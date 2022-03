Tierische Hausbesetzung bei Wismar: Nilgänse übernehmen Storchennest

Krassow

Wenn man einmal nicht da ist... Dann wird gleich das ganze Haus besetzt. Zwei Gänse haben es sich im Krassower Storchnest bequem gemacht. Das wird seit sehr vielen Jahren von Hilke und Michael Kleiner gut behütet. Sie lieben die schwarz-weißen Vögel und haben sich deshalb wieder sehr über die Ankunft eines Paares Ende vergangenen Monats gefreut.

„Guck mal, was da im Nest sitzt“

„Das Männchen kam am 23. Februar, das Weibchen einen Tag später“, berichtet die Rentnerin. Schon kurze darauf sei es zu der tierischen Hausbesetzung gekommen. Die habe sie zuerst gar nicht bemerkt, sondern ihr Enkel. „Er sagte zu mir: Guck mal, was da im Nest sitzt und ich konnte es kaum glauben“, erinnert sich Hilke Kleiner. So etwas habe sie bisher noch nicht gesehen. Das will was heißen, immerhin freut sich das Krassower Ehepaar seit mittlerweile 36 Jahren über Störche in ihrem Obstgarten.

Hilke Kleiner vermutet, dass es sich bei den Besetzern um zwei afrikanische Nilsgänse gehandelt hat. „Weil sie so laut geschnattert haben.“ Vielleicht ja, weil sie sich über ihr scheinbar neues Zuhause gefreut haben. Das haben sie sich mit ihren Vogelfüßen gekrallt, als beide Störche zeitgleich auf Futtersuche waren. Kaum waren die ausgeflogen, landeten andere Gänse in dem Nest.

Das Storchenpaar brütet bereits

Doch die Freude über das große, komfortable Nest in neun Metern Höhe währte nur kurze Zeit. „Als die Störche das mitkriegten, kamen sie sofort angesaust und flogen ein paar Mal bedrohlich über das Nest“, berichtet die 76-Jährige. Die Verteidigungsstrategie hat funktioniert. Unter schnatterndem Protest der Gänse haben die Störche ihre Hausbesetzer vertrieben und brauchen nun eine weitere nicht mehr zu fürchten. „Sie brüten bereits – das heißt einer bliebt immer im Nest“, erklärt Hilke Kleiner.

Sie kann es kaum erwarten, zu sehen, wie viele Jungtiere es diesmal werden. „2021 war überall ein schlechtes Storchenjahr“, bedauert sei. Zwei kleine Vögel seien es zwar in Krassow gewesen, doch nur ein Junges habe es geschafft.

Heringshappen nach der Ankunft

Wie immer, wenn es noch nicht genügend Futter auf den Wiesen gibt, hat Michael Kleiner den Störchen auch diesmal nach ihrer Ankunft in Krassow zum Frühstück und Abendbrot etwas Hering serviert. „Schon wenn er auf seinem Hauklotz die Happen zurechtschneidet, werden die Störche in ihrem Nest aufmerksam“, erzählt seine Frau. Danach klopft der 78-Jährige gegen den Fischeimer und gibt damit das Zeichen: „Guten Appetit!“ Dass die Störche dann auch kommen und sehr zutraulich sind, spricht für die Kleiners dafür, dass es sich um die gleichen Tiere aus den Vorjahren handelt.

„Mittlerweile finden die Störche genügend Futter auf den umgepflügten Äckern“, berichtet Hilke Kleiner. Voraussichtlich in vier Wochen werde es wieder Nachwuchs geben. Doch bis man ihn von unten sehen kann, wird es etwas länger dauern. Denn: „Die Jungen können noch nicht sofort ihre Köpfe hochheben und aus dem Nest schauen.“

Nilgänse sind geschickte Flieger

Mehrere Nilgänse sind in der Umgebung von Krassow immer noch unterwegs – ins Nest gesetzt haben sie sich aber nur einmal. Die Vögel sind geschickte Flieger und können gut auf hohen Bäumen oder Gebäuden landen – warum also nicht auf einem Storchennest?!

Nilgänse stammen aus Afrika, ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt südlich der Sahara und im Niltal. Der afrikanische Bestand wird auf bis zu 500 000 Vögel geschätzt. Ab dem 17. Jahrhundert sind sie nach Europa gekommen – allerdings nicht freiwillig, sondern als exotische Tiere für Parks und Zoos, vor allem in Großbritannien. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts gibt es dort freifliegende Nilgänse, in den Niederlanden seit 1967. Auffällige Merkmale sind der dunkle Augenfleck und die hohen rosa Beine sowie ein rostbrauner Ring um den Hals.

Von Kerstin Schröder