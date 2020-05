Wismar

Dank der gelockerten Corona-Beschränkungen ist es wieder möglich, Unternehmungen am Wochenende zu planen. Wie wäre es mit einem Familienausflug in den Wismarer Tierpark, um beispielsweise den kleinen Willi zu bestaunen? Er ist der jüngste Spross der Wisentfamilie. Vor zwei Wochen kam das Jungtier zur Welt. Tiere gucken ist wieder täglich möglich von 9 bis 18 Uhr. Geschlossen ist allerdings noch der Abenteuerspielplatz.

Letztmalig zu sehen: Schau über ostdeutsche Landtechnik

Exponate, Fotos, Plakate von ostdeutscher Landtechnik zeigt das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Quelle: Birgit Bruhs

Wer sich hingegen für ostdeutsche Landtechnik interessiert, sollte unbedingt der Sonderausstellung im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg einen Besuch abstatten. Sie ist nur noch an diesem Wochenende geöffnet. Es geht um die Geschichte der Landtechnik-Produktion auf dem Gebiet der neuen Bundesländer. Während in der vorindustriellen Zeit vor allem Handwerksbetriebe die Geräte herstellten, bot die Zeit der Industrialisierung neue Möglichkeiten. Es entstanden Landtechnik-Fabriken, die teilweise noch heute bestehen. Deren Geschichte wird aufgezeigt mit Exponaten, in Postern und Bildern.

Einen großen Raum nimmt auch die Produktion der Landtechnik der DDR ein. Dies war eine besondere Situation, weil fast alles im damaligen RGW, dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, abgesprochen wurde – was manchmal sonderbare Folgen hatte.

Das Museum öffnet täglich von 10 bis 16 Uhr. Die Besucher werden gebeten, ihre Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen.

Poeler Maler stellt im Poeler Café aus

Der Poeler Maler und Grafiker Bernt Wilke stellt im Café Frieda in Oertzenhof aus. Er präsentiert „Ansichten – Bilder von der Insel“. Es sind kraftvolle Darstellungen, die von der Liebe des Künstlers zu seiner Insel und zur mecklenburgischen Ostseeküste zeugen. Das Team um Café-Betreiberin Kathy Gordon freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen Gästen.

Schabbell erkunden vom Keller bis zum Dach

Auch die Ausstellung im Wismarer Welt-Erbe-Haus, im Turm von St. Marien zur Backsteinkunst sowie im Schabbell zur Stadtgeschichte können wieder von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Das Museum präsentiert außerdem die Sonderausstellung „Ich zähl’ jetzt bis drei!“ der Künstlerinnen Lena Biesalski und Susanne Gabler sowie des Künstlers Christian Schönwälder.

Ohne Einschränkungen kann das ganze Gebäudeensemble des Museums vom Gewölbekeller bis zum Dachgeschoss aus dem 14. Jahrhundert besucht werden. Auch von Menschen im Rollstuhl, denn das Museum ist barrierefrei. Geöffnet hat auch die St.-Georgen-Kirche mit ihrer Aussichtsplattform ebenfalls von 10 bis 16 Uhr.

Alles übers Urlauberschiff im Technikmuseum

„Wieder in Echt – Entdecken und Staunen im Phantechnikum“ ist ein lohnendes Ziel für Familien mit technikbegeisterten Kindern. Das Technische Landesmuseum MV in Wismar an der Lübschen Burg erwartet seine Besucher von 10 bis 17 Uhr.

Es hat die aktuelle Sonderausstellung „Unser Urlauberschiff. 60 Jahre Fritz Heckert“ verlängert. Nachdem sie die letzten Wochen digital „besichtigt“ werden konnte, laden jetzt die Exponate und Geschichten rund um das in Wismar gebaute Schiff ein, „in echt“ entdeckt und bestaunt zu werden. Aufgrund der Einschränkungen – Laborexperimente und Mitmachstationen sind noch nicht möglich – gilt bis auf weiteres ein reduzierter Eintrittspreis.

Am Sonntag, 17. Mai, gibt es anlässlich des Internationalen Museumstages um 11 und 15 Uhr ein digitales Puppentheater. Maximal acht Kinder ab vier Jahre können mit je einer Begleitperson „Der gestiefelte Kater“ mit Puppenspieler Jürgen Wicht als Kinovorstellung erleben. Eine Vorstellung dauert etwa 40 Minuten. Um Voranmeldung wird unter 03841 / 30 45 70 gebeten. Der Eintritt am Internationalen Museumstag ist frei.

Am 17. Mai findet der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie (kurz IDAHOBIT) statt. Dazu werden im Wismarer Alten Hafen 100 Luftballons steigen gelassen. Zudem rufen die Veranstalter dazu auf, Regenbogenflaggen oder -bilder als Zeichen für mehr Toleranz in Fenstern zu zeigen. Weitere Informationen unter www.gaymeinsam-mv.de

Kunstgenuss im Schloss, Gartenkunst im Park

Wer den Kunstgenuss mit einem Spaziergang durch einen sehenswerten Schlosspark kombinieren möchte, sollte nach Wiligrad fahren. Der Kunstverein Wiligrad e.V. präsentiert im Schloss eine Ausstellung der Künstler Wilko Hänsch aus Hohen Viecheln und Joachim Böttcher aus dem Boitzenburger Land.

Hänsch zeigt Grafiken. Seine künstlerische Beschäftigung bezieht sich unter anderem auf bildnerische Botschaften, inspiriert durch Graffiti, Street Art und Plakate. Von Böttcher sind Kohle- und Bleistiftzeichnungen sowie Malerei mit landschaftlichen Motiven zu sehen. Zudem stellt er Skulpturen aus Gips, Bronze und Steinguss mit figürlichem Charakter aus. Das Schloss öffnet samstags von 12 bis 16 Uhr, sonntags bis 17 Uhr.

Von Haike Werfel