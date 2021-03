Tiko in Wismar: Beutel gegen Spende für feministische Initiativen

Wismar

Das Tikozigalpa in der Wismarer Dr.-Leber-Straße 38 hat für den heutigen Frauentag eine kleine Aktion vorbereitet. Gegen eine Spende für feministische Initiativen können Stoffbeutel erworben werden. Die Designs stammen von kreativen Köpfen aus der Umgebung, die auf den Tiko-Aufruf im Februar (bei Instagram) reagiert haben, bei dem um Entwürfe passend zum Thema gebeten wurde und die bis Ende Februar per Mail zugeschickt werden konnten. Diese Variante wurde eigentlich ganz nett aufgenommen.

In einer Mail hieß es: „Der Frauenkampftag ist so eine emotionale Herzensangelegenheit für mich, dementsprechend freue ich mich riesig über die Möglichkeit, auch selber kreativ werden zu können!“ Die zugesendeten Motive hat das Team des Tikozigalpa an der Hochschule mit dem Siebdruckverfahren auf die Beutel gebracht. Drei verschiedene feministische Designs auf drei verschiedenen Beuteltypen sind nun erhältlich. „Da es sich um Soli-Beutel handelt, erwünschen wir uns eine Spende ab zehn Euro. Der Erlös wird an kleinere Initiativen gespendet, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen“, teilt das Tiko mit.

Außerdem gibt es die Kleiderbügelaktion vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, bei der in Wismar auch das Tikozigalpa mitmacht. Zusammen mit vielen anderen Organisationen sowie Aktivistinnen und Aktivisten startet das Bündnis die Kampagne „150 Jahre Widerstand gegen §218 StGB“. In dem Paragrafen geht es um den Schwangerschaftsabbruch. Symbolisch wird das Tiko-Team im Namen des Bündnisses in der Altstadt etwa 50 Kleiderbügel mit kleinen Infozetteln aufhängen. Jeder ist eingeladen, ebenfalls Bügel sichtbar zum Beispiel an den Balkon zu hängen.

Von OZ