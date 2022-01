Dorf Mecklenburg

Im Tierheim in Dorf Mecklenburg sind in den vergangenen Wochen viele Katzen abgegeben worden, die krank sind. Die werden natürlich medizinisch versorgt – jedes Jahr fallen für Behandlungskosten mehrere Zehntausend Euro an. Umso glücklicher ist das Team über jede finanzielle Unterstützung.

Die kommt nun auch von den Kunden der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Die haben Ende vergangenen Jahres für Bildkalender gespendet. Der Erlös – immerhin insgesamt 2690 Euro – kommt Vereinen und Einrichtungen in der Region zugute. Den größten Teil des Geldes erhält mit 750 Euro das Tierheim in Dorf Mecklenburg. Für das haben die Wismarer Filialen am Markt, Friedenshof, Wendorf und Kagenmarkt gesammelt.

„Über die hohe Summe freuen wir uns sehr“, betont Tierheim-Leiterin Doreen Kuhn. Auch Hunde sollen von dem Geld profitieren – vor allem die, die nach schlimmen Erlebnissen besondere Zuneigung brauchen und damit spezielle Therapien.

Weitere Spenden verteilt

Weitere Nutznießer des Kalender-Projekts sind unter anderem der Verein für Blindenwohlfahrt Neukloster (200 Euro), der Kultur- und Showverein Hohen Viecheln (90 Euro), die Fritz-Reuter-Grundschule Warin (320 Euro) und der Klützer Carneval Club (555 Euro).

Die Idee, die beliebten Bildkalender zum Jahreswechsel gegen einen Obolus abzugeben, ist bereits vor 13 Jahren entstanden. Inzwischen sind so mehr als 44 205 Euro zugunsten regionaler Vereine und Einrichtungen zusammengekommen. Gerne nehmen die Geschäftsstellenleiter Vorschläge entgegen, für wen bei der nächsten Kalenderabgabe gesammelt werden soll.

Von OZ