Grevesmühlen/Wismar

Am 18. Mai muss sich der Fahrer eines Unfallwagens vor dem Amtsgericht in Wismar verantworten. Es geht um den Tod von zwei Menschen, die bei einem verheerenden Crash auf der Autobahn in Nordwestmecklenburg ums Leben kamen. Der Unfallverursacher soll nach Angaben der Ermittler mit seinem BMW Anfang August 2020 einen Skoda Fabia mit 248 Stundenkilometern gerammt haben. Die beiden Insassen des Kleinwagens, ein 45-Jähriger und eine 19-Jährige, die auf der rechten Fahrspur unterwegs waren, hatten keine Chance.

Am 18. Mai kommt es nun vor dem Amtsgericht Wismar zur Hauptverhandlung. Die Staatsanwaltschaft Schwerin begründet ihre Anklage gegen den Mann aus dem Landkreis Barnim (Brandenburg) mit dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr, der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Polizei hatte Fahrer im Visier

Brisant: der Mann war rund eine Stunde vor dem verheerenden Unfall in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann kam über die A 1 aus Richtung Hamburg und bog dann auf die A 20 in Richtung Osten ab. Zeugenaussagen zufolge soll er dabei mehrfach nach rechts von der Fahrspur abgekommen sein und beinahe mit der Leitplanke kollidiert sein. Aufgrund seines Fahrverhaltens wurde er auf dem Parkplatz „Auf dem Karkfeld“ nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern von zwei Polizisten aus Bad Oldesloe kontrolliert. Dabei beteuerte er, keinen Alkohol getrunken zu haben, eine Atemalkoholmessung lehnte er ab. Sein Fahrverhalten begründete er mit Schlafmangel. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Rostock fort.

Ermittler haben Akten aus Wismar

Ist den beiden Polizisten ein falsches Verhalten vorzuwerfen? Die Ermittlungen dazu dauern laut Staatsanwaltschaft Lübeck weiter an. Die Akten des Falles gegen den Unfallfahrer seien aus Wismar angefordert worden, heißt es, „um den Stand der abgeschlossenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin in Erfahrung zu bringen und die Ermittlungsergebnisse dahingehend auszuwerten, ob sich daraus relevante Erkenntnisse für das hier geführte Ermittlungsverfahren ergeben“, erklärt Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth auf Anfrage.

Fahrer lehnte Alkoholtest ab

Bei der Polizeikontrolle hatte der Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest abgelehnt. Daraufhin führten die Polizisten laut Staatsanwaltschaft „mehrere Umgebungsluftmessungen“ in dem Fahrzeug durch, die allesamt negativ verlaufen sein soll. Im Anschluss sollen die Beamten ein längeres Gespräch mit dem damals noch 28-Jährigen geführt haben, in dessen Verlauf die Themen mehrfach gewechselt worden seien, ohne dass es dem Mann Probleme bereitet hätte, dem Gespräch zu folgen.

Was die Staatsanwaltschaft wissen will

Laut Staatsanwaltschaft hätten die Polizeibeamten – nachdem sie von dem Unfall erfahren hatten – eigeninitiativ ihren Dienstgruppenleiter angesprochen, dass sie sich Gedanken machen würden, ob zwischen dem Unfall und der Überprüfung des Fahrzeugs durch sie ein Zusammenhang bestehe. Laut Lübecker Staatsanwaltschaft ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die Beamten eine Alkoholisierung des Mannes hätten erkennen können und daher seine Weiterfahrt hätten unterbinden müssen.

Von Jan Wulf