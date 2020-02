Tierisch clever: Alex (7) aus Wittenbeck erfindet smarte Spenden-Codes für Rostocks Zoo

Rostock/ Wismar

Junge, Junge, das ist genial! Im Angesicht der Raubkatze hat Alexander (7) aus Wittenbeck bei Kühlungsborn einen Geistesblitz: Es müsste möglich sein, Jaguar „Yuma“ etwas Gutes zu tun und ihm ein bisschen vom Taschengeld abzugeben. Kinderleicht müsste es gehen, und zwar hier und jetzt in Rostocks Zoo.

Dass es seinem Vater, Matthias Wißotzki (38), trotz verzweifeltem Rumgetippe auf dem Handy nicht glückt, dem Tierpark per IBAN Geld zu überweisen, will Alex nicht hinnehmen. „Du sagst doch immer ‚Geht nicht, gibt’s nicht‘, Papa. Kannst du da nicht was bauen?“ Papa kann: Aus der Idee seines Sohnes entwickelt der Informatikprofessor der Hochschule Wismar QR-Codes, die das Geldspenden revolutionieren sollen.

Zusammen mit seinem Kompagnon Erik Hennig (29) macht sich Wißotzki ans Werk. „Wir wollten etwas programmieren, das in Zoos schnell und einfach nachzurüsten ist und für das die Nutzer später keine App auf ihrem Handy installieren müssen.“ Heraus kommt der mobile Vor-Ort-Spende-Dienst Zoodon und der funktioniert so:

An der Infotafel des Zoogeheges wird ein QR-Code angebracht. Sobald ein Tierfreund diesen mit der Smartphonekamera abscannt, landet er auf der Zoodon-Seite des Tieres, das er unterstützen möchte. Gehegeanbau für die Großkatze oder Futter für Fische: Auf einen Blick gibt es Infos dazu, wofür das Geld verwendet werden soll. Über den Spende-Button gelangt der Nutzer auf die Seite, auf der er die Wunschsumme – zwischen 2 und 200 Euro – einstellen kann. Hat man seine Wahl getroffen, ploppt der Onlinebezahldienst Paypal auf. Kontodaten eintragen, bestätigen, fertig!

Emotionale Bindung nutzen

„Das Ganze dauert keine 30 Sekunden“, sagt Matthias Wißotzki. Die Unmittelbarkeit ist das große Plus der QR-Codes. Denn, erklärt Wißotzki, zum Unterstützer eines Tiers werde nur, wer sich diesem verbunden fühlt. „Diese Bindung entsteht direkt am Gehege, vor der Voliere, dem Aquarium und hält meist nur so lange, bis man weitergeht.“ Deshalb müsse derjenige, den spontan die Zuneigung für Löwe, Fisch oder Vogel packt, am Ort des Geschehens spenden können. „Wir haben einen Weg gefunden, wie das ganz unproblematisch und sicher möglich ist.“

Mit Zoodon treffen Wißotzki und Hennig offenbar den Zeitgeist: Mit Stralsund, Schwerin und Wismar hätten bereits drei große Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern Interesse bekundet, sagt Wißotzki. Internationale Aufmerksamkeit ist dem Start-up aus Wittenbeck bei Bad Doberan sicher – durch eine Kampagne zugunsten eines bedrohten Vogels: Die Aktion „Zootier des Jahres“ wirbt 2020 für den Schutz des Beos. Dafür werden in nicht nur in Deutschlands Zoos, sondern auch in Österreich und der Schweiz Plakate aufgehängt. Darauf zu sehen: die cleveren Codes aus Mecklenburg. „So werden wir von 40 Millionen Zoobesuchern wahrgenommen“, freut sich Wißotzki.

Rostocks Zoo unter den Ersten

Ab Februar soll Zoodon starten. Zu den Ersten, die die QR-Cordes aktivieren, gehört der Rostocker Zoo. „Wir wollen uns digital stetig weiterentwickeln“, sagt René Gottschalk, Marketingchef des Tierparks. „Momentan werden Tierpatenschaften bei uns noch handschriftlich ausgefüllt, da ist also Luft nach oben.“ Zunächst sollen rund 20 der 420 Tierarten im Zoo von Zoodon profitieren.

Das Start-up streckt indes die Fühler nach weiteren Anwendern aus. Auf Schautafeln von Denkmälern, an Spielplätzen, auf Postkarten, als E-Mail-Signatur – die QR-Codes könnten quasi überall integriert werden, erklärt Matthias Wißotzki. Um sie zu lesen, ist zwar keine Extra-App nötig, eine Internetverbindung aber schon. Eine Herausforderung für Rostocks Zoo, denn das Darwineum ist durch Stahlbeton gut abgeschirmt. Doch man arbeite an einer Lösung, erklärt René Gottschalk.

Sollte der Zoo dabei einen Geistesblitz brauchen: Alex hätte da bestimmt noch die ein oder andere tierisch gute Idee.

