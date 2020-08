Wismar

Die große Nachtmusik in G-Dur von Johann Sebastian Bach lässt Franns-Wilfried von Promnitz am Sonnabend, 22. August, in der Heiligen-Geist-Kirche Wismar erklingen. Er spielt die Goldberg-Variationen auf der Orgel, mit Händen und Füßen, die Farbigkeit der verschiedenen Orgelregister einbeziehend. So ergeben sich neue Klangfarben, die auf einem Klavier oder Cembalo schwer erreicht werden können. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Tango, Bach und Piazolla – mit dieser kühnen Verknüpfung erobern sich Tabea Höfer an der Geige und Marek Stawniak am Akkordeon die Herzen ihrer Zuhörer. Mit Spielfreude und Neugier arrangieren sie als Duo Conexus ganz unterschiedliche Musiken und scheuen weder Zeitsprünge noch verwegene Experimente. Das Konzert beginnt am Sonnabend, den 22. August, um 19 Uhr in der Kirche Lübow. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Pilztour beim Denkmal

Eine öffentliche Pilzlehrwanderung führt am Sonntag, den 23. August, in die Rosenower Fichten. Treffpunkte sind um 8 Uhr auf den unterteilten Parkflächen am ZOB in Wismar, Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße oder gegen 9 Uhr am Theodor-Körner-Denkmal, das sich in den Rosenower Fichten befindet. Dorthin gelangt man beispielsweise von der Bundesstraße 104 in den Waldweg Richtung Rosenow bei Lützow.

Das Ziel ist ein nicht nur mit Fichten bestandenes Waldgebiet zwischen Schwerin und Gadebusch. Am 26. August 1813 erwartete hier der Major von Lützow mit einer Abteilung Kosaken eine Wagenkolonie Napoleons, um sie abzufangen. An diesem Gefecht nahm auch der Schriftsteller Theodor Körner teil und wurde tödlich verwundet. Ihm zu Ehren und des Gedenkens an diese historischen Ereignisse wurde ein Obelisk aufgestellt.

Die Tour dauert etwa bis zum Mittagszeit. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Keramik bemalen

Immer freitags, sonnabends und sonntags werden im „Kunst Klo“ am Schwarzen Busch auf der Insel Poel (Zum Reetmoor 83 d) handgedrehte Keramik-Rohlinge bemalt – jeweils von 12 bis 16 Uhr.

Am Sonnabend, den 22. August, legt in Timmendorf auf der Insel Poel um 14 Uhr das Motorschiff „Seebär“ zur Sandbank Insel Liebs ab, wo sich oftmals Seehunde tummeln. Auf der Sandbank befinden sich auch andere Tiere wie Seeadler, Möwen, Kormorane, verschiedene Enten, Wildgänse und Schwäne. Fahrkarten für die etwa einstündige Tour gibt es an Board. Sie kosten 12 Euro, für Kinder 6 Euro. Hunde dürfen kostenlos mitfahren.

Entdeckungsreise mit Inselbus

Eine 90-minütige Entdeckungsreise mit dem Inselbus führt am Sonnabend über Poel. Die Strecke ist 27 Kilometer lang und steuert Orte an, die man mit dem Auto nicht erkunden kann. Dazu gibt es Wissenswertes über die Insel. Abfahrzeiten sind: Kirchdorf Hafen 10.15 Uhr, 12 Uhr und 13.45 Uhr (nur auf Anfrage von min. 4 Personen). Reservierung sind erforderlich bis 9.15 Uhr unter der Telefonnummer 0151 / 65 16 80 32 per SMS oder Whatsapp. Die Passagiere müssen während der Fahrt eine Nase-Mund-Bedeckung tragen. Der Preis beträgt 12 Euro, für Kinder 6 Euro.

Von Kerstin Schröder