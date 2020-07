Wismar/Neukloster

Tierisch gute Bilder sind unseren OZ-Lesern gelungen. Zwei Eidechsen beim Sonnenbad hat Peter Wessel aus Neukloster in seinem Garten beobachtet und fotografiert. Dietrich Horak hat ein kleines Fohlen entdeckt auf einer Weide bei Kaltenhof auf der Insel Poel.

Ebenfalls auf der Insel Poel – am Hafen von Timmendorf - hat Helmut Kuzina eine alte Silbermöwe entdeckt. Das sei ihr Lieblingsplatz, ist der Wismarer sicher. Er hat den Vogel schon öfter gesehen und erkennt ihn an einem roten Fleck auf der Unterseite des Schnabels. Zu seinem Foto schreibt er: „Beharrlich wartet die Möwe auf dem Beobachtungsposten am Anlegesteg, ob ein paar Fischstückchen für sie übrig bleiben.“

Das vierte Foto stammt von Cortina Strietz. Sie ist auf der Warnow nach Weitendorf gepaddelt und hat unterwegs „viele tolle Insekten“ gesehen. Vielen Dank für die Fotos, liebe Leser!

Von OZ