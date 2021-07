Wismar/Piešťany, Slowakei

„Er macht so unglaublich gut mit, er ist voll motiviert!“, erzählt Cindy Schönenberg begeistert von ihrem Leo. Im August wird der kleine Sonnenschein fünf Jahre alt. Gerade sind Mutter und Sohn im Adeli Medical Center in Piešťany in der Slowakei.

Das ist eine Rehaklinik, die sich auf neurologische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat. Möglich gemacht haben diese Reha die Spenden der Leserinnen und Leser der Ostsee-Zeitung. 30 000 Euro kamen zusammen. „Das ist der Wahnsinn!“, dankt die Krankenschwester aus Wismar.

Mehr Lebensqualität für Leo aus Wismar

Im November erzählte Cindy Schönenberg in der Ostsee-Zeitung von der Erbkrankheit ihres Sohnes, vom regelmäßigen Kampf mit der Krankenkasse und dem Medikament, das ihrem Sohn helfen könnte, das die Krankenkasse aber nicht bezahlen möchte. Heilbar ist die Krankheit nicht – es geht um Lebensqualität. Darum, Leo so weit zu fördern wie möglich. So wie jetzt bei der zweiwöchigen Reha in der Slowakei, die die beiden dank der OZ-Spenden finanzieren konnten. 5200 Euro kostet die Reha, die Kosten trägt Cindy Schönenberg selbst, dank der Spenden.

Auch für das Medikament – ein halbes Jahr kostet 10 000 Euro – könnte sie die Spenden nutzen. „Aber noch läuft die Klage gegen die Krankenkasse, ich warte ab, bis der Richter entschieden hat“, erklärt sie. Denn in anderen Bundesländern wird selbst von der gleichen Krankenkasse das Medikament bezahlt, nur von der AOK Nordost nicht. Eine Einzelfallentscheidung auf Kosten von Leo? Die Krankenkasse hat ein Alternativmedikament angeboten, was aber, so die Fachärztin von Leo, für seinen Fall nicht geeignet ist.

Leo leidet an einer unheilbaren Erbkrankheit

Leo leidet an einer extrem seltenen Erbkrankheit. Cindy Schönenberg erklärt: „Es ist das Aicardi-Goutières-Syndrom, Typ 6.“ Es gibt wohl ein bisschen mehr als 120 Fälle weltweit. Die durch die Krankheit ausgelöste Hirnentwicklungsstörung führt zur irreversiblen Zerstörung von gesunden Nervenzellen im Gehirn. 80 Prozent der betroffenen Kinder sterben in ihren ersten zehn Lebensjahren. Leo könnte mit seinem speziellen Typus älter werden.

Aber: „Der Körper zerstört sich selbst. Leo kann nicht laufen, nicht sitzen, nicht krabbeln. Er kann nicht sprechen, sondern lautiert nur. Kognitiv ist er voll da, aber er ist gefangen in seinem Körper.“ Leo kommuniziert mit seinen Augen und über Zeichen.

Besonders wichtig: Leos Muskeln zu stärken

Bei der Reha geht es darum, seine Muskeln zu stärken. „Das ist alles sehr anstrengend“, erzählt Cindy Schönenberg vom straffen Rehaprogramm. „Aber er hat Freude daran und ist motiviert!“ Das Programm startet morgens mit einer Sauerstofftherapie: 4 Liter für 15 Minuten, dann folgen Magnet- und Manualtherapie, regelmäßig Logopädie, Wärme- und Kältebehandlung, dann zwei Stunden neuropsychologische Bewegungsübungen. „Das ist richtig Sport mit ihm!“ Als Belohnung wird Leo massiert – das genießt er, dazu wird Muskelkater vorgebeugt.

Cindy Schönenberg und ihr Sohn Leo beim gemeinsamen Spielen. Sie steuern ein Auto. Leo muss den Kopf heben, um es zu sehen. Das ist für das schwerst kranke Kind nicht einfach. Quelle: Nicole Hollatz

Die Möglichkeiten in der Spezialklinik sind weit größer als zu Hause, wo Leo natürlich auch viele Therapietermine hat. Nun hat er beispielsweise die „Spidertherapie“ ausprobiert. Leo hängt in speziellen Seilen wie in einem Spinnennetz, so dass er den Kopf mit eigener Muskelkraft heben und halten muss. 20 Minuten lang. „Das ist extrem anstrengend für ihn, aber er staunt und macht super mit!“ Großes Ziel für Leo ist die Muskelstärkung. „Damit die Kopfkontrolle besser wird und die Spastiken und dystonischen Bewegungen weicher werden.“

5200 Euro kostet eine Reha

Leos Muskeln verkrampfen sich, aber mit den speziellen Therapien werden sie wieder weicher. Cindy Schönenberg schwärmt von den kindgerechten Angeboten, der altersgerechten Herangehensweise und davon, wie gut Leo alles tut. „Die Therapeuten sind mit so viel Leidenschaft und Spaß dabei“, dankt sie. „Aber in Wismar haben wir natürlich auch tolle Therapeuten!“

Maximal dreimal im Jahr sollte so eine Reha stattfinden, um das Kind optimal zu fördern und nicht zu überfordern. „Wir werden die Reha in der Slowakei nur einmal im Jahr machen, als zweite Reha dann eine in Deutschland über die Krankenkasse ganz normal. Man muss das ja auch alles mit dem Urlaub hinbekommen“, erzählt Cindy Schönenberg. Sie hat mit dem Sana-Hanse-Klinikum Wismar einen verständnisvollen Arbeitgeber und Kolleginnen und Kollegen, die sie genauso unterstützen. Und wenn dann noch die Krankenkasse das Medikament bezahlt – freiwillig oder per Gerichtsbeschluss – könnten die Spenden noch für weitere Rehaaufenthalte in der Slowakei reichen.

Von Nicole Hollatz