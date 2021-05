Nakenstorf

Unmittelbar am Anfang von Nakenstorf führt ein Feldweg an Gärten entlang in Richtung Neuklostersee. Nur wenige Meter später kommen Spaziergänger zu einer Wiese. Vor der befinden sich eine Bank, ein Tisch sowie zwei identische Beete, die als Knotengarten angelegt sind. Das Besondere ist: Die Pflanzen wirken, als seien sie verknotet. Das ist höchste Gartenkunst.

Viele machen Fotos

Zwar handelt es sich um einen privaten Garten, doch den darf jeder betreten und jeder kann dort verweilen, versichert Besitzerin Torna Bänder: „Wir wollten es einmal versuchen, unseren Garten offen zu halten. Bislang geht es gut. Oft kommen Menschen hierher, fotografieren den Knotengarten, sitzen auf der Bank.“ Auch Hunde seien manchmal mit dabei und würden keinen Dreck hinterlassen. „Alle gehen pfleglich mit unserem Grundstück um“, freut sich die 51-Jährige. Denn es stecke einiges Material und Geld in dem Projekt.

Nebengewerbe angemeldet

Torna Bänder schuf für die Öffentlichkeit einen wunderbaren Platz zum Verweilen. Quelle: Kerstin Erz

Torna Bänder lebt in Elmenhorst-Lichtenhagen und ist als Rechtspflegerin am Amtsgericht Rostock tätig. Doch sie hat einen Faible fürs Pflanzen. Als junges Mädchen hat sie deshalb sogar Gärtnerin gelernt. „Gärtnern ist etwas Lebendiges und macht Spaß“, sagt sie. Besonders im Urlaub sei der Wunsch, wieder etwas mit Erde und Pflanzen zu machen, zurückgekehrt. Im englischen Cornwall in Thailand hätte sie wahre „Traumgärten“ gesehen und den Entschluss gefasst, ein Nebengewerbe anzumelden. Nun lege sie für jedermann den Wunschgarten an. So heißt auch ihre Internetseite: „Jedem-seinen-Wunschgarten.de“.

Farben und Formen

Torna Bänders Traumgärten sind Knotengärten. Die bestehen aus einem Geflecht vielfach sich überkreuzender Pflanzenlinien, die kunstvoll angeordnet den Eindruck eines Knotens erwecken. „Die kleinen Pflanzhecken werden so geschickt geschnitten, dass sie aussehen, als wären sie miteinander verknotet. Es ist ein Zusammenspiel von Pflanzen, Farben und Formen“, erklärt sie. Die Menschen wollten schon immer gern etwas zusammenhalten, verbinden, verknoten – zum Beispiel die Liebe und Freundschaften.

Geometrisches Arbeiten

Der Salomonknoten habe eine sehr alte Geschichte. Er sei ein Ornament aus zwei ineinander verschränkten Ovalen. Ihn gibt es auf Bauwerken, in Mosaiken. Einen Salomonknoten in einen Garten zu integrieren, sei höchste Kunst und man müsse sehr exakt arbeiten, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Geometrisch exaktes Arbeiten sei Voraussetzung für einen historischen Knotengarten. „Deshalb hatte ich mir zunächst mein altes Mathebuch herausgesucht und mich noch einmal mit Geraden, Winkeln und Formen und deren Berechnungen beschäftigt. Meine beiden Knotengartenbeete, die eine exakte Spiegelung sein sollen, sind also das Ergebnis von mathematischen Berechnungen und Geometrie. Und eine gewisse Strenge, die dabei entsteht, kann man mit Farben auflockern“, erklärt Torna Bänders.

Zwei identische Knotengärten - im linken zupft Torna Bänder ein wenig an der Berberitze herum. Quelle: Kerstin Erz

Berberitze und Lavendel

Natürlich benötigt so ein Knotengarten auch seine Pflege. Ein regelmäßiger Schnitt, Gießen besonders an trockenen Tagen und das Unkrautjäten sind Voraussetzung. Hat man allerdings den Garten geschickt mit Bodendeckern untermalt, reduziert sich das Unkrautjäten auf vier Mal im Jahr, versichert die Expertin.

So verknoten sich also, nun bereits seit drei Jahren, eine rote Berberitze mit graugrünem Lavendel und grünem Sandthymian. Die Mitte bildet eine lachsfarbene Stockrose und Reitgrasbüschel begrenzen den Weg. Das alles spiegelverkehrt im Doppelpack. Schade nur, dass die Witterung das Wachsen und Blühen in diesem Jahr so schwer zulässt.

Wenn der Sandthymian seine kleinen weißen Blüten entfaltet, wird der Kontrast zur roten Berberitze erst wahrhaftig. Ein Schauspiel, welches man sich unbedingt anschauen sollte und das mehrfach im Jahr. Denn immer wieder gibt es neue Farben und neue Knoten.

Von Kerstin Erz