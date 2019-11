Wismar

Gegen 8 Uhr hat sich am Montag ein schrecklicher Unfall mit Todesfolge in der Wismarer Altstadt ereignet. In Höhe Kreuzung Hinter dem Rathaus/Altböterstraße/Altwismarstraße/Diebstraße stießen ein Laster und eine junge Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin starb bei dem Zusammenstoß in der Fußgängerzone. Zum Hergang kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Am Montagmorgen ereignete sich in der Fußgängerzone ein Unfall mit tödlichem Ausgang zwischen einem Laster und einer Radfahrerin. Die Unfallstelle wurde abgesperrt. Quelle: Heiko Hoffmann

Notarzt, Feuerwehr und Polizei wurden nach dem Zusammenstoß alarmiert und waren umgehend vor Ort. Die Unfallstelle wurde abgeriegelt.

