmann wird vermisst Quelle: Polizei Wismar

Personenbeschreibung:

Er ist etwa 1,73 Meter groß und schlank, hat kurzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet ist der Vermisste mit einem schwarzen Rollkragenpullover, einer schwarzen Jeanshose sowie schwarzen, knöchelhohen Turnschuhen.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 038 41 / 20 30 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

