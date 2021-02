Tierpark Wismar: Eingang für Besucher wird verlegt

Wismar

Eine große Veränderung gibt es in diesem Jahr für die Tierpark-Besucher in Wismar. Der Eingang wird verlegt. Künftig sollen Besucher nur noch über den Bürgerpark in die Anlage gelangen. Der alte Zugang am Köppernitztal wird geschlossen und dann ausschließlich für Anlieferungen genutzt. Bereits im Sommer dieses Jahres soll der neue Kassenbereich stehen und die Gäste empfangen.

Laut Tierpark-Chef Werner hat der bekannte Eingangsbereich am Köppernitztal zwei Probleme: Der Weg dorthin vom großen Parkplatz an der Festwiese ist ziemlich steil und für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer schwierig zu meistern. Außerdem sind auch Lieferfahrzeuge auf der Asphaltstrecke unterwegs. Um die Gefahrenquellen zu beseitigen, wird der Eingang umverlegt.

Umbau in fünf Etappen

Ganz neu ist der künftige Kassenbereich aber nicht. Immer in den Sommerferien wird dort bereits ein zweites Eingangstor geöffnet. Denn vor allem Touristen gehen durch den Bürgerpark zum Tierpark, weil sie von Weitem die Hirsch-Gehege sehen. „Wenn sie dann umdrehen müssen, weil noch nicht auf ist, sind sie verärgert“, berichtet Michael Werner. Denn der Weg von dort zurück ins Köppernitztal ist lang.

So geht es zum Tierpark Quelle: Grafik: Arno Zill

Die Verlegung des Eingangsbereichs erfolgt in fünf Etappen. Zuerst werden die Versorgungsleitungen verlegt. Das ist bereits im vergangenen Jahr passiert. In den kommenden Monaten wird das bisherige Kassen-Häuschen am Bürgerpark abgerissen und das neue Gelände hergerichtet. Das wird gepflastert und bekommt einen modernen Container-Bau.

Der Kassenraum ist viermal so groß wie der alte. Auch ein Besucher-WC wird aufgestellt, ebenfalls in Container-Bauweise. Ziel ist es, am 19. Juni den neuen Eingang zu eröffnen – dann beginnen in Deutschland die ersten Sommerferien.

Treppe vom Friedenshof

Der Eingang am Köppernitztal liegt günstig für Besucher aus dem Wismarer Stadtteil Friedenshof. Sie können zu Fuß über eine Treppe den bisherigen Eingang erreichen. Mit der Umverlegung müssen sie Hunderte Meter weiter gehen. Das wird im nächsten Jahr der Fall sein.

Mit solchen Containern soll der neue Kassenbereich gebaut werden. Quelle: Tierpark Wismar

Dann wird der alte Eingang für die Besucher endgültig geschlossen (dritte Etappe). Das wirkt sich auch auf die Spielfläche aus, auf der Kinder mit kleinen Scootern fahren können. Die befindet sich vor dem alten Eingang und dann in das Tierparkgelände verlegt – vermutlich auf eine bislang ungenutzte Fläche in der Nähe des Bistros.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anschließend – in der vierten Etappe – soll der neue Kassenbereich um einen weiteren Container erweitert werden. In dem wird ein Souvenirshop untergebracht. Der letzte Bauabschnitt bringt den Gästen eine Dachkonstruktion über den Containern, damit sie bei schlechtem Wetter einen Unterstand haben.

Idee seit der Landesgartenschau

Der Verein, der den Tierpark betreibt, wollte den Zugang am Bürgerpark schon länger als einzigen Eingang nutzen. Die Idee dafür gibt es bereits seit der Landesgartenschau 2002, mit der der Bürgerpark in eine beliebte Ausflugsanlage umgewandelt wurde. Jetzt, 18 Jahre später, soll der neue Eingang kommen. Er ist auch für Menschen mit Handicaps besser geeignet, weil die Zuwegung in den Bürgerpark barrierefrei ist. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf mehr als 100 000 Euro.

Am Bürgerpark entsteht der neue Kassenbereich. Der wird zurzeit nur in den Sommerferien als zweiter Eingang geöffnet und wird jetzt umgebaut. Quelle: Kerstin Schröder

Für die Umsetzung muss ein Stück des Geheges der Damhirsche verlegt werden. „Dafür muss aber der Zaun nur ein Stück versetzt werden“, berichtet Michael Werner. Um die Kassenanlage herum sollen Bäume und Sträucher gepflanzt und künftig noch mehr Bollerwagen für Familien angeboten werden.

Von Kerstin Schröder