Großer Kerl! „Zwei Meter zwei – ohne Schuhe“, sagt er. Der fällt auf. Um an seine Hühner zu gelangen, muss sich Tino Schomann (33) tief bücken. Aber dafür hat er Überblick. Der Landwirt aus Robertsdorf in der Gemeinde Blowatz bei Wismar hat seinen ersten Tag als frisch gewählter Landrat von Nordwestmecklenburg hinter sich. Interviews, Glückwünsche, erzählen, was er so vorhat als neuer Landrat.

Das erste, was auffällt auf dem Hof in Robertsdorf: norddeutsche Gelassenheit. „Ist das hier der Hof des neuen Landrats?“ Vater Jörg Schomann (56) nickt im Vorbeigehen. Aus dem Transporter mit den Hühneraufklebern, die für Schomanns Mobilen Legehennenbetrieb werben, streckt ein Arm mit Daumen hoch raus: „Jau, komme sofort!“

So stellt man sich Bauernhof noch vor. Wir fragen erstmal Vaddern, was der neue Landrat so für ein Typ ist? „Tja, ruhig und besonnen. Immer sachlich. Das Erstaunliche ist, was der sich alles merken kann. Total belesen ist er. Das kommt wie aus dem Stehgreif.“

„Sport is nich so meins.“

Tino Schomann ist 33 Jahre und damit jüngster Landrat in MV. Zuvor war er Bürgermeister in Blowatz. Als jüngster Bürgermeister von MV mit 26. Und davor war er Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Blowatz, als – richtig –jüngster Wehrführer von MV. Ein Typ, der anpacken kann. Und auch so wirkt.

Der neu gewählte Landrat Tino Schomann (33) steht vor seinem mobilen Hühnerstall in Robertsdorf in der Gemeinde Blowatz. Quelle: Martin Börner

Hobbies? „Freunde treffen, reisen, Angeln.“ Familie? Seine Frau Annette stammt aus Schleswig-Holstein, ist Polizistin in Wismar. Die beiden Jungs sind zwei und vier „und bringen jeden Tag Leben in die Bude“. Die Namen möchte er nicht verraten. Zu privat. Verständlich. Nur soviel: norddeutsch, keine Fisimatenten.

Sport? „Nee, Sport is nich so meins.“ Bruder Jan spielt Fußball. Was ihn so interessiert? „Alles mögliche“, sagt er. Früher wollte er zur Polizei. Dann Praktikum bei Ostseewelle – Journalist werden? Dann ein halbes Jahr Neuseeland. Work & Travel mit ’nem Kumpel – Kiwis pflücken, reisen. Tino Schomann lernt Landwirt, macht in Güstrow 2012 seinen Meister. Und bringt sich auf dem Familienhof ein, dessen Wurzeln auf 1765 zurückgehen.

Mobile Legehennenhaltung und Weihnachtsbaumplantage

Wegen seiner Ideen erweitert der Familienbetrieb, auf dem Weizen, Gerste, Roggen, Mais, Raps angebaut wird, auf Weihnachtsbaumplantage. Läuft gut, sagt Vater Jörg.

Tino Schomann gründet die Mobile Legehennenhaltung. Direktvermarktung bis Wismar, Rostock oder Sternberg. Der Betrieb hat 3300 Hühner in Gruppen bis 450 Tieren. Die Wagen werden auf die Wiese gefahren. Die Tiere leben im Freien, gehen zum Eierlegen und Fressen hinein, laufen auf der Weide rum. „Das ist die natürlichste Form der Hühnerhaltung“, sagt er. Massentierhaltung hält er für verantwortungslos! Also ist der neue Verwaltungschef im Landratsamt Wismar ein Öko? Quatsch! „Ich bin noch nicht mal Vegetarier“, sagt er. Aber so gehe es halt nicht.

Bodenständig, pragmatisch, innovativ

Sich selbst beschreibt Schomann als bodenständig, pragmatisch, innovativ und ruhig. „Genauso habe ich ja auch meinen Wahlkampf geführt.“ Zu den Vorwürfen der abgewählten Landrätin Kerstin Weiss (55/SPD), der Wahlkampf sei schmutzig gewesen, sagt er nichts mehr, weil das nicht seine Strategie gewesen sei. Im Landkreis habe Abwahlstimmung geherrscht. Deswegen möchte er vor allem das Miteinander im Landratsamt und mit den Bürgern neu sortieren. „Ich möchte die Transparenz verbessern, Kreisbürgerversammlungen einführen.“

Das hätte er auch als Bürgermeister so gemacht und das sei gut angenommen worden. Weil dann auch die zu Wort kommen, die nicht so ’ne große Klappe hätten oder nicht so gut vernetzt seien. Ein Problem sieht Schomann in der Kreisverwaltung: „Das ist eine Riesenbaustelle, weil die Mitarbeiter dort seit Jahren einen autoritären Führungsstil gewohnt sind.“ Das zeige sich allein am Krankenstand.

Landtagswahlen in sieben Jahren

Außerdem will er die Digitalisierung voranbringen. „Aber wir müssen als Landratsamt für alle Altersgruppen da sein. Für die Digital Natives, die alles per Smartphone regeln wollen, und für Ältere, die auch mal eine persönliche Sprechstunde brauchen.“

Tino Schomann – ein Zweimeterzwei-Hüne, der recht viel zu überblicken scheint. Alle sieben Jahre gibt’s bei ihm Veränderung. Mit 19 Wehrführer, mit 26 Bürgermeister, mit 33 Landrat. In sieben Jahren sind übrigens wieder Landtagswahlen.

Von Michael Meyer