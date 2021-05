Tino Schomann (CDU) gewinnt haushoch die Landratswahl im Nordwestkreis

Grevesmühlen/Wismar

Dieses Ergebnis ist eine faustdicke Überraschung, mit einem Erdrutschsieg hat Tino Schomann (33, CDU) die Stichwahl um das Landratsamt in Nordwestmecklenburg gewonnen. Er holte rund 10 000 Stimmen mehr als Amtsinhaberin Kerstin Weiss (55, SPD), die nach sieben Jahren ihren Stuhl an der Spitze der Kreisverwaltung räumen muss. Schomann hatte mit 35,9 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang die meisten Wähler überzeugt, er lag am 25. April knapp vor Kerstin Weiss (34,7 Prozent). Beide trennten damals knapp 500 Stimmen. Jetzt allerdings lag er mehr als 10 000 Stimmen vor der Amtsinhaberin und hat mit über 60 Prozent deutlich den Sieg davongetragen. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,3 Prozent, insgesamt haben rund 41 500 Wähler ihre Stimme abgegeben. Tino Schomann ist mit 33 Jahren der jüngste Landrat in Mecklenburg-Vorpommern. Er war mit 19 Jahren bereits der jüngste Wehrführer in der Region, sieben Jahre später der jüngste Bürgermeister im Land. Erneut sieben Jahre später wird er nun Landrat. Am 9. Juli soll die Amtsübergabe erfolgen

Mitarbeiter besser motivieren

Frischen Wind in der Kreisverwaltung verspricht Tino Schomann, der bereits im Vorfeld angekündigt hatte, unter anderem das Thema Motivation der Mitarbeiter anzugehen. Hier sehe er großen Handlungsbedarf. . Schomann, selbstständiger Landwirt, will seinen Betrieb in die Hände der Mitarbeiter übergeben. Auch sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Blowatz muss er abgeben. Er habe Respekt vor der Aufgabe als Landrat, aber er freue sich auf die Herausforderung, betonte er am Abend nach dem Erfolg.

Kurze Pressemitteilung der Verliererin

Kerstin Weiss reagierte am Wahlabend mit einer kurzen Pressemitteilung: „Wer zu einer Wahl antritt, muss auch damit rechnen, sie zu verlieren“, teilte sie darin mit. Sie respektiere das Ergebnis. Aber leider, so heißt es weiter, könne sie Tino Schomann nicht zu einem fairen Wahlkampf gratulieren. „Was in den letzten Wochen in Nordwestmecklenburg an Intrigen und Hinterhältigkeiten abgelaufen ist, ist einfach unglaublich und wird aufzuarbeiten sein. Aber das habe nicht ich zu verantworten.“ In den nächsten Wochen werde sie den Amtsgeschäften nachgehen und sie übergeben, so wie es sich für gute Demokraten gehöre.

Vorwürfe gegen die Amtsinhaberin

Der Wahlkampf hatte in den vergangenen Tagen noch einmal richtig an Fahrt aufgenommen. Nachdem bereits vor der ersten Wahl Ende April Vorwürfe gegen Kerstin Weiss öffentlich geworden waren im Zusammenhang mit ihrer Kooperation mit dem Piraten Open Air in Grevesmühlen, war wenige Tage später eine interne Email an die Öffentlichkeit gelangt, die eine Entscheidung von Kerstin Weiss im Zusammenhang mit einer Baugenehmigung für eine Erweiterung einer Tennisanlage in Lübstorf infrage stellten. Kerstin Weiss hatte in beiden Fällen erklärt, dass sie sich zu jeder Zeit an Recht und Gesetz gehalten habe. Allerdings sah sie sich einer Schmutzkampagne ausgesetzt, die aus ihrer Sicht gezielt gestreut worden sei. Tatsache ist allerdings auch, dass es auch innerhalb der SPD kritische Stimmen gab und gibt. Unter anderem hatte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer, ebenfalls SPD-Mitglied, die Landrätin im Wahlkampf nicht unterstützt. Im Kreistag hatte er Kerstin Weiss mehrfach heftig kritisiert.

Analyse der Wahlniederlage durch die SPD

Der Vorsitzende der SPD Nordwestmecklenburgs, Andreas Walus, kündigte an, zusammen mit den Parteimitgliedern der Ortsvereine das Ergebnis genau zu analysieren. „Kerstin Weiss, das muss man festhalten, hat den Landkreis in ihrer Amtszeit vorangebracht.“ Dass die Wähler sich für einen Neuanfang entschieden hätten, müsse man akzeptieren.

Von Kerstin Schröder und Michael Prochnow