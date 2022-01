Tierheim Dorf Mecklenburg sucht Hospizplatz für blinden Kater 

Wismar

Das Tierheim in Dorf Mecklenburg hat einen neuen Notfall, der dringend eine neue Pflegestelle braucht: einen Kater namens Eddy. Er ist in einem erbärmlichen Zustand gefunden und in der Einrichtung abgegeben worden. „Er kam völlig unterernährt und torkelnd zu uns“, berichtet Tierheimleiterin Doreen Kuhn.

Das Besondere ist: Eddy ist auf beiden Augen blind. Die Ursache dafür ist eine Virusinfektion. Etwa 70 Prozent aller Katzen tragen diesen sogenannten FIP-Virus mit sich herum und können damit ohne Probleme leben. Bei Eddy ist es nun leider zum Ausbruch der Krankheit gekommen. Deshalb hat er keine hohe Lebenserwartung. Durch Medikamente wird der Verlauf aber verlangsamt. Aufgrund der Virus-Übertragung auf andere Katzen kann er nicht in bestehende Gruppen integriert werden.

Daher wird jemand gesucht, der die Samtpfote schnell bei sich aufnehmen kann und sie liebevoll umsorgt. FIP-positiv getestete Artgenossen können in dem Haushalt vorhanden sein. In eine Pflegestelle mit virusfreien Katzen kann Eddy leider nicht vermittelt werden.

Obwohl der schwarz-weiße Kater erst wenige Tage im Tierheim ist, sind die Mitarbeiter schon sehr begeistert von ihm. Er habe einen wundervollen Charakter, schwärmen sie. Seine Medikamente nehme er ohne Widerrede. Außerdem freue er sich über jede Streicheleinheit und schmuse wie ein Weltmeister. Im Moment erholt sich der Kater noch in der Quarantänestation in Dorf Mecklenburg. Langfristig wird die Unterbringung und Pflege im Tierheim aber sehr schwierig, so dass er nun schnellstmöglich an jemanden mit einem großen Herz für Katzen abgegeben werden soll. Wer Interesse hat an dem blinden Eddy, kann sich melden unter der Telefonnummer 03841 / 790179.

Eddy ist völlig erschöpft im Tierheim abgegeben worden. Quelle: privat

Von Kerstin Schröder