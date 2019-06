Dorf Mecklenburg

Steine für das neue Katzenhaus – die sind symbolisch am Sonntag beim Tierheimfest in Dorf Mecklenburg verkauft worden. Und zwar in Form von Ziegelsteinaufklebern, die Besucher für 20 Euro mit ihrem Namen versehen konnte. Insgesamt 33 Stück sind verkauft und an eine große Tafel geklebt worden. Das bedeutet für das Tierheim Einnahmen in Höhe von 660 Euro – allein durch diese Aktion. Mit weiteren Spenden kamen an diesem Tag 1500 Euro für das Katzenhaus zusammen.

Die neue Unterkunft für die Samtpfoten ist dringend nötig. Im Moment hat das Tierheim sehr viele trächtige Katzen und auch schon mehrere Katzenbabys. Voraussichtlich Ende Juni können die ersten Tiere vermittelt werden. Nach acht Wochen werden sie geimpft, dann dauert es noch mal zehn Tage, bis sie ein Frauchen oder Herrchen bekommen können.

Wie Meike Gutzmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung, berichtet, sind beim Fest weitere Spenden in Höhe von 2600 Euro in die Tierheimkasse geflossen, unter anderem durch Kuchenverkauf und einen Flohmarkt. Das Geld wird für den laufenden Betrieb genutzt, wie zum Beispiel für Tierfutter.

Extra gesammelt haben die Mitarbeiter für zwei die Yorkshire Terrier Charly und Aiko. Die neun Jahre alten Geschwister, die niemals voneinander getrennt waren, sind seit vier Wochen im Tierheim. Ihr Herrchen hat sie abgeben müssen, weil er sehr krank geworden ist. Beide Hunde brauchen Spezialfutter, Charly benötigt zudem regelmäßig Herzmedikamente – deshalb wurde an ihrem Zwinger eine Spendenbox aufgehängt. Die ist mit 265,78 Euro gefüllt worden.

